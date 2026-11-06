Pánikhangulat az ázsiai tőzsdéken, a kereskedést is le kellett állítani

A dél-koreai Kospi index több mint 8 százalékot zuhant, ami miatt 20 percre a kereskedést is fel kellett függeszteni. Jelenleg pedig mintegy 6,4 százalékos az esés mértéke.

A legnagyobb vesztesek között a félvezetőgyártók szereplnek: az SK Hynix árfolyama 10,9, a Samsung Electronics részvényei 6,6 százalékot estek, miközben az SK Square 11,5 százalékot veszített értékéből.