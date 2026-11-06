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Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is
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Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is

Portfolio
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Történelmi eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig példátlan vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa.

A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni.

A befektetőkre ráadásul újabb komoly erőpróba vár, délután ugyanis érkezik a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely tovább fokozhatja a piaci kilengéseket.
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Nem mélyül az esés Európában

A kereskedés előrehaladtával több piacon is mérséklődött az eladási nyomás:

  • A brit FTSE 100 1,5 százalékot esett.

  • A német DAX 1,4 százalékos mínuszban áll.

  • A francia CAC 40 1,1 százalékot gyengült.

  • Az olasz FTSE MIB 1,0 százalékkal került lejjebb.

  • A spanyol IBEX 35 0,5 százalékot veszített értékéből.

  • A páneurópai Stoxx 600 1,2 százalékos esést mutat.

A korábbi állapothoz képest a spanyol, az olasz és a francia tőzsdén látható a legnagyobb javulás.

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A kamatvárakozásokat is átírják a mostani események

A mostani tőzsdei zuhanás közepette látványosan megváltoztak a decemberi Fed-döntéssel kapcsolatos várakozások: a befektetők egyetlen nap alatt jelentősen visszavágták a kamatemelés valószínűségét.

Alig 24 óra alatt 82,7-ről 64,4 százalékra csökkent a decemberi kamatemelés valószínűsége. Forrás: CME FedWatch

fedwatch
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Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok

Szokatlanul korán gyengülhet meg az Északi-sark felett kialakuló poláris örvény, ami a következő hetekben jelentős lehűlést hozhat Európa egyes részeire. A hideghullám különösen rosszkor érkezne, az európai gáztárolók töltöttsége ugyanis több mint egy évtizedes mélyponton van. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint kedvezőtlen körülmények között a tél végére akár 10 százalék alá is csökkenhetnek a készletek.

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Rendkívüli időjárás fenyegeti Európát, veszélybe kerülhetnek a gáztartalékok
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Komolyabb mínuszok rögtön a nyitás után

A csütörtöki amerikai technológiai részvényeladási hullám és a reggeli ázsiai esés után Európára is átterjedt a negatív piaci hangulat.

  • A német DAX 1,6 százalékot esett.

  • A brit FTSE 100 1,5 százalékos mínuszban áll.

  • A francia CAC 40 1,4 százalékot veszített értékéből.

  • Az olasz FTSE MIB 1,3 százalékkal került lejjebb.

  • A spanyol IBEX 35 1,2 százalékot gyengült.

  • A 600 nagy európai vállalat teljesítményét követő Stoxx 600 1,5 százalékos esést mutat.

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Pánik a tőzsdéken - Mit csinál az OTP és a Mol?

A nyitást követően a BUX máris 1 százalékos esésben van. Mind a 4 hazai blue chip esik, legnagyobb mértékben a Mol árfolyama csökkent a kereskedés első perceiben.

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Pánik a tőzsdéken - Mit csinál az OTP és a Mol?
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Félnek a befektetők, veszik a dollárt

Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. A piacok figyelme ma az euróövezeti konjunktúraadatokra és az amerikai munkaerőpiaci számokra irányul.

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Félnek a befektetők, veszik a dollárt
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Hatalmas zuhanás a tőzsdén: 25 százalékot esett az amerikai fogadási óriás

Hiába növelte kétszámjegyű ütemben árbevételét a DraftKings, az amerikai sportfogadási vállalat gyorsjelentése komoly csalódást okozott a befektetőknek. A társaság eredményei nemcsak, hogy elmaradtak az elemzői várakozásoktól, hanem az egész éves bevételi előrejelzését is csökkentette a cég, miközben jelentős összegeket fordít új üzletágának fejlesztésére. A részvények a zárás utáni kereskedésben 23 százalékot zuhantak, az esés egy ponton a 25 százalékot is meghaladta.

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Hatalmas zuhanás a tőzsdén: 25 százalékot esett az amerikai fogadási óriás
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Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás

Hiába múlta felül az elemzői várakozásokat az Atlassian negyedéves árbevétele és profitja, a vállalat részvényei mintegy 16 százalékot zuhantak a gyorsjelentést követően. A befektetők figyelmét ugyanis nem a múltbeli teljesítmény, hanem az előfizetéses üzletág várható lassulása kötötte le. A jelentés újabb példája annak, hogy a technológiai szektorban egyre kevésbé elegendő pusztán a vártnál jobb számokat felmutatni.

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Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás
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Újabb sokk fenyegeti a tőzsdéket: veszélybe került a világ legnagyobb részvénykibocsátása

Az amerikai technológiai részvények összeomlása már az AI-szektor egyik legjobban várt tőzsdei bevezetését is veszélyezteti. A Reuters értesülései szerint az Anthropic potenciális befektetői egyre komolyabban megkérdőjelezik a vállalat 1500 milliárd dolláros értékeltségét, miközben az sem biztos, hogy a társaság tartani tudja a novemberre tervezett részvénykibocsátást. Egy esetleges halasztás újabb csapást jelenthetne a már így is komoly nyomás alatt álló technológiai szektornak.

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Újabb sokk fenyegeti a tőzsdéket: veszélybe került a világ legnagyobb részvénykibocsátása
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Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük

Körülbelül 500 millió dollár értékű adatközpont-hitelportfóliótól válna meg egyetlen lépésben a holland ING bank - írja a Bloomberg.

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Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük
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Trump a demokratákat és a választókat hibáztatja a tőzsdei vérengzésért

Donald Trump amerikai elnök a demokratákat tette felelőssé a csütörtöki tőzsdei zuhanásért. Az elnök szerint a félidős választások eredménye miatt az amerikaiak nyugdíj-megtakarításai is jelentős veszteségeket szenvedtek el. A piaci pánik hátterében ugyanakkor az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak is meghatározó szerepet játszottak.

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Trump a demokratákat és a választókat hibáztatja a tőzsdei vérengzésért
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Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban

Valóságos eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig történelmi mértékű vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A félvezetőgyártók eközben a 2020-as koronavírus-pánik óta nem látott esést szenvedtek el - írja a Marketwatch.

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Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban
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Dél-Koreában a kereskedést is le kellett állítani

A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot zuhant, ami miatt 20 percre a kereskedést is fel kellett függeszteni. Jelenleg pedig mintegy 6,4 százalékos az esés mértéke.

A legnagyobb vesztesek között a félvezetőgyártók szereplnek: az SK Hynix árfolyama 10,9, a Samsung Electronics részvényei 6,6 százalékot estek, miközben az SK Square 11,5 százalékot veszített értékéből.

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Nagy esés Ázsiában is

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 4,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 6,4 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 6,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,02 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot esett. A dél-koreai Kospi index esése eközben átépte a 8 százalékot is, aminek következtében a kereskedést is fel kellett függesztnei.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 1,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,74 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a magyar és az euróövezeti szeptemberi kiskereskedelmi adatokból kaphatunk friss képet a lakossági keresletről. Délután az amerikai októberi munkaerőpiaci jelentés kerül a figyelem középpontjába: a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta és a bérek alakulása egyaránt befolyásolhatja a Fed következő lépéseivel kapcsolatos várakozásokat. Ez lehet a hét egyik legfontosabb piacmozgató adatközlése. A hetet a Michigani Egyetem novemberi fogyasztói bizalmi indexe zárja, amely az amerikai háztartások helyzetértékeléséről és kilátásairól ad jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,4 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 523,06 -3,4% -1,6% 0,5% 7,2% 8,9% 41,8%
S&P 500 7 353,73 -4,4% -4,7% -5,4% 7,4% 8,2% 56,5%
Nasdaq 26 629,81 -6,4% -9,4% -14,3% 5,5% 3,9% 62,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 077,9 -1,8% -5,5% -12,7% 21,3% 21,6% 106,3%
Hang Seng 24 796,98 3,7% 8,0% 3,1% -3,3% -4,4% -0,3%
CSI 300 4 113,41 0,3% 1,8% -5,6% -11,2% -11,1% -15,1%
Európai részvényindexek              
DAX 26 325,01 -0,4% 1,1% 4,2% 7,5% 9,5% 64,0%
CAC 8 205,37 0,3% 3,0% 4,7% 0,7% 1,6% 16,5%
FTSE 10 782,66 -0,4% 0,6% 2,7% 8,6% 10,3% 47,6%
FTSE MIB 50 505,87 -1,0% 1,0% -0,6% 12,4% 16,3% 81,7%
IBEX 19 486 0,6% 3,3% 1,0% 12,6% 21,0% 113,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 144 484,2 -2,1% -1,8% 1,8% 30,1% 34,4% 162,2%
ATX 6 511,4 -0,1% 0,6% -3,5% 22,2% 36,1% 67,7%
PX 2 639,67 -1,8% -0,3% 0,1% -1,7% 9,5% 91,9%
Magyar blue chipek              
OTP 41 200 -3,4% -3,6% 1,2% 17,4% 26,8% 117,5%
Mol 4 982 -2,3% -1,3% 0,0% 69,5% 72,4% 80,8%
Richter 12 970 0,5% -1,0% 5,4% 31,5% 26,3% 47,9%
Magyar Telekom 2 870 -1,7% 3,7% 11,3% 60,2% 62,9% 556,0%
Nyersanyagok              
WTI 94,05 2,5% -9,1% -2,2% 64,3% 55,7% 15,7%
Brent 98,36 3,8% -14,5% -2,0% 61,6% 54,7% 18,6%
Arany 4 096,45 1,2% 2,0% -1,0% -5,3% 3,0% 126,3%
Devizák              
EURHUF 364,3250 0,5% -0,3% -0,9% -5,1% -5,7% 1,5%
USDHUF 324,5079 0,5% -0,9% -1,1% -0,7% -3,6% 4,5%
GBPHUF 436,9399 0,5% -0,1% 1,0% -0,8% -0,5% 4,3%
EURUSD 1,1227 -0,1% 0,6% 0,2% -4,4% -2,2% -2,8%
USDJPY 158,4400 0,0% 0,4% 0,3% 1,1% 2,7% 39,6%
GBPUSD 1,3477 0,0% 0,8% 1,9% 0,2% 3,3% -0,1%
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Állampapírok              
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10 éves magyar állampapírhozam 5,46 -1,2% -1,3% -6,6% -20,6% -21,2% 37,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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