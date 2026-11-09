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Hamarosan érvénytelenné válnak a régi igazolványok, ami magyarok tízezreit érinti
Üzlet

Hamarosan érvénytelenné válnak a régi igazolványok, ami magyarok tízezreit érinti

MTI
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Még mindig csaknem 30 ezer embernek van régi, könyvformátumú személyi igazolványa. Aki nem cseréli le december 31-ig, nem veheti át a nyugdíját január 1-jétől - közölte a Tudományos és Technológiai Minisztérium hétfőn az MTI-vel.

A közlemény szerint már csak kevesebb mint két hónapjuk van az érintetteknek arra, hogy lecseréljék régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványukat.

Január 1-jétől ezekkel az okmányokkal már a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásokat, így például a nyugdíjat sem lehet átvenni.

A régi igazolványokat december 31-ig még elfogadják meghatározott ügyintézések során, ezt követően azonban már semmilyen ügyintézés során nem alkalmasak a személyazonosság igazolására - hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Jelezték: az elmúlt hónapokban több mint 130 ezer régi személyi igazolvány cseréje megtörtént, ugyanakkor november elején még mintegy 29 500 érintett nem igényelt új okmányt.

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Az új igazolvány lakóhelytől függetlenül bármelyik kormányablakban igényelhető személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül is. Az igénylés meghatalmazott útján nem intézhető - írták.

Emlékeztettek, hogy az európai uniós szabályozással összhangban a 2000. január 1-je előtt kiállított, régi, könyvformátumú személyazonosító igazolványok augusztus 3-án elvesztették érvényességüket. Az Országgyűlés által elfogadott jogszabály-módosítás ugyanakkor lehetővé tette, hogy ezeket az okmányokat december 31-ig még elfogadják személyazonosság igazolására a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások, a pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások átvételekor, egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, közszolgáltatási utazási kedvezmények érvényesítésekor, valamint anyakönyvi eljárások során.

Címlapkép forrása: Wikipedia

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