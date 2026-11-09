8°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Kivonul Magyarországról az egyik elektromos rolleres cég
Üzlet

Kivonul Magyarországról az egyik elektromos rolleres cég

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Befejezi magyarországi működését a bérelhető elektromos rollereket üzemeltető Dott. A fővárosból már el is tűntek a vállalat járművei, egy hónapon belül pedig az ország összes többi településén is megszűnik a szolgáltatás, ami a Revolut egyes ügyfeleit is hátrányosan érinti - jelentette a 24.hu.

A korábban TIER néven ismert szolgáltató zöld rollereit Budapest utcáiról már teljesen begyűjtötték.

A teljes kivonulás folyamata november 15-én zárul le,

eddig az időpontig az összes többi érintett magyarországi településen is beszüntetik a járművek bérbeadását.

A döntés következményeit a Revolut ügyfelei is érinthetik, a pénzügyi szolgáltató ugyanis bizonyos előfizetőinek havonta egy alkalommal ingyenes, 15–30 perces utazást biztosított a Dott rollereivel, ám a mikromobilitási cég távozásával ez a kedvezmény is automatikusan megszűnik.

Még több Üzlet

Megérkezett a friss előrejelzés: ónos eső is lehet Magyarországon

A kormány kitart a BYD alacsonyabb építményadója mellett

Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, azonnal reagálnak a piacok!

A vállalat nem közölte a hazai piac elhagyásának hivatalos okát. A lépés hátterében ugyanakkor szerepet játszhat, hogy a kormány éppen idén októberben jelentette be az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szabályok szigorítását.

Címlapkép forrása: Dott

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, azonnal reagálnak a piacok!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility