A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV

Új közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV a Svájcból beszerezni tervezett, legfeljebb 93 darab Stadler GTW használt motorvonat 15 éves, hosszú távú karbantartására - közölte a MÁV-csoport hétfőn az MTI-vel.

Felidézték, a korábbi tulajdonosi joggyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium 2025-ös döntése értelmében a MÁV legfeljebb 93 darab használt Stadler GTW motorvonat megvásárlását tervezte Svájcból. A használt járművek adásvételi szerződésének hatálybalépéséhez szükséges a szerelvények hosszú távú karbantartásának költséghatékony biztosítása is - tették hozzá.

A MÁV a korábban beérkezett karbantartási ajánlatot részletesen megvizsgálta, és azt versenyképtelennek, valamint túlárazottnak ítélte meg, ezért, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szeptemberben visszavonta a korábbi tulajdonosi joggyakorló miniszternek a karbantartási szerződés aláírására vonatkozó utasítását.

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