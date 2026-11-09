Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen

Az egészséges felnőttek normál testhőmérsékletét az 1860-as években Carl Wunderlich német orvos határozta meg 37 Celsius-fokban, miután tizenöt éven át huszonötezer lipcsei páciens hónaljhőmérsékletét mérte meg több mint egymillió alkalommal. Julie Parsonnet, a Stanford Egyetem infektológusa és kutatócsoportja azonban három hatalmas, 1862 és 2017 között rögzített amerikai adatbázis – összesen közel 190 ezer ember méréseinek – elemzésével kimutatta, hogy
a mai felnőttek átlagos testhőmérséklete közelebb áll a 36,39 Celsius-fokhoz.
Az amerikai férfiak testhőmérséklete például mintegy 0,59 fokkal alacsonyabb, mint a 19. század elején élő társaiké volt.
Ez a csökkenő tendencia nem csupán a fejlett országokban figyelhető meg. Adrian Jaeggi, a Zürichi Egyetem biológiai antropológusa az Amazonas esőerdejében élő, félnomád tsimane őslakosok körében dokumentált hasonló változást. Míg az ezredforduló elején a közösség tagjainak átlagos testhőmérséklete még 37 fok körül mozgott, a gyors társadalmi-gazdasági átalakulást követően, 2018-ra ez az érték 36,5 Celsius-fokra esett vissza.
A jelenség legfőbb oka az általános egészségi állapot drasztikus javulása. Wunderlich korában a várható élettartam 38 év volt, és az emberek szervezetét folyamatosan olyan kezeletlen betegségek terhelték, mint a tuberkulózis, a vérhas, a reumás láz, a csontvelőgyulladás vagy a súlyos fogászati fertőzések. Amikor az immunrendszer folyamatosan védekezésre kényszerül a kórokozókkal szemben, kalóriát éget, ami közvetlenül hőtermeléssel jár. A védőoltásoknak, a jobb higiéniának, sőt még az olyan alapvető dolgoknak is, mint a cipőviselés elterjedése – amely a tsimane törzsnél visszaszorította a talajból származó kampósféreg-fertőzéseket –, jelentős szerepük van a krónikus gyulladások és így a testhőmérséklet csökkenésében.
A másik meghatározó tényező a modern életterünk. A központi fűtés és a légkondicionálás elterjedésével életünk nagy részét úgynevezett termoneutrális zónában, vagyis ideális hőmérsékletű környezetben töltjük. Mivel a szervezetnek így nem kell folyamatosan energiát fordítania a saját hőháztartásának szabályozására, kevesebb hőt is termel.
Felmerült ugyan a gyanú, hogy a 19. századi magasabb értékeket csupán a korabeli műszerek pontatlansága okozta. Philip Mackowiak, a Marylandi Egyetem orvostörténésze és infektológusa megvizsgálta Wunderlich egyik eredeti, mintegy harminc centiméteres higanyos hőmérőjét, és megállapította, hogy az nagyjából 2 Celsius-fokkal magasabbra volt kalibrálva a mai eszközöknél. Parsonnet csapatának elemzései azonban kizárták a mérési hibát. Az amerikai polgárháborús veteránok 1862 és 1930 közötti, valamint egy modernebb, 1971 és 2017 közötti adatbázisának vizsgálatával ugyanis igazolták, hogy azonos időpontban és azonos kalibrálású műszerekkel mérve is magasabb volt a korábbi évtizedekben születettek testhőmérséklete.
Az új tudományos eredmények hatására a meghatározó orvosi szakirodalom, köztük a Harrison's Principles of Internal Medicine című belgyógyászati kézikönyv és az UpToDate klinikai adatbázis már felülvizsgálta a 37 Celsius-fokos szabványt. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a normál testhőmérsékletnek nincs éles határa, hiszen az értékek nemtől, életkortól és napszaktól függően is természetes módon ingadoznak. Komolyabb egészségügyi problémára felnőtteknél jellemzően a 35 fok alatti kihűlés vagy a 40 Celsius-fokot meghaladó magas láz utal.
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