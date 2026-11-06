Megjött a hét legjobban várt adata - Azonnal reagáltak a piacok!

A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni.
Délután fontos munkaerőpiaci adatok jöttek Amerikából, melynek hatására leszúrt az arany, és erősödni kezdett a dollár. Alapavetően azonban nem változtatta meg a piaci hangulatot a mostani adatközlés.
Visszahúzta magát az arany
A vártnál lényegesen erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok közzététele után esett az arany árfolyama péntek délután. A nemesfém jegyzése 4033 dollár közelébe süllyedt, miután a kedvező foglalkoztatási számok felerősítették a decemberi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásokat, ami a dollárt és az amerikai államkötvényhozamokat is felfelé hajtotta.
Az arany azonban estére ledolgozta veszteségeinek jelentős részét, és 4074 dollár környékére kapaszkodott vissza. A fordulat mögött az alacsonyabb árakon megjelenő vételi kereslet, valamint a részvénypiaci bizonytalanság miatt továbbra is fennmaradó menedékeszköz-kereslet állhatott.
Visszapattant a Nasdaq, zárásra 1,09%-kal nőtt
A csütörtöki heves eladási hullám után az S&P 500 jegyzése 0,3%-kal emelkedett, míg a Dow Jones 237 pontot, 0,5%-ot veszített.
Az amerikai félidős választáson aratott elsöprő demokrata győzelemből fakadó "AI-pánik" volt a három fő részvényindex legsúlyosabb egy napon belüli vesztesége 2025 áprilisa óta.
Próbál talpra állni a Nasdaq
A Nasdaq mostanra 1,4%-kal emelkedett, az S&P 500 pedig 0,6%-kal. A Dow Jones jószerivel stagnál.
Dúl az AI-háború: hátat fordított riválisának az amerikai szoftveróriás
Fokozatosan leépíti az Oracle-től bérelt mesterségesintelligencia-kapacitásait a Microsoft. A döntés hátterében az áll, hogy a szoftveróriás felülvizsgálja a több milliárd dollár értékű felhőalapú együttműködéseit, és a jelenlegi hardverek már nem felelnek meg a vállalat műszaki elvárásainak - tudósított a Bloomberg.
Nyugalomra int az OpenAI vezetője a tőzsdei vérengzés után: nincs megállás az adatközpontok építésében
Az OpenAI továbbra is elkötelezett a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra bővítése mellett, annak ellenére, hogy az amerikai választók határozottan elutasították az új adatközpontok építését a félidős választásokon. Sarah Friar, az AI-vállalat pénzügyi igazgatója a CNBC-nek megerősítette, hogy a növekvő ügyféligények kielégítése érdekében folytatják a tőkebevonást, miközben a cég a jövő évi tőzsdei bevezetésre készül.
Itt a fordulat: olyan AI-szigorítás jöhet Amerikában, aminek nem fognak örülni a nagy techcégek
A mesterséges intelligencia (MI) szigorúbb szabályozását célzó törvényjavaslatok sorának előterjesztésére készülnek az amerikai demokraták a kongresszus irányításának januári átvétele után - értesült a Reuters törvényhozóktól, kongresszusi munkatársaktól és a szabályozást szorgalmazó szervezetek képviselőitől.
Kisebb esés lett a vége a magyar tőzsdén
A napközbeni nagyobb mínuszokhoz képest visszafogottabb esés lett a vége a magyar tőzsdén: végül 0,6 százalékos mínuszban zárt a BUX index.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai műsor első részében a csütörtoki tőzsdei esés okait elemeztük Ignáth Miklóssal, a Portfolio Investment Services vezető privátbankárával. A második blokk témája, hogy hogyan sikerült Magyarországnak az európai trendekkel szembemenve jelentősen csökkentenie az állampapírhozamokat. Megvizsgáltuk, mennyit spórolhat ezen a költségvetés, és milyen szerepet játszanak a folyamatban az euróbevezetési tervek. Vendégünk Beke Károly, a Portfolio makrogazdasági elemzője volt.
Megszólalt az elemző: ekkora osztalék jöhet a Molnál!
Az elképesztő rekordokat hozó harmadik negyedéves gyorsjelentést követően a Concorde elemzője értékelte a cég teljesítményét, illetve a kilátásokról értekezve kifejtette: akár 500 forintos osztalék is jöhet az olajcégnél.
Black Friday a tőzsdén: most 70 százalékkal olcsóbban veheted meg ezt a részvényt!
A nagy esés után péntekre megérkezett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, ami most különösen az egyedi részvényekben rejthet kezdvező vételi lehetőségeket, különösen az árfolyamesésekben beszállási pontokat kereső, „buy the dip” szemléletű befektetők számára. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt mutatunk be, amely 14 éve nem volt ilyen olcsó, ráadásul hatalmas felértékelődési potenciál előtt áll.
Európa továbbra is nagyon csúnyán néz ki
A záráshoz közeledve nem látni hangulatjavulás jeleit az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül továbbra is a német DAX teljesít a legrosszabbul: már mintegy 2,6 százalékkal került lejjebb a benchmark értéke. Eközben az angol FTSE 1,9, a francia CAC pedig 1,7 százalékos esésben van.
A DAX mostani alulteljesítését elsősorban a Siemens, az Allianz és az SAP együttes esése magyarázza.
A három vállalat az index súlyának mintegy 32,4 százalékát adja, ami alapján együttesen hozzávetőleg 1,1 százalékkal húzzák lefelé a német indexet.
Fontos nap jön az OTP-nél - Mutatunk 5 dolgot, amire érdemes figyelni!
Jön az OTP harmadik negyedéves gyorsjelentése. Jövő hét szerdán érkeznek a friss számok, amik segíthetnek abban, hogy aktuális képet kapjunk a bankcsoport működéséről, meg persze arról is, hogy mire számít a menedzsment 2026-ban, de az is nagy kérdés, hogy jönnek-e új információk az Oroszországból történő esetleges kivonulásról és a Luminor felvásárlásával kapcsolatban. Az aktuális számokon túl fontos az is, hogy milyen trendek rajzolódnak ki a banknál. Ezzel kapcsolatban összegyűjtöttünk 5 fontos kérdést, amire érdemes a befektetőknek figyelniük, és amivel mi is kiemelten foglalkozunk majd a gyorsjelentés követő elemzésünkben.
Egyre jobb a hangulat Amerikában
A Nasdaq már 2, az S&P 500 pedig 1 százalékos pluszban van. A Dow továbbra is alulteljesít, de már csak 0,1 százalékos az esés mértéke.
Vegyes nyitás
Miközben a Nasdaq 1,2, az S&P 500 pedig 0,2 százalékot emelkedett, addig a Dow Jones mintegy 1,3 százalékos mínuszal kezdi a pénteki kereskedést.
Jöhet a felpattanás
A határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Nasdaq 1 százalékot pattanhat, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal kerülhet feljebb. A Dow eközben 0,9 százalékot eshet.
A vártnál jobb adatok jöttek Amerikából
A várt 0,3 százalék helyett 0,4 százalékos volt a munkanélküliség októberben az Egyesült Államokban, míg a várt 65 ezer helyett 165 ezerrel nőtt a nem mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma az év 10. hónapjában.
Az adatközlésre nagyobb erősödésbe kapcsolt a dollár.
A határidős Nasdaq esetében láthattunk egy rövid leszúrást.
Az arany árfolyama pedig szintén lefelé vette az irányt az erősödő dollár miatt.
A Big Tech nem lassít az AI-adatközpontokkal, pedig a megtérülés még nem látszik
Az amerikai technológiai óriások egyelőre nem mutatnak érdemi önmérsékletet az AI-infrastruktúra kiépítésében. A The Verge összesítése szerint az Amazon, a Microsoft, az Alphabet és a Meta az idei évre együtt legalább 720 milliárd dollárnyi beruházási kiadással számol, amelynek jelentős része mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, ezen belül adatközpontokra mehet el.
A DAX a leggyengébb a vezető börzék közül
A német DAX index már 2,2 százalékos mínuszban van péntek délután. Az index komponensei közül
a legnagyobb nyomás a pénzügyi, egészségügyi és ciklikus fogyasztási szektoron van.
A pénzügyi szektorban különösen a biztosítók szenvednek: a Hannover Re 4,4, a Munich Re 4,1, az Allianz pedig 3,7 százalékot esett. Eközben a A Deutsche Bank 2,8 százalékos mínuszban áll, míg a Commerzbank 0,6 százalékkal került lejjebb.
Az autóiparban is egységesen negatív a kép: a Mercedes-Benz 3,1, a BMW 2,6, a Volkswagen 2,5, a Daimler Truck pedig 3,8 százalékot veszített értékéből.
Az egészségügyi szektorban a Bayer 3,9, a Merck 3,0, a Siemens Healthineers pedig 2,8 százalékkal került lejjebb. A vegyiparban a BASF 3,4, a Henkel 2,2 százalékot esett.
A technológiai és ipari vállalatok között vegyesebb a kép: a SAP 2,7, a Siemens szintén 2,7 százalékos mínuszban áll, miközben a félvezetőgyártó Infineon 2,0 százalékot emelkedett.
A közmű- és energiaszektor mutatja a legnagyobb ellenállást az eladási hullámmal szemben. A Siemens Energy 1,8, az RWE pedig 0,5 százalékos pluszban áll, bár az E.ON 1,9 százalékot veszített értékéből.
A legnagyobb egyedi vesztes a DHL, amelynek árfolyama 4,5 százalékot zuhant.
Gyorsul az esés délutánra
A legnagyobb nyomás a német és a brit piacon látható, mindkét tőzsde több mint 2 százalékot esett.
A főbb európai indexek jelenleg így állnak:
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A német DAX 2,4 százalékot esett,
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a brit FTSE 100 2,3 százalékos mínuszban áll,
-
a francia CAC 40 1,8 százalékkal került lejjebb,
-
a spanyol IBEX 35 1,4 százalékot gyengült,
-
az olasz FTSE MIB pedig 1,3 százalékot veszített értékéből.
A szélesebb európai részvénypiacot követő Stoxx 600 index eközben 1,8 százalékos mínuszban áll.
Egyre lejjebb a magyar tőzsde
Péntek kora délután már 1,2 százalékos mínuszban van a magyar tőzsde, a nemzetközi átlaghoz képest azonban így is felülteljesítőnek mondható a hazai index.
Kész, vége: súlyos döntést hozott a Tesla
A Tesla 2027 közepén leállítja a Cybertruck gyártását a texasi üzemében – jelentette be Elon Musk. A futurisztikus pickup iránti kereslet tartósan gyengének bizonyult, a felszabaduló kapacitásokat pedig az autógyártó a nemrég bemutatott önvezető modell, a Cybercab termelésének felfuttatására fordítja majd.
Pánik a részvénypiacon - Most kell betenni a nagy pénzt a tőzsdére?
Azért nem sűrűn fordul elő olyan pániknap az amerikai tőzsdéken, mint amilyen tegnap volt. Nem is nagyon vagyunk ehhez hozzászokva az elmúlt évek szinte töretlen tőkepiaci emelkedésében. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó sztorikat, a félvezető gyártókat, az adatközpont üzemeltetőket brutálisan büntette a piac, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy széles piaci esés volt. Most adódik a kérdés, hogy az ilyen pánikhelyzetek a legjobb vételi lehetőséget adják-e, és most kell betenni a nagy pénzt a tőzsdére, vagy csak most kezdődik az igazi zuhanás. Megnéztük az elmúlt húsz év tőzsdei adatait, hogy mi történt a nagy tőzsdei pánikokat követő napokban, hetekben és hónapokban, mekkora profitot lehetett elérni, vagy éppen mekkora veszteségeket kellett átmenetileg elviselniük a befektetőknek. Van néhány igencsak meglepő számunk.
Megszólalt a portfóliómenedzser: ezért zuhannak valójában az AI-részvények
Nem a kereslet visszaesése, hanem a túlzott növekedési várakozások állhatnak az AI-részvények eheti zuhanása mögött – véli William de Gale, a Blue Box Asset Management társalapítója és vezető portfóliómenedzsere.
A szakértő a CNBC-nek elmondta, hogy a technológiai szektor profitja és részvényárfolyamai közel két évtizede átlagosan évi 15 százalék körüli ütemben növekedtek. A bővülést ugyanakkor számos tényező korlátozza, többek között a félvezetőgyártó berendezések, a nyersanyagok, az energia és a munkaerő rendelkezésre állása, valamint az engedélyezési folyamatok.
Az AI-iparág az elmúlt években ennél jóval gyorsabban növekedhetett, mivel viszonylag alacsony bázisról indult.
Mostanra azonban akkorára nőtt, hogy egyre inkább szembesül a teljes technológiai szektort érintő kapacitáskorlátokkal.
A probléma szerinte az, hogy számos elemzői modell még mindig éveken át tartó, 30 százalékos éves árbevétel-növekedéssel számol. De Gale szerint ez hosszabb távon nem fenntartható, ezért a várakozásokat fokozatosan 15-20 százalék körüli szintre kell mérsékelni.
Érdekes képet fest Európa
Az amerikai és ázsiai tőzsdéken látott jelentős eséseket követően péntek délelőtt az európai részvénypiacokon is az eladók kerültek fölénybe. Az Euro Stoxx 50 index kosarában szereplő vállalatok többségének árfolyama csökken,
a legnagyobb esések a biztosítótársaságok és a luxusipari vállalatok részvényeinél láthatók.
A vesztesek között találjuk a német Munich Re (–3,2 százalék), a spanyol Inditex (–2,7 százalék), a francia LVMH (–2,5 százalék) és a német SAP (–2,0 százalék) részvényeit. A pénzügyi szektorban az Allianz 1,9, az AXA 1,4 százalékot esik, a bankpapírok azonban vegyesen teljesítenek: a francia BNP Paribas 1,3, a spanyol BBVA 0,7 százalékkal emelkedik.
A technológiai részvényeknél szintén eltérő mozgások láthatók. Miközben a SAP 2 százalékot veszített értékéből, a holland chipipari berendezésgyártó ASML 3,3 százalékot emelkedik, amivel az index egyik legjobban teljesítő részvénye. A finn Nokia 3, a német Siemens Energy 2,6, a francia Schneider Electric pedig 0,7 százalékkal erősödik.
Nem mélyül az esés Európában
A kereskedés előrehaladtával több piacon is mérséklődött az eladási nyomás:
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A brit FTSE 100 1,5 százalékot esett.
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A német DAX 1,4 százalékos mínuszban áll.
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A francia CAC 40 1,1 százalékot gyengült.
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Az olasz FTSE MIB 1,0 százalékkal került lejjebb.
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A spanyol IBEX 35 0,5 százalékot veszített értékéből.
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A páneurópai Stoxx 600 1,2 százalékos esést mutat.
A korábbi állapothoz képest a spanyol, az olasz és a francia tőzsdén látható a legnagyobb javulás.
Hiába a nagy rekord, esik a Mol árfolyama
Ma hajnalban tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol; az olajóriás történetének legerősebb negyedévét zárta, még a 2022-es energiaválság idején látott csúcsok is felül lettek múlva, több grafikonunkat is újra kellett skálázni, hogy kiférjenek a rekord összegek.
A friss számok szinte pontosan lekövették az elemzői várakozásokat, a befektetők pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem elégedettek a rekordokkal: jelenleg 1,7 százalékos mínuszban van az árfolyam.
A kamatvárakozásokat is átírják a mostani események
A mostani tőzsdei zuhanás közepette látványosan megváltoztak a decemberi Fed-döntéssel kapcsolatos várakozások: a befektetők egyetlen nap alatt jelentősen visszavágták a kamatemelés valószínűségét.
Alig 24 óra alatt 82,7-ről 64,4 százalékra csökkent a decemberi kamatemelés valószínűsége. Forrás: CME FedWatch
Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok
Szokatlanul korán gyengülhet meg az Északi-sark felett kialakuló poláris örvény, ami a következő hetekben jelentős lehűlést hozhat Európa egyes részeire. A hideghullám különösen rosszkor érkezne, az európai gáztárolók töltöttsége ugyanis több mint egy évtizedes mélyponton van. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint kedvezőtlen körülmények között a tél végére akár 10 százalék alá is csökkenhetnek a készletek.
Komolyabb mínuszok rögtön a nyitás után
A csütörtöki amerikai technológiai részvényeladási hullám és a reggeli ázsiai esés után Európára is átterjedt a negatív piaci hangulat.
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A német DAX 1,6 százalékot esett.
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A brit FTSE 100 1,5 százalékos mínuszban áll.
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A francia CAC 40 1,4 százalékot veszített értékéből.
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Az olasz FTSE MIB 1,3 százalékkal került lejjebb.
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A spanyol IBEX 35 1,2 százalékot gyengült.
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A 600 nagy európai vállalat teljesítményét követő Stoxx 600 1,5 százalékos esést mutat.
Pánik a tőzsdéken - Mit csinál az OTP és a Mol?
A nyitást követően a BUX máris 1 százalékos esésben van. Mind a 4 hazai blue chip esik, legnagyobb mértékben a Mol árfolyama csökkent a kereskedés első perceiben.
Félnek a befektetők, veszik a dollárt
Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. A piacok figyelme ma az euróövezeti konjunktúraadatokra és az amerikai munkaerőpiaci számokra irányul.
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
Nehéz szavakat találni arra, amit a Mol az idei harmadik negyedévben összehozott: az olajóriás történetének legerősebb negyedévét zárta, még a 2022-es energiaválság idején látott csúcsok is felül lettek múlva, több grafikonunkat is újra kellett skálázni, hogy kiférjenek a rekord összegek. Elsősorban a soha nem látott szintre emelkedő finomítói árrések és a megugró földgázárak hozták össze ezt az eredményt, a menetelést a finomítói kapacitáskiesés és az üzemanyagárakat érintő hatósági korlátozások sem tudták megfékezni. A számok mögött viszont van néhány fontos csavar: jelentős egyszeri tételek is javították az eredményt, egyes üzletágak továbbra is komoly nehézségekkel küzdenek, az októberi adatok pedig már arra utalnak, hogy a rendkívüli piaci környezet nem feltétlenül marad fenn tartósan. Mutatjuk a brutális rekordok hátterét, és azt is, hogy mi következhet most a Molnál.
Hatalmas zuhanás a tőzsdén: 25 százalékot esett az amerikai fogadási óriás
Hiába növelte kétszámjegyű ütemben árbevételét a DraftKings, az amerikai sportfogadási vállalat gyorsjelentése komoly csalódást okozott a befektetőknek. A társaság eredményei nemcsak, hogy elmaradtak az elemzői várakozásoktól, hanem az egész éves bevételi előrejelzését is csökkentette a cég, miközben jelentős összegeket fordít új üzletágának fejlesztésére. A részvények a zárás utáni kereskedésben 23 százalékot zuhantak, az esés egy ponton a 25 százalékot is meghaladta.
Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás
Hiába múlta felül az elemzői várakozásokat az Atlassian negyedéves árbevétele és profitja, a vállalat részvényei mintegy 16 százalékot zuhantak a gyorsjelentést követően. A befektetők figyelmét ugyanis nem a múltbeli teljesítmény, hanem az előfizetéses üzletág várható lassulása kötötte le. A jelentés újabb példája annak, hogy a technológiai szektorban egyre kevésbé elegendő pusztán a vártnál jobb számokat felmutatni.
Újabb sokk fenyegeti a tőzsdéket: veszélybe került a világ legnagyobb részvénykibocsátása
Az amerikai technológiai részvények összeomlása már az AI-szektor egyik legjobban várt tőzsdei bevezetését is veszélyezteti. A Reuters értesülései szerint az Anthropic potenciális befektetői egyre komolyabban megkérdőjelezik a vállalat 1500 milliárd dolláros értékeltségét, miközben az sem biztos, hogy a társaság tartani tudja a novemberre tervezett részvénykibocsátást. Egy esetleges halasztás újabb csapást jelenthetne a már így is komoly nyomás alatt álló technológiai szektornak.
Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük
Körülbelül 500 millió dollár értékű adatközpont-hitelportfóliótól válna meg egyetlen lépésben a holland ING bank - írja a Bloomberg.
Trump a demokratákat és a választókat hibáztatja a tőzsdei vérengzésért
Donald Trump amerikai elnök a demokratákat tette felelőssé a csütörtöki tőzsdei zuhanásért. Az elnök szerint a félidős választások eredménye miatt az amerikaiak nyugdíj-megtakarításai is jelentős veszteségeket szenvedtek el. A piaci pánik hátterében ugyanakkor az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak is meghatározó szerepet játszottak.
Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban
Valóságos eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig történelmi mértékű vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A félvezetőgyártók eközben a 2020-as koronavírus-pánik óta nem látott esést szenvedtek el - írja a Marketwatch.
Dél-Koreában a kereskedést is le kellett állítani
A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot zuhant, ami miatt 20 percre a kereskedést is fel kellett függeszteni. Jelenleg pedig mintegy 6,4 százalékos az esés mértéke.
A legnagyobb vesztesek között a félvezetőgyártók szereplnek: az SK Hynix árfolyama 10,9, a Samsung Electronics részvényei 6,6 százalékot estek, miközben az SK Square 11,5 százalékot veszített értékéből.
Nagy esés Ázsiában is
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 4,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 6,4 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 6,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,02 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot esett. A dél-koreai Kospi index esése eközben átépte a 8 százalékot is, aminek következtében a kereskedést is fel kellett függesztnei.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 1,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,74 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar és az euróövezeti szeptemberi kiskereskedelmi adatokból kaphatunk friss képet a lakossági keresletről. Délután az amerikai októberi munkaerőpiaci jelentés kerül a figyelem középpontjába: a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta és a bérek alakulása egyaránt befolyásolhatja a Fed következő lépéseivel kapcsolatos várakozásokat. Ez lehet a hét egyik legfontosabb piacmozgató adatközlése. A hetet a Michigani Egyetem novemberi fogyasztói bizalmi indexe zárja, amely az amerikai háztartások helyzetértékeléséről és kilátásairól ad jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 523,06
|-3,4%
|-1,6%
|0,5%
|7,2%
|8,9%
|41,8%
|S&P 500
|7 353,73
|-4,4%
|-4,7%
|-5,4%
|7,4%
|8,2%
|56,5%
|Nasdaq
|26 629,81
|-6,4%
|-9,4%
|-14,3%
|5,5%
|3,9%
|62,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 077,9
|-1,8%
|-5,5%
|-12,7%
|21,3%
|21,6%
|106,3%
|Hang Seng
|24 796,98
|3,7%
|8,0%
|3,1%
|-3,3%
|-4,4%
|-0,3%
|CSI 300
|4 113,41
|0,3%
|1,8%
|-5,6%
|-11,2%
|-11,1%
|-15,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 325,01
|-0,4%
|1,1%
|4,2%
|7,5%
|9,5%
|64,0%
|CAC
|8 205,37
|0,3%
|3,0%
|4,7%
|0,7%
|1,6%
|16,5%
|FTSE
|10 782,66
|-0,4%
|0,6%
|2,7%
|8,6%
|10,3%
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|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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