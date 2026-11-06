Pánikhangulat a tőzsdéken - Kritikus adatra várnak a befektetők

Nem a kereslet visszaesése, hanem a túlzott növekedési várakozások állhatnak az AI-részvények eheti zuhanása mögött – véli William de Gale, a Blue Box Asset Management társalapítója és vezető portfóliómenedzsere.

A szakértő a CNBC-nek elmondta, hogy a technológiai szektor profitja és részvényárfolyamai közel két évtizede átlagosan évi 15 százalék körüli ütemben növekedtek. A bővülést ugyanakkor számos tényező korlátozza, többek között a félvezetőgyártó berendezések, a nyersanyagok, az energia és a munkaerő rendelkezésre állása, valamint az engedélyezési folyamatok.

Az AI-iparág az elmúlt években ennél jóval gyorsabban növekedhetett, mivel viszonylag alacsony bázisról indult.

Mostanra azonban akkorára nőtt, hogy egyre inkább szembesül a teljes technológiai szektort érintő kapacitáskorlátokkal.

A probléma szerinte az, hogy számos elemzői modell még mindig éveken át tartó, 30 százalékos éves árbevétel-növekedéssel számol. De Gale szerint ez hosszabb távon nem fenntartható, ezért a várakozásokat fokozatosan 15-20 százalék körüli szintre kell mérsékelni.