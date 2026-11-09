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Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldöző
Üzlet

Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldöző

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Belehalt sérüléseibe a kórházban az a fegyveres, aki szombaton hat embert gyilkolt meg Krakkó belvárosában – közölte hétfőn a lengyel rendőrség. A Lengyelországban példa nélküli tömeges lövöldözés elkövetőjének halála ellenére a hatóságok tovább folytatják a nyomozást az eset hátterének és a pontos indítékoknak a feltárására.

A támadóról egyelőre nagyon kevés információ látott napvilágot. A délkelet-lengyelországi Ostrowiec Świętokrzyski városából származó,

24 éves férfi szombaton a krakkói történelmi főtéren az autójából nyitott tüzet a járókelőkre.

A rendőrök percekkel később meglőtték és őrizetbe vették.

A kormány korábban még arról számolt be, hogy a merénylőt szélsőjobboldali ideológia vezérelhette, ám további részleteket nem közöltek. Miután azonban a nacionalista ellenzéki politikusok megkérdőjelezték, hogy a belügyminiszter milyen alapon nevezte meg ezt indítékként, a tisztviselők visszakoztak a korábbi kijelentésektől. Adam Szłapka kormányszóvivő a TVN24 televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy a legjobb tartózkodni a kommentároktól az ügy teljes tisztázásáig, még akkor is, ha vannak bizonyos kezdeti jelek.

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Waldemar Żurek igazságügyi miniszter hétfőn megerősítette, hogy az elkövető halála ellenére a nyomozás nem áll le. A hatóságok azt próbálják megállapítani, hogy a férfi egyedül cselekedett-e, vagy valamilyen csoport hatására követte el a támadást. A tárcavezető a Radio Zet műsorában visszafogottságot kért, hozzátéve, hogy a bizonyítékok gyűjtése jelenleg is zajlik, de azokat nem fogja nyilvánosságra hozni. A belügyminisztérium szóvivője mindeközben arról tájékoztatott, hogy a tettes ruházatán számos különböző jelvényt találtak, amelyeket a szakértők már részben megvizsgáltak és értelmeztek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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