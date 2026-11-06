Nyugalomra int az OpenAI vezetője a tőzsdei vérengzés után: nincs megállás az adatközpontok építésében

Az OpenAI pénzügyi vezetője a kaliforniai Pebble Beachen rendezett szakmai találkozón adott interjút. Sarah Friar hangsúlyozta, hogy
a választási eredmények nem írják felül a vállalat stratégiáját.
Friar szerint a választási eredmények mindössze annyit jelentenek a cég számára, hogy
a jövőben még több energiát kell fektetniük a helyi közösségekkel való kapcsolatépítésbe és a bizalom megteremtésébe,
miközben a nagy felhőszolgáltatókkal is szorosabbra fűzik az együttműködést.
Bár tíz amerikai állam 41 helyi népszavazásán a szavazók 40 esetben a korlátozások mellett vagy a fejlesztések ellen döntöttek. A lakossági ellenállás nyáron erősödött fel, mivel az amerikaiak egyre inkább tartanak a létesítmények környezeti hatásaitól, a rezsiköltségek emelkedésétől és a munkahelyek megszűnésétől.
A lakossági aggodalmak enyhítése érdekében az OpenAI csütörtökön közzétett egy vállalási csomagot, amelyet a saját tulajdonú és üzemeltetésű adatközpontjainál alkalmaz a jövőben.
A társadalmi ellenállás, a magasabb hitelköltségek és a növekvő eladósodottság miatt a befektetők is óvatosabbá váltak az AI-szektorral szemben. Ez a tőzsdén is éreztette hatását,
a technológiai papírokat tömörítő Nasdaq index csütörtökön 19 hónapja nem látott zuhanást produkált.
A visszaesést a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítésében kulcsszerepet játszó chipgyártók és az új generációs, kifejezetten MI-re szakosodott felhőszolgáltatók részvényeinek gyengülése vezette, bár pénteken már némi korrekció mutatkozott a piacon.
A vállalat mindeközben a tőzsdére lépésre készül 2027-ben.
Júniusban már bizalmasan benyújtotta a kibocsátási tájékoztatóját az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). Legfőbb riválisa, az Anthropic azonban lekörözheti őket, mivel már november közepén szeretne megjelenni a Nasdaqon. Az Anthropic tájékoztatójából kiderült, hogy a cég árbevétele az év első kilenc hónapjában 1200 százalékkal, 33,2 milliárd dollárra ugrott, emellett mintegy 895,4 milliárd dollár értékben kötött vételi és lízingszerződéseket, szinte kizárólag számítási kapacitásra és infrastruktúrára.
A verseny finanszírozásához az OpenAI jelenleg is újabb tőkebevonási körön dolgozik, amelynek keretében a befektetés előtti cégértéket 1,25 milliárd dollárban határozták meg. A pénzügyi igazgató a folyamatban lévő tárgyalások kapcsán leszögezte, hogy a mesterséges intelligencia iránti piaci kereslet teljesen valós és megkérdőjelezhetetlen.
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