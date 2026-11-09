Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!

Hiába az Nvidia nagy esése, a tech-túlsúlyos Nasdaq index már 3 százalékos pluszban van. A Dow és az S&P 500 eközben 2,5 százalékkal került feljebb.

A nagyobb tech-papírok közül ilyen elmozdulásokat látni:

Nvidia: -4,9%

Alphabet: +1,5%

Apple: +2,6%

Microsoft: +3%

Amazon: +3,5%

Tesla: +6,2%