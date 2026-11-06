Pánikhangulat a tőzsdéken - Kritikus adatra várnak a befektetők

A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni.
A befektetőkre ráadásul újabb komoly erőpróba vár, délután ugyanis érkezik a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely tovább fokozhatja a piaci kilengéseket.
Kész, vége: súlyos döntést hozott a Tesla
A Tesla 2027 közepén leállítja a Cybertruck gyártását a texasi üzemében – jelentette be Elon Musk. A futurisztikus pickup iránti kereslet tartósan gyengének bizonyult, a felszabaduló kapacitásokat pedig az autógyártó a nemrég bemutatott önvezető modell, a Cybercab termelésének felfuttatására fordítja majd.
Pánik a részvénypiacon - Most kell betenni a nagy pénzt a tőzsdére?
Azért nem sűrűn fordul elő olyan pániknap az amerikai tőzsdéken, mint amilyen tegnap volt. Nem is nagyon vagyunk ehhez hozzászokva az elmúlt évek szinte töretlen tőkepiaci emelkedésében. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó sztorikat, a félvezető gyártókat, az adatközpont üzemeltetőket brutálisan büntette a piac, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy széles piaci esés volt. Most adódik a kérdés, hogy az ilyen pánikhelyzetek a legjobb vételi lehetőséget adják-e, és most kell betenni a nagy pénzt a tőzsdére, vagy csak most kezdődik az igazi zuhanás. Megnéztük az elmúlt húsz év tőzsdei adatait, hogy mi történt a nagy tőzsdei pánikokat követő napokban, hetekben és hónapokban, mekkora profitot lehetett elérni, vagy éppen mekkora veszteségeket kellett átmenetileg elviselniük a befektetőknek. Van néhány igencsak meglepő számunk.
Megszólalt a portfóliómenedzser: ezért zuhannak valójában az AI-részvények
Nem a kereslet visszaesése, hanem a túlzott növekedési várakozások állhatnak az AI-részvények eheti zuhanása mögött – véli William de Gale, a Blue Box Asset Management társalapítója és vezető portfóliómenedzsere.
A szakértő a CNBC-nek elmondta, hogy a technológiai szektor profitja és részvényárfolyamai közel két évtizede átlagosan évi 15 százalék körüli ütemben növekedtek. A bővülést ugyanakkor számos tényező korlátozza, többek között a félvezetőgyártó berendezések, a nyersanyagok, az energia és a munkaerő rendelkezésre állása, valamint az engedélyezési folyamatok.
Az AI-iparág az elmúlt években ennél jóval gyorsabban növekedhetett, mivel viszonylag alacsony bázisról indult.
Mostanra azonban akkorára nőtt, hogy egyre inkább szembesül a teljes technológiai szektort érintő kapacitáskorlátokkal.
A probléma szerinte az, hogy számos elemzői modell még mindig éveken át tartó, 30 százalékos éves árbevétel-növekedéssel számol. De Gale szerint ez hosszabb távon nem fenntartható, ezért a várakozásokat fokozatosan 15-20 százalék körüli szintre kell mérsékelni.
Érdekes képet fest Európa
Az amerikai és ázsiai tőzsdéken látott jelentős eséseket követően péntek délelőtt az európai részvénypiacokon is az eladók kerültek fölénybe. Az Euro Stoxx 50 index kosarában szereplő vállalatok többségének árfolyama csökken,
a legnagyobb esések a biztosítótársaságok és a luxusipari vállalatok részvényeinél láthatók.
A vesztesek között találjuk a német Munich Re (–3,2 százalék), a spanyol Inditex (–2,7 százalék), a francia LVMH (–2,5 százalék) és a német SAP (–2,0 százalék) részvényeit. A pénzügyi szektorban az Allianz 1,9, az AXA 1,4 százalékot esik, a bankpapírok azonban vegyesen teljesítenek: a francia BNP Paribas 1,3, a spanyol BBVA 0,7 százalékkal emelkedik.
A technológiai részvényeknél szintén eltérő mozgások láthatók. Miközben a SAP 2 százalékot veszített értékéből, a holland chipipari berendezésgyártó ASML 3,3 százalékot emelkedik, amivel az index egyik legjobban teljesítő részvénye. A finn Nokia 3, a német Siemens Energy 2,6, a francia Schneider Electric pedig 0,7 százalékkal erősödik.
Nem mélyül az esés Európában
A kereskedés előrehaladtával több piacon is mérséklődött az eladási nyomás:
-
A brit FTSE 100 1,5 százalékot esett.
-
A német DAX 1,4 százalékos mínuszban áll.
-
A francia CAC 40 1,1 százalékot gyengült.
-
Az olasz FTSE MIB 1,0 százalékkal került lejjebb.
-
A spanyol IBEX 35 0,5 százalékot veszített értékéből.
-
A páneurópai Stoxx 600 1,2 százalékos esést mutat.
A korábbi állapothoz képest a spanyol, az olasz és a francia tőzsdén látható a legnagyobb javulás.
Hiába a nagy rekord, esik a Mol árfolyama
Ma hajnalban tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Mol; az olajóriás történetének legerősebb negyedévét zárta, még a 2022-es energiaválság idején látott csúcsok is felül lettek múlva, több grafikonunkat is újra kellett skálázni, hogy kiférjenek a rekord összegek.
A friss számok szinte pontosan lekövették az elemzői várakozásokat, a befektetők pedig nagyon úgy néz ki, hogy nem elégedettek a rekordokkal: jelenleg 1,7 százalékos mínuszban van az árfolyam.
A kamatvárakozásokat is átírják a mostani események
A mostani tőzsdei zuhanás közepette látványosan megváltoztak a decemberi Fed-döntéssel kapcsolatos várakozások: a befektetők egyetlen nap alatt jelentősen visszavágták a kamatemelés valószínűségét.
Alig 24 óra alatt 82,7-ről 64,4 százalékra csökkent a decemberi kamatemelés valószínűsége. Forrás: CME FedWatch
Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok
Szokatlanul korán gyengülhet meg az Északi-sark felett kialakuló poláris örvény, ami a következő hetekben jelentős lehűlést hozhat Európa egyes részeire. A hideghullám különösen rosszkor érkezne, az európai gáztárolók töltöttsége ugyanis több mint egy évtizedes mélyponton van. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint kedvezőtlen körülmények között a tél végére akár 10 százalék alá is csökkenhetnek a készletek.
Komolyabb mínuszok rögtön a nyitás után
A csütörtöki amerikai technológiai részvényeladási hullám és a reggeli ázsiai esés után Európára is átterjedt a negatív piaci hangulat.
-
A német DAX 1,6 százalékot esett.
-
A brit FTSE 100 1,5 százalékos mínuszban áll.
-
A francia CAC 40 1,4 százalékot veszített értékéből.
-
Az olasz FTSE MIB 1,3 százalékkal került lejjebb.
-
A spanyol IBEX 35 1,2 százalékot gyengült.
-
A 600 nagy európai vállalat teljesítményét követő Stoxx 600 1,5 százalékos esést mutat.
Pánik a tőzsdéken - Mit csinál az OTP és a Mol?
A nyitást követően a BUX máris 1 százalékos esésben van. Mind a 4 hazai blue chip esik, legnagyobb mértékben a Mol árfolyama csökkent a kereskedés első perceiben.
Félnek a befektetők, veszik a dollárt
Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. A piacok figyelme ma az euróövezeti konjunktúraadatokra és az amerikai munkaerőpiaci számokra irányul.
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
Nehéz szavakat találni arra, amit a Mol az idei harmadik negyedévben összehozott: az olajóriás történetének legerősebb negyedévét zárta, még a 2022-es energiaválság idején látott csúcsok is felül lettek múlva, több grafikonunkat is újra kellett skálázni, hogy kiférjenek a rekord összegek. Elsősorban a soha nem látott szintre emelkedő finomítói árrések és a megugró földgázárak hozták össze ezt az eredményt, a menetelést a finomítói kapacitáskiesés és az üzemanyagárakat érintő hatósági korlátozások sem tudták megfékezni. A számok mögött viszont van néhány fontos csavar: jelentős egyszeri tételek is javították az eredményt, egyes üzletágak továbbra is komoly nehézségekkel küzdenek, az októberi adatok pedig már arra utalnak, hogy a rendkívüli piaci környezet nem feltétlenül marad fenn tartósan. Mutatjuk a brutális rekordok hátterét, és azt is, hogy mi következhet most a Molnál.
Hatalmas zuhanás a tőzsdén: 25 százalékot esett az amerikai fogadási óriás
Hiába növelte kétszámjegyű ütemben árbevételét a DraftKings, az amerikai sportfogadási vállalat gyorsjelentése komoly csalódást okozott a befektetőknek. A társaság eredményei nemcsak, hogy elmaradtak az elemzői várakozásoktól, hanem az egész éves bevételi előrejelzését is csökkentette a cég, miközben jelentős összegeket fordít új üzletágának fejlesztésére. A részvények a zárás utáni kereskedésben 23 százalékot zuhantak, az esés egy ponton a 25 százalékot is meghaladta.
Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás
Hiába múlta felül az elemzői várakozásokat az Atlassian negyedéves árbevétele és profitja, a vállalat részvényei mintegy 16 százalékot zuhantak a gyorsjelentést követően. A befektetők figyelmét ugyanis nem a múltbeli teljesítmény, hanem az előfizetéses üzletág várható lassulása kötötte le. A jelentés újabb példája annak, hogy a technológiai szektorban egyre kevésbé elegendő pusztán a vártnál jobb számokat felmutatni.
Újabb sokk fenyegeti a tőzsdéket: veszélybe került a világ legnagyobb részvénykibocsátása
Az amerikai technológiai részvények összeomlása már az AI-szektor egyik legjobban várt tőzsdei bevezetését is veszélyezteti. A Reuters értesülései szerint az Anthropic potenciális befektetői egyre komolyabban megkérdőjelezik a vállalat 1500 milliárd dolláros értékeltségét, miközben az sem biztos, hogy a társaság tartani tudja a novemberre tervezett részvénykibocsátást. Egy esetleges halasztás újabb csapást jelenthetne a már így is komoly nyomás alatt álló technológiai szektornak.
Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük
Körülbelül 500 millió dollár értékű adatközpont-hitelportfóliótól válna meg egyetlen lépésben a holland ING bank - írja a Bloomberg.
Trump a demokratákat és a választókat hibáztatja a tőzsdei vérengzésért
Donald Trump amerikai elnök a demokratákat tette felelőssé a csütörtöki tőzsdei zuhanásért. Az elnök szerint a félidős választások eredménye miatt az amerikaiak nyugdíj-megtakarításai is jelentős veszteségeket szenvedtek el. A piaci pánik hátterében ugyanakkor az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak is meghatározó szerepet játszottak.
Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban
Valóságos eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig történelmi mértékű vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A félvezetőgyártók eközben a 2020-as koronavírus-pánik óta nem látott esést szenvedtek el - írja a Marketwatch.
Dél-Koreában a kereskedést is le kellett állítani
A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot zuhant, ami miatt 20 percre a kereskedést is fel kellett függeszteni. Jelenleg pedig mintegy 6,4 százalékos az esés mértéke.
A legnagyobb vesztesek között a félvezetőgyártók szereplnek: az SK Hynix árfolyama 10,9, a Samsung Electronics részvényei 6,6 százalékot estek, miközben az SK Square 11,5 százalékot veszített értékéből.
Nagy esés Ázsiában is
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 4,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 6,4 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 6,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,02 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot esett. A dél-koreai Kospi index esése eközben átépte a 8 százalékot is, aminek következtében a kereskedést is fel kellett függesztnei.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 1,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,74 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar és az euróövezeti szeptemberi kiskereskedelmi adatokból kaphatunk friss képet a lakossági keresletről. Délután az amerikai októberi munkaerőpiaci jelentés kerül a figyelem középpontjába: a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta és a bérek alakulása egyaránt befolyásolhatja a Fed következő lépéseivel kapcsolatos várakozásokat. Ez lehet a hét egyik legfontosabb piacmozgató adatközlése. A hetet a Michigani Egyetem novemberi fogyasztói bizalmi indexe zárja, amely az amerikai háztartások helyzetértékeléséről és kilátásairól ad jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 523,06
|-3,4%
|-1,6%
|0,5%
|7,2%
|8,9%
|41,8%
|S&P 500
|7 353,73
|-4,4%
|-4,7%
|-5,4%
|7,4%
|8,2%
|56,5%
|Nasdaq
|26 629,81
|-6,4%
|-9,4%
|-14,3%
|5,5%
|3,9%
|62,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 077,9
|-1,8%
|-5,5%
|-12,7%
|21,3%
|21,6%
|106,3%
|Hang Seng
|24 796,98
|3,7%
|8,0%
|3,1%
|-3,3%
|-4,4%
|-0,3%
|CSI 300
|4 113,41
|0,3%
|1,8%
|-5,6%
|-11,2%
|-11,1%
|-15,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 325,01
|-0,4%
|1,1%
|4,2%
|7,5%
|9,5%
|64,0%
|CAC
|8 205,37
|0,3%
|3,0%
|4,7%
|0,7%
|1,6%
|16,5%
|FTSE
|10 782,66
|-0,4%
|0,6%
|2,7%
|8,6%
|10,3%
|47,6%
|FTSE MIB
|50 505,87
|-1,0%
|1,0%
|-0,6%
|12,4%
|16,3%
|81,7%
|IBEX
|19 486
|0,6%
|3,3%
|1,0%
|12,6%
|21,0%
|113,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 484,2
|-2,1%
|-1,8%
|1,8%
|30,1%
|34,4%
|162,2%
|ATX
|6 511,4
|-0,1%
|0,6%
|-3,5%
|22,2%
|36,1%
|67,7%
|PX
|2 639,67
|-1,8%
|-0,3%
|0,1%
|-1,7%
|9,5%
|91,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 200
|-3,4%
|-3,6%
|1,2%
|17,4%
|26,8%
|117,5%
|Mol
|4 982
|-2,3%
|-1,3%
|0,0%
|69,5%
|72,4%
|80,8%
|Richter
|12 970
|0,5%
|-1,0%
|5,4%
|31,5%
|26,3%
|47,9%
|Magyar Telekom
|2 870
|-1,7%
|3,7%
|11,3%
|60,2%
|62,9%
|556,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,05
|2,5%
|-9,1%
|-2,2%
|64,3%
|55,7%
|15,7%
|Brent
|98,36
|3,8%
|-14,5%
|-2,0%
|61,6%
|54,7%
|18,6%
|Arany
|4 096,45
|1,2%
|2,0%
|-1,0%
|-5,3%
|3,0%
|126,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,3250
|0,5%
|-0,3%
|-0,9%
|-5,1%
|-5,7%
|1,5%
|USDHUF
|324,5079
|0,5%
|-0,9%
|-1,1%
|-0,7%
|-3,6%
|4,5%
|GBPHUF
|436,9399
|0,5%
|-0,1%
|1,0%
|-0,8%
|-0,5%
|4,3%
|EURUSD
|1,1227
|-0,1%
|0,6%
|0,2%
|-4,4%
|-2,2%
|-2,8%
|USDJPY
|158,4400
|0,0%
|0,4%
|0,3%
|1,1%
|2,7%
|39,6%
|GBPUSD
|1,3477
|0,0%
|0,8%
|1,9%
|0,2%
|3,3%
|-0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 971,25
|-5,5%
|-2,3%
|-11,4%
|-14,4%
|-26,9%
|24,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,22
|-1,2%
|-3,2%
|-7,1%
|12,6%
|22,4%
|-1 255,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,46
|-1,2%
|-1,3%
|-6,6%
|-20,6%
|-21,2%
|37,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer
Elkészült az első jelentés a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásokról
Az igazságosság a történtek feltárásával kezdődik - mondta Kátai-Németh Vilmos.
Kész, vége: súlyos döntést hozott a Tesla
Hónapokon belül leállítja egy modell gyártását Elon Musk cége.
Közel egy évig tart állást találni Magyarországon: megszólalt a HR-szakértő a munkaerőpiac átalakulásáról
Ezekről is szó lesz a HR (R)evolution konferencián november 17-én.
Belenyúlnának a hatósági vezetők az európai pénzügyi rendszerbe, itt vannak a friss javaslatok
Hiányzik még az egységes betétbiztosítás, és a bankcsoportokon belüli tőkeáramlás is akadozik.
Itt a táblázat: így alakulnak a bérek az egészségügyben
Több mint 120 ezer egészségügyi szakdolgozó alapbére emelkedik.
Valami eltörött a biztosításközvetítőknél, ráadásul a kormány is rossz hírrel érkezett
Alig nőtt a jutalékbevétel, és fokozódik a nyomás.
Pánik a részvénypiacon - Most kell betenni a nagy pénzt a tőzsdére?
Megnéztük, mit mutat a történelem.
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.