6°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV
Üzlet

A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Új közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV a Svájcból beszerezni tervezett, legfeljebb 93 darab Stadler GTW használt motorvonat 15 éves, hosszú távú karbantartására - közölte a MÁV-csoport hétfőn az MTI-vel.

Felidézték, a korábbi tulajdonosi joggyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium 2025-ös döntése értelmében a MÁV legfeljebb 93 darab használt Stadler GTW motorvonat megvásárlását tervezte Svájcból. A használt járművek adásvételi szerződésének hatálybalépéséhez szükséges a szerelvények hosszú távú karbantartásának költséghatékony biztosítása is - tették hozzá.

A MÁV a korábban beérkezett karbantartási ajánlatot részletesen megvizsgálta, és azt versenyképtelennek, valamint túlárazottnak ítélte meg, ezért, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptemberben visszavonta a korábbi tulajdonosi joggyakorló miniszternek a karbantartási szerződés aláírására vonatkozó utasítását.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility