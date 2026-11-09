Két hónapig tartó szigorú ellenőrzési hullám indul Magyarországon

Hétfőn indul a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés, az akciót a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálja.

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A következő két hónapban a Nébih és a megyei élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek országszerte fokozottan ellenőrzik a téli szezonban legkeresettebb élelmiszereket, az előállító üzemeket, a termelői piacokat, valamint a vendéglátóhelyeket és az ünnepi ételek házhoz szállítását is.

A karácsonyi időszakra tekintettel az ellenőrzések

kiemelten érintik a friss húsokat, a bejgliket, a tekercseket és a kalácsokat.

A teljes ünnepi időszakot végigkísérő országos akció kiemelt célja az élelmiszerbiztonság és minőség biztosítása mellett a tisztességes piaci szereplők támogatása, a fogyasztói bizalom erősítése - olvasható a Nébih közleményében.

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