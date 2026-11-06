Pánikhangulat az ázsiai tőzsdéken, a kereskedést is le kellett állítani

A pánikhangulat péntek reggelre Ázsiát is elérte: a japán tőzsde több mint 6, a dél-koreai Kospi pedig több mint 8 százalékos mínuszban is járt, utóbbinál a kereskedést is fel kellett függeszteni.
A befektetőkre ráadásul újabb komoly erőpróba vár, délután ugyanis érkezik a kulcsfontosságú amerikai munkaerőpiaci jelentés, amely tovább fokozhatja a piaci kilengéseket.
Félnek a befektetők, veszik a dollárt
Hatalmasat estek tegnap a mesterséges intelligenciához kötődő részvények, és a zuhanás hatása több más piacra is átterjedt. A befektetők az amerikai kötvényekben és a dollárban kerestek menedéket, miközben az olaj ára is emelkedett. Mindez a forintra is komoly nyomást gyakorolt, így a magyar fizetőeszköz reggel 326 körül állt a dollárral és 364,6 körül az euróval szemben. A piacok figyelme ma az euróövezeti konjunktúraadatokra és az amerikai munkaerőpiaci számokra irányul.
Hatalmas zuhanás a tőzsdén: 25 százalékot esett az amerikai fogadási óriás
Hiába növelte kétszámjegyű ütemben árbevételét a DraftKings, az amerikai sportfogadási vállalat gyorsjelentése komoly csalódást okozott a befektetőknek. A társaság eredményei nemcsak, hogy elmaradtak az elemzői várakozásoktól, hanem az egész éves bevételi előrejelzését is csökkentette a cég, miközben jelentős összegeket fordít új üzletágának fejlesztésére. A részvények a zárás utáni kereskedésben 23 százalékot zuhantak, az esés egy ponton a 25 százalékot is meghaladta.
Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás
Hiába múlta felül az elemzői várakozásokat az Atlassian negyedéves árbevétele és profitja, a vállalat részvényei mintegy 16 százalékot zuhantak a gyorsjelentést követően. A befektetők figyelmét ugyanis nem a múltbeli teljesítmény, hanem az előfizetéses üzletág várható lassulása kötötte le. A jelentés újabb példája annak, hogy a technológiai szektorban egyre kevésbé elegendő pusztán a vártnál jobb számokat felmutatni.
Újabb sokk fenyegeti a tőzsdéket: veszélybe került a világ legnagyobb részvénykibocsátása
Az amerikai technológiai részvények összeomlása már az AI-szektor egyik legjobban várt tőzsdei bevezetését is veszélyezteti. A Reuters értesülései szerint az Anthropic potenciális befektetői egyre komolyabban megkérdőjelezik a vállalat 1500 milliárd dolláros értékeltségét, miközben az sem biztos, hogy a társaság tartani tudja a novemberre tervezett részvénykibocsátást. Egy esetleges halasztás újabb csapást jelenthetne a már így is komoly nyomás alatt álló technológiai szektornak.
Adatközpontokra adott egy rakás hitelt az ING Bank, most kiszállna belőlük
Körülbelül 500 millió dollár értékű adatközpont-hitelportfóliótól válna meg egyetlen lépésben a holland ING bank - írja a Bloomberg.
Trump a demokratákat és a választókat hibáztatja a tőzsdei vérengzésért
Donald Trump amerikai elnök a demokratákat tette felelőssé a csütörtöki tőzsdei zuhanásért. Az elnök szerint a félidős választások eredménye miatt az amerikaiak nyugdíj-megtakarításai is jelentős veszteségeket szenvedtek el. A piaci pánik hátterében ugyanakkor az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak is meghatározó szerepet játszottak.
Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban
Valóságos eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig történelmi mértékű vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A félvezetőgyártók eközben a 2020-as koronavírus-pánik óta nem látott esést szenvedtek el - írja a Marketwatch.
Dél-Koreában a kereskedést is le kellett állítani
A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot zuhant, ami miatt 20 percre a kereskedést is fel kellett függeszteni. Jelenleg pedig mintegy 6,4 százalékos az esés mértéke.
A legnagyobb vesztesek között a félvezetőgyártók szereplnek: az SK Hynix árfolyama 10,9, a Samsung Electronics részvényei 6,6 százalékot estek, miközben az SK Square 11,5 százalékot veszített értékéből.
Nagy esés Ázsiában is
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 3,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 4,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 6,4 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 6,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,02 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot esett. A dél-koreai Kospi index esése eközben átépte a 8 százalékot is, aminek következtében a kereskedést is fel kellett függesztnei.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,5 százalékot eshet, a CAC 0,44 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 1,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,74 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a magyar és az euróövezeti szeptemberi kiskereskedelmi adatokból kaphatunk friss képet a lakossági keresletről. Délután az amerikai októberi munkaerőpiaci jelentés kerül a figyelem középpontjába: a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta és a bérek alakulása egyaránt befolyásolhatja a Fed következő lépéseivel kapcsolatos várakozásokat. Ez lehet a hét egyik legfontosabb piacmozgató adatközlése. A hetet a Michigani Egyetem novemberi fogyasztói bizalmi indexe zárja, amely az amerikai háztartások helyzetértékeléséről és kilátásairól ad jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 11,2 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 69,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 523,06
|-3,4%
|-1,6%
|0,5%
|7,2%
|8,9%
|41,8%
|S&P 500
|7 353,73
|-4,4%
|-4,7%
|-5,4%
|7,4%
|8,2%
|56,5%
|Nasdaq
|26 629,81
|-6,4%
|-9,4%
|-14,3%
|5,5%
|3,9%
|62,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 077,9
|-1,8%
|-5,5%
|-12,7%
|21,3%
|21,6%
|106,3%
|Hang Seng
|24 796,98
|3,7%
|8,0%
|3,1%
|-3,3%
|-4,4%
|-0,3%
|CSI 300
|4 113,41
|0,3%
|1,8%
|-5,6%
|-11,2%
|-11,1%
|-15,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 325,01
|-0,4%
|1,1%
|4,2%
|7,5%
|9,5%
|64,0%
|CAC
|8 205,37
|0,3%
|3,0%
|4,7%
|0,7%
|1,6%
|16,5%
|FTSE
|10 782,66
|-0,4%
|0,6%
|2,7%
|8,6%
|10,3%
|47,6%
|FTSE MIB
|50 505,87
|-1,0%
|1,0%
|-0,6%
|12,4%
|16,3%
|81,7%
|IBEX
|19 486
|0,6%
|3,3%
|1,0%
|12,6%
|21,0%
|113,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 484,2
|-2,1%
|-1,8%
|1,8%
|30,1%
|34,4%
|162,2%
|ATX
|6 511,4
|-0,1%
|0,6%
|-3,5%
|22,2%
|36,1%
|67,7%
|PX
|2 639,67
|-1,8%
|-0,3%
|0,1%
|-1,7%
|9,5%
|91,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 200
|-3,4%
|-3,6%
|1,2%
|17,4%
|26,8%
|117,5%
|Mol
|4 982
|-2,3%
|-1,3%
|0,0%
|69,5%
|72,4%
|80,8%
|Richter
|12 970
|0,5%
|-1,0%
|5,4%
|31,5%
|26,3%
|47,9%
|Magyar Telekom
|2 870
|-1,7%
|3,7%
|11,3%
|60,2%
|62,9%
|556,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,05
|2,5%
|-9,1%
|-2,2%
|64,3%
|55,7%
|15,7%
|Brent
|98,36
|3,8%
|-14,5%
|-2,0%
|61,6%
|54,7%
|18,6%
|Arany
|4 096,45
|1,2%
|2,0%
|-1,0%
|-5,3%
|3,0%
|126,3%
|Devizák
|EURHUF
|364,3250
|0,5%
|-0,3%
|-0,9%
|-5,1%
|-5,7%
|1,5%
|USDHUF
|324,5079
|0,5%
|-0,9%
|-1,1%
|-0,7%
|-3,6%
|4,5%
|GBPHUF
|436,9399
|0,5%
|-0,1%
|1,0%
|-0,8%
|-0,5%
|4,3%
|EURUSD
|1,1227
|-0,1%
|0,6%
|0,2%
|-4,4%
|-2,2%
|-2,8%
|USDJPY
|158,4400
|0,0%
|0,4%
|0,3%
|1,1%
|2,7%
|39,6%
|GBPUSD
|1,3477
|0,0%
|0,8%
|1,9%
|0,2%
|3,3%
|-0,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 971,25
|-5,5%
|-2,3%
|-11,4%
|-14,4%
|-26,9%
|24,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,22
|-1,2%
|-3,2%
|-7,1%
|12,6%
|22,4%
|-1 255,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,46
|-1,2%
|-1,3%
|-6,6%
|-20,6%
|-21,2%
|37,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer
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