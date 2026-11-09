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Halálos baleset történt a Linde Gáznál Kazincbarcikán
Üzlet

Halálos baleset történt a Linde Gáznál Kazincbarcikán

MTI
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Halálos baleset történt a Linde Gáz Magyarország kazincbarcikai telephelyén hétfő reggel, a történtek után azonnal biztosították a területet és leállították az üzem működését.

Az eset nem jelent további kockázatot sem a dolgozókra, sem a környéken élőkre, sem a környezetre - közölte az RTL Híradó a honlapján.

Az információt az MTI megkeresésére Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette. Azt mondta: a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, és egyelőre nem tudnak bővebb tájékoztatást adni.

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