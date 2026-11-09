Hamarosan érvénytelenné válnak a régi igazolványok, ami magyarok tízezreit érinti

Még mindig csaknem 30 ezer embernek van régi, könyvformátumú személyi igazolványa. Aki nem cseréli le december 31-ig, nem veheti át a nyugdíját január 1-jétől - közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint már csak kevesebb mint két hónapjuk van az érintetteknek arra, hogy lecseréljék régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványukat.

Január 1-jétől ezekkel az okmányokkal már a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásokat, így például a nyugdíjat sem lehet átvenni.

A régi igazolványokat december 31-ig még elfogadják meghatározott ügyintézések során, ezt követően azonban már semmilyen ügyintézés során nem alkalmasak a személyazonosság igazolására - hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Jelezték: az elmúlt hónapokban több mint 130 ezer régi személyi igazolvány cseréje megtörtént, ugyanakkor november elején még mintegy 29 500 érintett nem igényelt új okmányt.

Az új igazolvány lakóhelytől függetlenül bármelyik kormányablakban igényelhető személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül is. Az igénylés meghatalmazott útján nem intézhető - írták.

Emlékeztettek, hogy az európai uniós szabályozással összhangban a 2000. január 1-je előtt kiállított, régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok augusztus 3-án elvesztették érvényességüket. Az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosítás ugyanakkor lehetővé tette, hogy ezeket az okmányokat december 31-ig még elfogadják személyazonosság igazolására a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételekor, egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítésekor, valamint anyakönyvi eljárások során.

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