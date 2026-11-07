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Faképnél hagyja a Facebookot a stratégiai igazgató egy AI-startup kedvéért
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Faképnél hagyja a Facebookot a stratégiai igazgató egy AI-startup kedvéért

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Otthagyja a Metát Dave Wehner stratégiai igazgató, hogy pénzügyi igazgatóként folytassa pályafutását a Fireworks nevű, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupnál. A tizennégy év után távozó szakember egy gyorsan növekvő, nyílt modellekre építő vállalathoz csatlakozik, ahol a pénzügyekért és az üzleti működés bővítéséért felel majd - számolt be a CNBC.
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Wehner 2012-ben csatlakozott az akkor még Facebook néven működő technológiai óriáshoz, amelynél 2014 és 2022 között pénzügyi igazgatóként dolgozott, mielőtt átvette volna a stratégiai vezetői posztot. Javier Olivan, a Meta operatív igazgatója közleményében méltatta a távozó vezetőt, kiemelve, hogy fegyelmezett gondolkodásával több mint egy évtizednyi rendkívüli növekedésen és a legnehezebb vállalati döntéseken segítette át a céget.

Új munkahelyét, a Fireworksöt 2022-ben alapították a Meta és a Google korábbi alkalmazottai. A startup egy olyan platformot fejleszt, amelyen

a vállalkozások saját igényeikre szabhatják, finomhangolhatják és futtathatják a nyílt mesterségesintelligencia-modelleket.

Wehner a váltást azzal indokolta az X-en, hogy lenyűgözte a csapat műszaki felkészültsége, valamint az, ahogyan a gyakorlati ügyféligényekre összpontosítanak. Lin Csiao, a Fireworks vezérigazgatója hozzátette, hogy a szakember újra egy kisebb cégnél akart építkezni, mert a mesterséges intelligenciát élete legmeghatározóbb technológiai fordulatának tartja.

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Bár a Fireworks jóval kisebb, mint az 1560 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú Meta vagy az olyan versenytársak, mint az OpenAI és az Anthropic, a befektetők komoly fantáziát látnak benne.

A vállalatot a júliusi tőkebevonási körben már 17,5 milliárd dollárra értékelték

az Atreides Management, az Index Ventures és a TCV vezetésével, de a befektetők között ott van az Nvidia és a Sequoia Capital is. A Business Insider értesülései szerint a startup már egy újabb finanszírozási kör előkészítésén dolgozik, amely akár 30–40 milliárd dollárra is feltornázhatja a cégértéket.

A gyors növekedés mellett a vállalatnak a technológiával járó kiberbiztonsági kockázatokkal is szembe kellett néznie. Októberben egy biztonsági incidens során illetéktelenek belső hozzáférési adatokkal éltek vissza, és néhány ügyfélfiókban hozzáfértek a kiértékelési feladatokhoz használt környezeti változókhoz. A cég vizsgálata szerint azonban a támadók nem fértek hozzá sem az ügyfelek modelljeihez, sem a tanítási és személyes adatokhoz, ahogy a modellek futtatási forgalma sem került veszélybe.

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Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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