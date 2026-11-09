A kormány kitart a BYD alacsonyabb építményadója mellett

Az önkormányzati fenntartású portál Porcher Áron, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkárának levelét idézi:
a Minisztérium általános elvi álláspontja szerint a bizalom megőrzése szempontjából különösen fontos, hogy a beruházási döntések meghozatalakor ismert és figyelembe vett feltételek utólagosan, visszamenőleges jelleggel ne változzanak meg a befektetők számára hátrányosan.
A szegedi közgyűlés azt követően fordult kérdéssel, a gazdasági tárcához, hogy képviselők júniusban, majd szeptemberben is kezdeményezték a helyi építményadó rendelet módosítását. Javaslatukkal - melyet a képviselő-testület nem tűzött napirendre - megszüntették volna azt a kedvezményt, amely alapján a kormány által kijelölt kiemelt beruházási célterületeken működő vállalkozások ötéves adómentességet élveznek, illetve azt követően az általánosnál jóval alacsonyabb, 800 forintos négyzetméterenkénti adót kell csak fizetniük.
Az önkormányzat azt kérdezte a minisztériumtól, a kormány és az autóipari vállalkozás között kötött szerződés alapján a kedvezmény megvonása jár-e kompenzációs kötelezettséggel és teremt-e reputációs kockázatot jövendőbeli befektetők felé. Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester a közgyűlésen akkor közölte, az autóipari beruházáshoz kapcsolódva idén csaknem 800 millió forint iparűzési adót fizettek be, ezzel a cég már a termelés megkezdése előtt a város legnagyobb adófizetője lett.
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