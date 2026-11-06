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Megszólalt az elemző: ekkora osztalék jöhet a Molnál!
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Megszólalt az elemző: ekkora osztalék jöhet a Molnál!

Portfolio
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Az elképesztő rekordokat hozó harmadik negyedéves gyorsjelentést követően a Concorde elemzője értékelte a cég teljesítményét, illetve a kilátásokról értekezve kifejtette: akár 500 forintos osztalék is jöhet az olajcégnél.

A Mol a kiugróan magas szénhidrogénárak és a rekordközeli finomítói marzsok révén történetének egyik legsikeresebb évét zárhatja 2026-ban, amit a negyedik negyedévben várható jelentős kártérítési és biztosítói kifizetések tovább erősíthetnek. Gajda Mihály, a Concorde elemzője szerint ezek beérkezése esetén az éves EBITDA elérheti vagy meghaladhatja az 5,5 milliárd dollárt, ami rekordot jelentene,

és részvényenként 450–500 forintos osztalékot is megalapozhat.

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A kedvező eredménykilátások mellett a NIS esetleges felvásárlása és az Aphrodite gázmező megszerzése is hosszú távon erősítheti a Mol régiós pozícióját.

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