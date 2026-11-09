Kivonul Magyarországról az egyik elektromos rolleres cég

A korábban TIER néven ismert szolgáltató zöld rollereit Budapest utcáiról már teljesen begyűjtötték.

A teljes kivonulás folyamata november 15-én zárul le,

eddig az időpontig az összes többi érintett magyarországi településen is beszüntetik a járművek bérbeadását.

A döntés következményeit a Revolut ügyfelei is érinthetik, a pénzügyi szolgáltató ugyanis bizonyos előfizetőinek havonta egy alkalommal ingyenes, 15–30 perces utazást biztosított a Dott rollereivel, ám a mikromobilitási cég távozásával ez a kedvezmény is automatikusan megszűnik.

A vállalat nem közölte a hazai piac elhagyásának hivatalos okát. A lépés hátterében ugyanakkor szerepet játszhat, hogy a kormány éppen idén októberben jelentette be az elektromos rollerekre vonatkozó közlekedési szabályok szigorítását.

Címlapkép forrása: Dott