Jammertal: a vörösbor jövője egyre kevésbé a tömegtermelés

A villányi Jammertal Borbirtok fejlődési filozófiája szerint a vörösbor jövője egyre kevésbé a tömegtermelésben keresendő. A gyorsan piacra dobott, gyengébb minőségű tételek rövid távon ugyan hozhatnak bevételt, hosszabb távon azonban rombolhatják a kategória megítélését, és elidegeníthetik a fogyasztókat. A valódi kérdés ma már nem az, hogy egy bor olcsó vagy drága, hanem az, hogy képes-e olyan élményt adni, amely után a vásárló úgy érzi: megérte az árát.

A 2026-os évjárat komoly kihívások elé állította a villányi borászokat: az aszály, az erős napsütés és a fokozott UV-sugárzás miatt a megszokottnál is tudatosabban kellett bánni az ültetvényekkel. A levelezésnél különösen fontos volt, hogy a fürtök megfelelő védelmet kapjanak, miközben a termelőknek attól is tartaniuk kellett, hogy egy hirtelen lezúduló eső párás környezetet teremt, és gyors rothadást indít el.

Ez végül elmaradt, így Villányban összességében nem alakult rosszul az évjárat: a Merlot és a Cabernet Franc szépen beérett, míg a Cabernet Sauvignon esetében csak a termés egy része érheti el a magas prémium kategóriához szükséges minőséget - mondta el Szűcs Róbert, a Jammertal Borbirtok társtulajdonosa.

dr. Szűcs Róbert Jammertal Borbirtok, társtulajdonos Dr. Szűcs Róbert orvos, harminchat év tapasztalattal különböző kereskedelemi- és termelési gazdasági ágazatokban. Az orvosiműszer-kereskedelemben és az egészségügyi magánszolgáltatásban az intervenció … Tovább

A tapasztalatok ugyanakkor túlmutatnak az idei évjáraton. A vörösborpiac egyre erősebb versenyben működik, hiszen a fogyasztók ma már rendkívül széles alkoholos kínálatból választhatnak, különböző ízekkel, stílusokkal és alkoholerősséggel. A szakember szerint

ebben a környezetben a vörösbor csak akkor tudja megőrizni vagy visszaszerezni a közönségét, ha magas élvezeti értékű, prémium termékként jelenik meg,

és nem pusztán egy újabb tételként a polcon.

A tömegtermelés ezért egyre kevésbé tűnik járható útnak a vörösbor számára. A gyenge minőségű, gyorsan piacra dobott borok rövid távon ugyan bevételt hozhatnak, hosszabb távon viszont könnyen elfordíthatják a fogyasztókat az egész kategóriától. A döntő kérdés nem az, hogy egy bor drága vagy olcsó, hanem az, hogy megadja-e azt az élményt, amiért a vásárló úgy érzi: megérte kifizetni az árát.

A cikk és a videó megjelenését a Jammertal Borbirtok támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio