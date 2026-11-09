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Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
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Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!

Portfolio
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A múlt héten a demokrata győzelem hatására nagy eladói nyomás alá kerültek a technológiai részvények, a hét végére azonban megérkezett a felpattanás. Ezt követően nagyobbat pattantak a tőzsdék Ázsiában, és Európában, valamint Amerikában is egyre nagyobb pluszokat láthatunk.

Az olajár eközben tovább esik, miután ismét felerősödtek az iráni konfliktus lezárására tett diplomáciai erőfeszítések. A legfrissebb hírek szerint Teherán kész lehet lemondani a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről és az áthaladási díjak beszedéséről, ami fontos előrelépést jelenthet a béketárgyalásokban. A Brent árfolyama így már 100 dollár alatt jár. Eközben nagyot esik az Nvidia, miután egyre nagyobb hullámokat vet a Jensen Huang körüli botrány.
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Tovább zuhan az olajár

Már 6,9 százalékos esésben van a Brent olaj jegyzése, egészen 92,2 dolláros hordónkénti szintre zuhant az árfolyam. A mai áresés okaival ebben az írásban foglalkoztunk.

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Már 3 százalékos pluszban a Nasdaq!

Hiába az Nvidia nagy esése, a tech-túlsúlyos Nasdaq index már 3 százalékos pluszban van. A Dow és az S&P 500 eközben 2,5 százalékkal került feljebb.

A nagyobb tech-papírok közül ilyen elmozdulásokat látni:

  • Nvidia: -4,9%
  • Alphabet: +1,5%
  • Apple: +2,6%
  • Microsoft: +3%
  • Amazon: +3,5%
  • Tesla: +6,2%
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Repedezik az AI-sztori, de a Wall Street egyik legnagyobb bankjának vezére nem aggódik

Továbbra is élénk a finanszírozási igény a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítésére a legutóbbi tőzsdei visszaesések ellenére – nyilatkozta David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója. Bár a befektetők óvatosabbá váltak a hatalmas tőkeigényű fejlesztések megtérülésével kapcsolatban, a pénzintézet vezetője szerint a technológia hosszú távon meghatározó lesz a gazdasági termelékenység növelésében, az adatközpontok amerikai felépítése pedig kulcsfontosságú a versenyképesség szempontjából - közölte a CNBC.

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Repedezik az AI-sztori, de a Wall Street egyik legnagyobb bankjának vezére nem aggódik
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Vadonatúj AI-okkal rukkolt elő az Anthropic

Két új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modellt, a Claude Fable 5.2-t és a Claude Mythos 5.2-t mutatta be hétfőn az Anthropic, közvetlenül a vállalat akár már jövő héten esedékes, történelmi léptékűnek ígérkező tőzsdei bevezetése előtt. Az újdonságok harminc százalékkal gyorsabbak és húsz százalékkal olcsóbbak elődeiknél.

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Vadonatúj AI-okkal rukkolt elő az Anthropic
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Új akkumulátorbeszállítókat jelentett be a BMW – Akár Magyarországi szál is lehet az ügyben

Két új akkumulátorbeszállítóval bővíti partnerhálózatát a BMW: a dél-koreai Samsung SDI Európában, az LG Energy Solution pedig az Egyesült Államokban szállít majd akkumulátorcellákat a német autógyártónak. Az együttműködések a tervek szerint az évtized végén indulnak, a lépés pedig a magyarországi akkumulátoripar szempontjából is érdekes lehet.

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Új akkumulátorbeszállítókat jelentett be a BMW – Akár Magyarországi szál is lehet az ügyben
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335 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most elképesztően olcsón megveheted!

Hatalmas eladási hullám söpört végig az elmúlt időszakban a tőzsdéken. A nagy árfolyamesések ugyanakkor egyre érdekesebb vételi lehetőségeket is teremtenek. Van azonban egy részvény, amely különösen felkeltette a figyelmünket: az árfolyam zuhanásával párhuzamosan az értékeltsége is rendkívül alacsony szintre süllyedt, miközben az elemzők továbbra is elképesztő növekedést várnak a vállalattól.

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335 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most elképesztően olcsón megveheted!
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Egyre nagyobb rali bontakozik ki Amerikában

A remek kezdést követően még feljebb kúsztak a vezető tőzsdék a tengerentúlon: a Nasdaq immár 2,6 százalékos pluszban van, miközben az S&P 500 két százalékkal, a Dow pedig 2,1 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Még ki sem nyitott a tőzsde, máris megindult a roham az Nvidia ellen – Hatalmas összegek mozdultak meg

Amikor vasárnap elkezdtek kiszivárogni a hírek az Nvidia vezérigazgatóját, Jensen Huangot övező esetleges botrányról, a befektetők nem várták meg a hagyományos tőzsdék hétfői nyitását. A kereskedők az éjjel-nappal elérhető lejárat nélküli határidős ügyletek (perpetual futures), az előrejelzési piacok és a tőzsdenyitás előtti opciók segítségével azonnal beárazták a kockázatokat, ami jól mutatja a folyamatos kereskedést biztosító alternatív pénzügyi eszközök térnyerését - számolt be a CNBC.

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Még ki sem nyitott a tőzsde, máris megindult a roham az Nvidia ellen – Hatalmas összegek mozdultak meg
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Menetelt ma az OTP

A nemzetközi folyamatokhoz igazodva remek volt ma a hangulat a magyar tőzsdén, az emelkedést az OTP részvénye vezette.

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Menetelt ma az OTP
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Eldőlt merre megy a kötvénypiac, de ez nem jó hír

Az amerikai 10 éves államkötvény hozama október elején közel 5,4 százalékon tetőzött, ami 2007 óta a legmagasabb szint, majd egy hónap alatt 4,84 százalékra esett vissza. A mozgás nagy részét a reálkamat 30 bázispontos csökkenése vitte, az inflációs várakozás viszont csak 12 bázisponttal mérséklődött. A fordulatot a félidős választás hozta, amelyen a demokraták megszerezték a kongresszus mindkét házát, így lekerült a napirendről a nagy fiskális élénkítés, az olajár pedig a béke reményében 95-98 dollárra esett. Közben a mesterséges intelligenciához kötődő részvények zuhanása miatt a piac már azt árazza, hogy az amerikai gazdaság túl lehet a növekedési csúcsán. Bár a hozam a 4 százalék felé tart, a magas finanszírozási igény fékezi az esést, és 4,5 százalék alá csak az AI-sztori tartós sérülése vagy az olajár érdemi esése vihetné.

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Eldőlt merre megy a kötvénypiac, de ez nem jó hír
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Nagyot pattan az USA

A Nasdaq már 2,1, az S&P 500 1,6, a Dow pedig 1,3 százalékos emelekdésben van.

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Zuhan az Nvidia

A Jensen Huang vezérigazgató körüli botrány hatására 6,5 százalékot zuhant az Nvidia a hétfői nyitást követően. Ezzel április eleje óta nem látott mélypontra csökkent a vállalat részvényeinek jegyzése.

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Nagyot esett az olaj ára!

Újabb 4,5 százalékot esett a Brent típusú kőolaj ára, így a hordónkénti jegyzés 94 dollár alá, augusztus 31. óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A mostani esést elsősorban az amerikai-iráni béketárgyalásokról érkező kedvező hírek okozhatják. Az Israel Hayom értesülése szerint Irán lemondhat a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről, cserébe pedig az Egyesült Államok feloldaná a Teherán elleni blokádot, és újra szabaddá válhatna a hajóforgalom. Az áttörés ugyanakkor korántsem biztos, mert Washingtonban is vannak ellenzői a megállapodásnak, a térségben pedig továbbra is zajlanak a katonai összecsapások.

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Nagyot esett az olaj ára!
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Már 96 dollár alatt

Tovább szakad az olajár, az előző percekben a Brent már 96 dollár alá is benézett, ezzel a napon belüli esés elérte az 5,2 százalékot.

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Szeptember eleje óta nem láttott mélyponton az olaj

A Brent jegyzése már 4,4 százalékos esésben van, ezzel pedig már egészen szeptember 4-e óta nem látott mélyponton van az árfolyam.

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Nagy formában az OTP

Az OTP már 3,3 százalékos pluszban áll hétfő délután, ezzel a legjobban teljesítő hazai blue chip. A Richter eközben 0,4 százalékos pluszban van, a Telekom stagnál, a Mol pedig 1,1 százalékos esésben van.

A BUX pedig mintegy 1,2 százalékos pluszban áll, amivel a felülteljesítők között szerepel a hazai benchmark európai összevetésben.

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Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét

Azonnali rendkívüli közgyűlést kezdeményez és lecseréli a Commerzbank vezetését az UniCredit, amint november végén megszerzi a tényleges irányítást a német pénzintézet felett. A második legnagyobb olasz bank rekordnyereséget ért el az idei harmadik negyedévben, eközben gőzerővel halad a német versenytárs bekebelezésével, az ötvenszázalékos tulajdoni küszöböt azonban egyelőre nem tervezi átlépni. A milániói tőzsdén 5,6%-os emelkedést mutat az olasz bankcsoport részvényárfolyama a gyorsjelentés közzététele után.

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Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét
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Kitart még a növekedés a Richternél - Holnap jönnek a friss számok

Kedden teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, rendszerint tőzsdenyitás előtt, reggel 6-kor publikálja számait a vállalat. Az elemzői várakozások szerint mind a bevétel, mind az eredmény szintjén növekedést könyvelhetett el a gyógyszercég, mutatjuk, mi várható a konszenzus alapján.

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Kitart még a növekedés a Richternél - Holnap jönnek a friss számok
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Rég nem látott szinteken az európai gázár

A holland TTF határidős jegyzése 1,9 százalékos esést követően már 85 euró alá esett, ami október 20-a óta nem látott mélypontot jelent.

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A Dow vezetésével emelkedhet Amerika is

Emelkedéssel indulhat a kereskedés az amerikai tőzsdéken: a határidős jegyzések alapján a Dow Jones 1,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos pluszban nyithat.

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Rákapcsolt Európa

Az Iránból érkező hírek hatására rákapcsoltak az európai tőzsdék, a vezető részvényindexek így már kivétel nélkül emelkednek. A német DAX 1,1 százalékkal, a francia CAC 40 0,8 százalékkal, míg a brit FTSE 100 szintén 0,8 százalékkal került feljebb. A

legnagyobb emelkedés az olasz tőzsdén látható, ahol a FTSE MIB 2,1 százalékot erősödött, de a spanyol IBEX 35 is 1,6 százalékos pluszban áll.

Az összeurópai Stoxx 600 index 1,0 százalékkal emelkedik.

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Fontos engedményt tehet Irán, tovább esik az olajár

Az Israel Hayom értesülései szerint Irán kész lemondani arról a követeléséről, hogy ellenőrzése alatt tartsa a Hormuzi-szorost, és áthaladási díjat szedjen az ott közlekedő hajóktól.

A készülő megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldaná az Iránnal szembeni tengeri és gazdasági blokádot, Teherán pedig beszüntetné az Öböl menti országok hajói és olajszállító tankerei elleni támadásokat. A megállapodás részeként 8 milliárd dollárnyi, Katarban befagyasztott iráni pénzeszközt is felszabadíthatnának.

Bár végleges megállapodás egyelőre nincs, az iráni engedmény fontos előrelépést jelenthet a konfliktus rendezésében, és tovább csökkentheti az olajárakra nehezedő geopolitikai kockázati felárat.

Az olajár máris meredek esésnek indult, a Grent jegyzése pedig rövid időre 97,2 dollárig is leszúrt.

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Esik tovább az olajár

A Brent már 2,2 százalékos mínuszban, 99 dollár alatt van, mivel a befektetők ismét az iráni háborúval kapcsolatos deeszaklációs forgatókönyvet árazzák.

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Egyre jobb a hangulat

A vezető börzék közül a FTSE 0,5 a DAX 0,6, a CAC pedig 0,3 százalékos pluszban áll már.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Tényleg elbukhat az AI-forradalom legfontosabb embere?

Három évtized alatt a világ egyik legértékesebb vállalatává építette az Nvidiát Jensen Huang, most azonban saját jövője is kérdésessé vált. A legendás cégvezető magánéleti botrányához nemzetbiztonsági aggályok társultak, az igazgatóság vizsgálatot indított, a részvények pedig jelentős eséssel reagáltak a fejleményekre.

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Tényleg elbukhat az AI-forradalom legfontosabb embere?
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Kis pluszok a magyar tőzsdén

A BUX 0,4 százalékos emelkedésben van hétfő reggel. A hazai nagypapírok közül eközben a Mol 0,7, a Richter 0,5, az OTP 0,2, a Telekom pedig 0,1 százalékos pluszban van.

Ezzel egyébként európai szinten felülteljesítők között helyezkedik el a hazai benchmark, tekintve, hogy a régiós indexek közül a lengyel WIG stagnál, a cseh CTX pedig 0,5 százalékkal került lejjebb. A vezető börzék közül a DAX eközben 0,1, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.

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Nagy esésben az Nvidia

A Jensen Huang körül kialakult botrány hatására nagy mínuszban nyithat ma az Nvidia, Az előzetes piaci adatok jelenleg 5,7 százalékos esést vetítenek előre,

amivel egészen április 7-e óta nem látott mélypontra eshetnek a részvények.

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Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése

A vártnál jóval erősebb, 24 százalékos éves profitnövekedést ért el az UniCredit a harmadik negyedévben. Olaszország második legnagyobb pénzintézete a kiemelkedő teljesítmény hatására megemelte az idei évre vonatkozó eredményvárakozását, miközben a tervek szerint már a jövő év elején átveszi az irányítást a német Commerzbank felett.

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Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése
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Black Friday a tőzsdén: most 70 százalékkal olcsóbban veheted meg ezt a részvényt!

A nagy esés után péntekre megérkezett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, ami most különösen az egyedi részvényekben rejthet kezdvező vételi lehetőségeket, különösen az árfolyamesésekben beszállási pontokat kereső, „buy the dip” szemléletű befektetők számára. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt mutatunk be, amely 14 éve nem volt ilyen olcsó, ráadásul hatalmas felértékelődési potenciál előtt áll.

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Black Friday a tőzsdén: most 70 százalékkal olcsóbban veheted meg ezt a részvényt!
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100 dollár alatt az olajár

A befektetők továbbra is az iráni deeszkalációt árazzák a múlt heti demokrata győzelmet követően. Ennek eredményeként 1,2 százalékos esést követően már 100 dollár alatt van a Brent hordónkénti ára.

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Kilőtt az arany és az ezüst

Emelkedéssel kezdte a hetet az arany és az ezüst, miután tovább javul a piaci hangulat. Előbbi árfolyama 1, utóbbié pedig már 1,2 százalékos pluszban áll hétfő reggel.

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Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang

Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatósága, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A chipgyártó első embere vasárnap a munkavállalóknak küldött levelében elismerte, hogy házasságon kívüli kapcsolatot folytatott, és bocsánatot kért családjától, valamint kollégáitól – számolt be a CNBC.

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Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang
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Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek

Belső vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa annak kiderítésére, hogy a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang idegen titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e. A lépésre azután került sor, hogy sajtóértesülések szerint a cégvezető szoros kapcsolatban állt egy kínai üzletasszonnyal, aki információkat szivárogtatott ki Pekingnek. Az eset komoly hullámokat vetett a pénzügyi világban, az elemzők és a piaci szereplők azonban megosztottak abban a kérdésben, hogy a botrány milyen hatással lesz a chipgyártó óriásra és vezetőjének sorsára.

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Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek
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Óvatos mozgások jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,5, míg a CSI 300 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a kínai statisztikai hivatal közli az októberi inflációt. Németországból a szeptemberi külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek, az MNB pedig a befektetési szolgáltatók szeptemberi kereskedési adatait teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 285,73 -0,5% -0,9% -0,5% 6,7% 9,3% 41,2%
S&P 500 7 376,86 0,3% -2,7% -5,7% 7,8% 9,8% 57,0%
Nasdaq 26 989,99 1,4% -4,9% -13,6% 6,9% 7,4% 65,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 434,77 -6,0% -9,3% -18,7% 14,1% 12,9% 94,0%
Hang Seng 24 481,86 -1,3% 5,1% 0,8% -4,5% -7,6% -1,6%
CSI 300 4 054,28 -1,4% 1,7% -7,0% -12,4% -13,6% -16,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 820,36 -1,9% 0,0% 1,5% 5,4% 8,8% 60,8%
CAC 8 139 -0,8% 2,1% 3,5% -0,1% 2,2% 15,6%
FTSE 10 673,94 -1,0% -0,5% 1,3% 7,5% 9,6% 46,1%
FTSE MIB 50 052,96 -0,9% 1,1% -2,4% 11,4% 16,2% 80,1%
IBEX 19 369,5 -0,6% 3,8% -0,4% 11,9% 20,2% 112,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 453,8 -0,7% -1,2% -0,2% 29,2% 34,2% 160,4%
ATX 6 434,8 -1,2% 0,2% -5,3% 20,8% 35,0% 65,8%
PX 2 630,37 -0,4% 0,1% 0,0% -2,1% 8,8% 91,2%
Magyar blue chipek              
OTP 41 240 0,1% -1,3% -0,6% 17,5% 27,1% 117,7%
Mol 4 816 -3,3% -3,7% -4,7% 63,8% 65,8% 74,7%
Richter 12 870 -0,8% -0,6% 4,0% 30,5% 30,0% 46,8%
Magyar Telekom 2 902 1,1% 3,6% 12,8% 61,9% 62,1% 563,3%
Nyersanyagok              
WTI 94,37 0,3% -12,3% -1,9% 64,8% 56,7% 16,1%
Brent 98,43 0,1% -16,3% -2,3% 61,8% 55,2% 18,7%
Arany 4 063,59 -0,8% 4,3% -2,4% -6,0% 2,0% 124,4%
Devizák              
EURHUF 363,4750 -0,2% -0,6% -0,5% -5,3% -5,9% 1,3%
USDHUF 326,1036 0,5% -0,4% 0,5% -0,2% -2,6% 5,0%
GBPHUF 435,2 -0,4% -0,9% 1,0% -1,2% -0,9% 3,9%
EURUSD 1,1146 -0,7% -0,2% -1,0% -5,1% -3,4% -3,5%
USDJPY 157,8800 0,0% 0,3% -0,1% 0,7% 3,2% 39,2%
GBPUSD 1,3361 -0,9% -0,3% 0,6% -0,7% 2,0% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 746,5 -0,3% -1,9% -11,5% -14,6% -25,2% 24,1%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,23 0,2% -1,9% -6,9% 12,9% 23,3% -1 258,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,4 -1,0% -2,2% -7,5% -21,4% -22,0% 36,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: cemagraphics

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

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