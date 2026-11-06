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Közel egy évig tart állást találni Magyarországon: megszólalt a HR-szakértő a munkaerőpiac átalakulásáról
Üzlet

Közel egy évig tart állást találni Magyarországon: megszólalt a HR-szakértő a munkaerőpiac átalakulásáról

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A mesterséges intelligencia nem egy új szakma, hanem a mindennapi munkakörnyezetünk szerves része, amely alapjaiban alakítja át a toborzást, a bérezést és a pályakezdők betanítását. Pécsi Judit, az UNION Biztosító HR-igazgatója szerint a munkaerőpiac egyre polarizáltabb, hiszen miközben a vállalatok a tökéletesre csiszolt, ám egyforma önéletrajzok mögött próbálják megtalálni a valódi embert, a speciális tudású szakemberekért ádáz verseny folyik a különböző iparágak között - szerepel a Pénzcentrum által készített interjúban. Pécsi Judit előadónk lesz a november 17-I HR (R)evolution konferencián, ahol többek között megvitatjuk az AI munkaerőpiacra gyakorolt hatásait. is.

A munkaerőpiac egyre inkább kettészakad, miközben a statisztikák egyre hosszabb álláskeresési átlagokról számolnak be: átlagosan már 11,6 hónapig tart Magyarországon ez az időszak a KSH adatai alapján.

HR (R)EVOLUTION 2026
November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Bizonyos pozíciókra rengeteg jelentkezés érkezik, így ezeknél a megfelelő jelöltek kiszűrése jelenti a legnagyobb kihívást. Ezzel szemben a speciális tudást igénylő területeken – mint az adattudomány, az aktuáriusi szakma vagy az informatika – továbbra is szakemberhiány tapasztalható - véli Pécsi Judit, az UNION Biztosító HR igazgatója. Bár a versenyképes fizetés elengedhetetlen, a legjobbakat ma már nem lehet kizárólag pénzzel megnyerni, mert a vonzó szakmai feladatok, a fejlődési lehetőségek, a jó munkahelyi környezet és a rugalmasság legalább ilyen fontos szempontok.

Az interjúban a szakértőt a bértranszparencia hatásairól is kérdezték, Kiemelte:

A bértranszparencia nem feltétlenül új elveket hoz, hanem a meglévőket teszi láthatóbbá, dokumentáltabbá és számonkérhetőbbé. Ha korábban a bérezés egyfajta „boszorkánykonyha” volt, most erre a boszorkánykonyhára ablakot nyitunk. A HR-nek és a vezetőknek is meg kell tudniuk magyarázni, milyen objektív szempontok alapján született egy döntés.

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Kiemelte azt is, hogy mindez a megtartást is átírja, még egy ellenajánlatnak is illeszkednie kell a munkakör értékéhez, a bérsávhoz és a belső bérarányokhoz. Ha eltérünk ezektől, objektíven meg kell tudnunk indokolni, miért.

Ez arra ösztönöz, hogy ne a felmondáskor kezdjünk megtartással foglalkozni, hanem időben ismerjük fel és kezeljük a kritikus tudást és a változó felelősséget.

Pécsi Judit
UNION Biztosító, HR igazgató
Pécsi Judit eredetileg tanári és kutatói pályára készült, majd a szervezetfejlesztés felől érkezett a HR világába. Pályája elején rögtön egy banki tulajdonosváltás közepén találta magát – akkor még ne
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A szakértő azt is elmondta, hogy a technológia paradox helyzetet teremtett a toborzási folyamatokban. Mivel ma már a munkáltatók és a jelöltek egyaránt használnak mesterséges intelligenciát, a HR-szakemberek asztalára egyre több hibátlan, professzionális, ám feltűnően egyforma önéletrajz kerül. Napjainkban a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a tökéletesre optimalizált pályázatok mögött megtalálják a valódi embert és a tényleges képességeket. A kiválasztás során ezért a hagyományos, gyakran a szociális készségeket előtérbe helyező állásinterjúk mellett felértékelődnek a gyakorlati próbafeladatok.

Mivel a technológia a belépőszintű, rutinszerű feladatok nagy részét átveszi, a pályakezdőkkel szembeni elvárások is megváltoztak, ezért már pályakezdőként is felértékelődik az önálló gondolkodás, a problémamegoldás, a kommunikáció és a tanulási képesség. "A UNION-nál elsősorban potenciált keresünk, kíváncsiságot, kritikus gondolkodást, felelősségvállalást és alkalmazkodóképességet." - tette hozzá a HR vezető.

Egyre fontosabb az is, hogy a pályakezdő az AI-t ne a saját gondolkodása helyett, hanem annak kiterjesztésére használja.

Ugyanakkor hiba lenne pusztán fiatal, digitális tudású csapatokkal leváltani a tapasztalt munkatársakat, mivel a siker kulcsa a technológiai nyitottság és a biztosításszakmai tapasztalat ötvözésében rejlik.

Kell 2027-ben még juniort felvenni? Vitás kérdés, hiszen költség, szervezet, emberi oldalról is más érvek és ellenérvek állhatnak egy ilyen jellegű döntés mögött. A konferencia egyik programpontjaként tartunk egy vitát, amelyben Nagy-Józsa Dorka, (vezérigazgató, Y2Y) és Pécsi Judit, (HR igazgató, UNION Biztosító) éppen ezeket az érveket fogják bemutatni.

A munkahelyi tanulás folyamat is újraíródik

Bármilyen gyorsan változnak is a munkafolyamatok, a szakmai alapok és összefüggések megértése nélkülözhetetlen, hiszen e kontextus hiányában a munkavállaló nem tudja megítélni, hogy az algoritmus által adott válasz releváns és megbízható-e.

Munkáltatóként közben újra kell gondolnunk a tanulási utat. Ha az AI kiváltja a juniorok korábbi tanulófeladatainak egy részét, tudatosan kell új helyzeteket teremtenünk, amelyekben végigmennek a gondolkodási folyamaton. A tanulási lánc átalakul és felgyorsul, de nem szakadhat meg.

Én olyan modellt tartok működőképesnek, amelyben a szakmai alapok, a valós munkán keresztüli tanulás, a mentorálás és az AI használata egyszerre van jelen. A mentor szerepe egyre kevésbé a kész válasz átadása, inkább az, hogy megtanítson értékelni: miért ezt választottad, mit ellenőriztél, miből tudod, hogy helyes? A tanulás rövid ciklusokban történjen: önálló megoldás, visszajelzés, reflexió, majd egy komplexebb feladat." - mondta el az interjúban Pécsi Judit.

November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken. Összes előadó
András Klára
András Klára
Humánerőforrás és kommunikációs igazgató
Egis Gyógyszergyár
Bán Zoltán
Bán Zoltán
Csoportszintű Downstream HR vezető & MOL Magyarország HR igazgató
Mol Nyrt.
Bartis Eszter
Bartis Eszter
Humán Erőforrás Igazgató
Wallis Csoport
Bereczki Enikő
Bereczki Enikő
generációkutató
Mentor-Szanator Kft.
Berkes Áron
Berkes Áron
HR igazgató
Dreher
Budai József
Budai József
ügyvezető igazgató
OTP Pénztárak
Dajnoki Krisztina
Dajnoki Krisztina
tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató
Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Földházi Csaba
Földházi Csaba
Head of Pulze Digital
Shiwaforce
Garab Gábor
Garab Gábor
partner
EY
Gere Péter
Gere Péter
szervezeti innovációs menedzser
NN Biztosító
Horváth Irma
Horváth Irma
Head of L&D
Kahoot!
Horváth Tamás
Horváth Tamás
ügyvezető
Hun-Ter App
Kalmár Ákos
Kalmár Ákos
munkaügyi kapcsolatok és munkaügyi sztenderdek vezető Európa
Continental, ContiTech üzleti szektor
Korábián Tamás
Korábián Tamás
director
MEDDI Hungary
Kovács Eszter
Kovács Eszter
alapító, jógaoktató, mindfulnesstréner, coach és meditációtanár
Mat On the Moon
Král Éva
Král Éva
vállalati katalizátor
Lenk István
Lenk István
elnök
ABSL Hungary
Mézes-Lendvai Dorottya
Mézes-Lendvai Dorottya
generációs együttműködés fejlesztő, minősített business coach
Coreheed Consulting
Dr. Dr. Nádasné dr. Rab Henriett
Dr. Dr. Nádasné dr. Rab Henriett
munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkár
Szociális és Családügyi Minisztérium
Nagy Bálint
Nagy Bálint
lapigazgató - vezető szerkesztő
Pénzcentrum, HelloVidék, Agrárszektor
Ottó Judit
Ottó Judit
sabbatical manager®, karrierszünet szakértő, alapító
OYU
Pécsi Judit
Pécsi Judit
HR igazgató
UNION Biztosító
Szabó Csaba
Szabó Csaba
vezérigazgató
Develor
Talmácsi-Velősy Réka
Talmácsi-Velősy Réka
HR Igazgató
Bosch
Tóth G. Csaba
Tóth G. Csaba
tudományos főmunkatárs
ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK)
Ürögdi Barbara
Ürögdi Barbara
ügyvezető
Helpers Hungary

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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