Megjött a hét legjobban várt adata - Azonnal reagálnak a piacok!

A német DAX index már 2,2 százalékos mínuszban van péntek délután. Az index komponensei közül

a legnagyobb nyomás a pénzügyi, egészségügyi és ciklikus fogyasztási szektoron van.

A pénzügyi szektorban különösen a biztosítók szenvednek: a Hannover Re 4,4, a Munich Re 4,1, az Allianz pedig 3,7 százalékot esett. Eközben a A Deutsche Bank 2,8 százalékos mínuszban áll, míg a Commerzbank 0,6 százalékkal került lejjebb.

Az autóiparban is egységesen negatív a kép: a Mercedes-Benz 3,1, a BMW 2,6, a Volkswagen 2,5, a Daimler Truck pedig 3,8 százalékot veszített értékéből.

Az egészségügyi szektorban a Bayer 3,9, a Merck 3,0, a Siemens Healthineers pedig 2,8 százalékkal került lejjebb. A vegyiparban a BASF 3,4, a Henkel 2,2 százalékot esett.

A technológiai és ipari vállalatok között vegyesebb a kép: a SAP 2,7, a Siemens szintén 2,7 százalékos mínuszban áll, miközben a félvezetőgyártó Infineon 2,0 százalékot emelkedett.

A közmű- és energiaszektor mutatja a legnagyobb ellenállást az eladási hullámmal szemben. A Siemens Energy 1,8, az RWE pedig 0,5 százalékos pluszban áll, bár az E.ON 1,9 százalékot veszített értékéből.

A legnagyobb egyedi vesztes a DHL, amelynek árfolyama 4,5 százalékot zuhant.