Beindult a veszélyes folyamat, rendkívüli forróságot hozhat a jövő év

Az ENSZ szakosított szervezetének hétfőn közzétett, az éghajlat állapotát vizsgáló jelentése szerint január és szeptember között a globális átlaghőmérséklet 1,47 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Celeste Saulo, a WMO főtitkára hangsúlyozta, hogy az emberiség gyakorlatilag felpörgeti az időjárási folyamatokat, az El Niño pedig megsokszorozza a kockázatokat. A főtitkár megfogalmazása szerint a jelenség és a globális éghajlat 2026-os állapota minden eddigi határt túlszárnyal.
Az európai Copernicus Föld-megfigyelési program múlt heti adatai alapján a felmelegedés mértéke idén várhatóan átlépi az iparosodás előtti szinthez viszonyított 1,5 Celsius-fokos küszöböt. Ezt a határt egyszer már meghaladta a világ az eddigi legforróbb évnek számító 2024-ben, az ENSZ szerint pedig hosszú távú átlagban is tartósan efölé kerülhet a hőmérséklet. A világszervezet úgy számol, hogy
a legkedvezőbb forgatókönyv esetén is 1,8 fokos felmelegedés várható ebben az évszázadban,
ehhez azonban a jelenlegi nemzetközi vállalásokon jóval túlmutató mértékben kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ha az országok csupán a mostani ígéreteiket teljesítik, a Föld 2,6 Celsius-fokos felmelegedés elé néz.
Az idei El Niño a mérések kezdete óta a legerősebb. Ez a légköri-óceáni jelenség világszerte átalakítja a hőmérsékleti és csapadékviszonyokat, növelve az aszályok, áradások és hőhullámok kialakulásának esélyét. A WMO előrejelzése szerint a folyamat februárig tart majd, és a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén akár 3,7 Celsius-fokos vízhőmérsékleti anomáliát is okozhat, szemben a márciusban mért 0,2 fokos eltéréssel.
A felmelegedés hatásai az óceánok állapotán is egyértelműen látszanak. A tengerszint 2017 és 2026 között évente átlagosan 3,9 millimétert emelkedett, ami jelentős gyorsulás az 1993 és 2002 közötti évi 2,4 milliméterhez képest. Az óceánok hőelnyelése idén is folytatódott, a melegedő víz hőtágulása, valamint a sarki jég olvadása pedig egyaránt hozzájárul a vízszint emelkedéséhez. Az északi-sarki tengeri jég kiterjedése idén márciusban a valaha mért legalacsonyabb vagy második legalacsonyabb téli csúcsértéket érte el.
A szélsőséges időjárás a megújuló energiaforrások termelését is befolyásolta a tavalyi évben. Európában a napenergia-termelés meghaladta az átlagot, míg a szélenergiáé elmaradt attól, miközben az időjárásfüggő áramfogyasztás az átlagosnál alacsonyabban alakult. Ezzel szemben Közép- és Dél-Afrikában a szokásosnál kevesebb csapadék jutott a vízerőműveknek, miközben a térség áramigénye megnőtt.
Kedvező fejlemény ugyanakkor, hogy a korai veszélyjelző rendszerekkel rendelkező országok száma a 2025-ös adatok szerint 136-ra emelkedett az egy évtizeddel korábbi 56-ról. Ez a bővülés közelebb hozza az ENSZ azon célkitűzését, hogy a jövő év végére a Föld teljes lakosságát lefedjék az ilyen riasztási rendszerek.
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