Közel egy évig tart állást találni Magyarországon: megszólalt a HR-szakértő a munkaerőpiac átalakulásáról

A munkaerőpiac egyre inkább kettészakad, miközben a statisztikák egyre hosszabb álláskeresési átlagokról számolnak be: átlagosan már 11,6 hónapig tart Magyarországon ez az időszak a KSH adatai alapján.

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Bizonyos pozíciókra rengeteg jelentkezés érkezik, így ezeknél a megfelelő jelöltek kiszűrése jelenti a legnagyobb kihívást. Ezzel szemben a speciális tudást igénylő területeken – mint az adattudomány, az aktuáriusi szakma vagy az informatika – továbbra is szakemberhiány tapasztalható - véli Pécsi Judit, az UNION Biztosító HR igazgatója. Bár a versenyképes fizetés elengedhetetlen, a legjobbakat ma már nem lehet kizárólag pénzzel megnyerni, mert a vonzó szakmai feladatok, a fejlődési lehetőségek, a jó munkahelyi környezet és a rugalmasság legalább ilyen fontos szempontok.

Az interjúban a szakértőt a bértranszparencia hatásairól is kérdezték, Kiemelte:

A bértranszparencia nem feltétlenül új elveket hoz, hanem a meglévőket teszi láthatóbbá, dokumentáltabbá és számonkérhetőbbé. Ha korábban a bérezés egyfajta „boszorkánykonyha” volt, most erre a boszorkánykonyhára ablakot nyitunk. A HR-nek és a vezetőknek is meg kell tudniuk magyarázni, milyen objektív szempontok alapján született egy döntés.

Kiemelte azt is, hogy mindez a megtartást is átírja, még egy ellenajánlatnak is illeszkednie kell a munkakör értékéhez, a bérsávhoz és a belső bérarányokhoz. Ha eltérünk ezektől, objektíven meg kell tudnunk indokolni, miért.

Ez arra ösztönöz, hogy ne a felmondáskor kezdjünk megtartással foglalkozni, hanem időben ismerjük fel és kezeljük a kritikus tudást és a változó felelősséget.

Pécsi Judit UNION Biztosító, HR igazgató Pécsi Judit eredetileg tanári és kutatói pályára készült, majd a szervezetfejlesztés felől érkezett a HR világába. Pályája elején rögtön egy banki tulajdonosváltás közepén találta magát – akkor még ne … Tovább

A szakértő azt is elmondta, hogy a technológia paradox helyzetet teremtett a toborzási folyamatokban. Mivel ma már a munkáltatók és a jelöltek egyaránt használnak mesterséges intelligenciát, a HR-szakemberek asztalára egyre több hibátlan, professzionális, ám feltűnően egyforma önéletrajz kerül. Napjainkban a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a tökéletesre optimalizált pályázatok mögött megtalálják a valódi embert és a tényleges képességeket. A kiválasztás során ezért a hagyományos, gyakran a szociális készségeket előtérbe helyező állásinterjúk mellett felértékelődnek a gyakorlati próbafeladatok.

Mivel a technológia a belépőszintű, rutinszerű feladatok nagy részét átveszi, a pályakezdőkkel szembeni elvárások is megváltoztak, ezért már pályakezdőként is felértékelődik az önálló gondolkodás, a problémamegoldás, a kommunikáció és a tanulási képesség. "A UNION-nál elsősorban potenciált keresünk, kíváncsiságot, kritikus gondolkodást, felelősségvállalást és alkalmazkodóképességet." - tette hozzá a HR vezető.

Egyre fontosabb az is, hogy a pályakezdő az AI-t ne a saját gondolkodása helyett, hanem annak kiterjesztésére használja.

Ugyanakkor hiba lenne pusztán fiatal, digitális tudású csapatokkal leváltani a tapasztalt munkatársakat, mivel a siker kulcsa a technológiai nyitottság és a biztosításszakmai tapasztalat ötvözésében rejlik.

Kell 2027-ben még juniort felvenni? Vitás kérdés, hiszen költség, szervezet, emberi oldalról is más érvek és ellenérvek állhatnak egy ilyen jellegű döntés mögött. A konferencia egyik programpontjaként tartunk egy vitát, amelyben Nagy-Józsa Dorka, (vezérigazgató, Y2Y) és Pécsi Judit, (HR igazgató, UNION Biztosító) éppen ezeket az érveket fogják bemutatni.

A munkahelyi tanulás folyamat is újraíródik

Bármilyen gyorsan változnak is a munkafolyamatok, a szakmai alapok és összefüggések megértése nélkülözhetetlen, hiszen e kontextus hiányában a munkavállaló nem tudja megítélni, hogy az algoritmus által adott válasz releváns és megbízható-e.

Munkáltatóként közben újra kell gondolnunk a tanulási utat. Ha az AI kiváltja a juniorok korábbi tanulófeladatainak egy részét, tudatosan kell új helyzeteket teremtenünk, amelyekben végigmennek a gondolkodási folyamaton. A tanulási lánc átalakul és felgyorsul, de nem szakadhat meg.

Én olyan modellt tartok működőképesnek, amelyben a szakmai alapok, a valós munkán keresztüli tanulás, a mentorálás és az AI használata egyszerre van jelen. A mentor szerepe egyre kevésbé a kész válasz átadása, inkább az, hogy megtanítson értékelni: miért ezt választottad, mit ellenőriztél, miből tudod, hogy helyes? A tanulás rövid ciklusokban történjen: önálló megoldás, visszajelzés, reflexió, majd egy komplexebb feladat." - mondta el az interjúban Pécsi Judit.

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