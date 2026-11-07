Új műszakot indít a Tesla a Cybertruck gyártására

Elon Musk vezérigazgató az X közösségi oldalon jelentette be a döntést. Közlése szerint

a futurisztikus pickup rendelésállománya jelenleg jóval meghaladja azt a mennyiséget,

amelyet a Tesla a gyártósor jövő júniusra vagy júliusra tervezett elbontásáig normál ütemben le tudna gyártani. A lemaradás behozására vezetik be az újabb műszakot, hogy időben ki tudják szolgálni az összes várakozó ügyfelet.

A lépés előzménye, hogy Musk egy nappal korábban közölte, miszerint fokozatosan kivezetik az elektromos pickup gyártását a texasi gyárban, az erőforrásokat pedig a Cybercabre irányítják át. A kétüléses robottaxi kulcsszerepet játszik a vállalat önvezető járművekkel kapcsolatos stratégiájában. Ez egyben a cégvezető egyik legfontosabb projektje is, amellyel a Teslát hagyományos autógyártóból

mesterséges intelligenciával és robotikával foglalkozó vállalattá kívánja átalakítani.

A 2023 végén piacra dobott Cybertruck nem tudta beváltani a hozzá fűzött kezdeti reményeket. A Kelley Blue Book adatai szerint az egyesült államokbeli értékesítés a 2024-es közel 39 ezer darabról tavaly nagyjából 20 ezerre esett vissza, ami messze elmarad a Musk által eredetileg előrejelzett évi 250 ezres volumentől. A rozsdamentes acélból készült járművet a megjelenése óta számos visszahívás és minőségi probléma sújtotta, szokatlan formatervezése miatt pedig a nemzetközi piacokon, köztük Európában is korlátozottak voltak az értékesítési lehetőségei.

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