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Megelégelték a mesterséges intelligencia óriási energiaéhségét: leállították az új hálózati csatlakozásokat Norvégiában
Üzlet

Megelégelték a mesterséges intelligencia óriási energiaéhségét: leállították az új hálózati csatlakozásokat Norvégiában

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A norvég kormány hétfőn bejelentette, hogy korlátozza a nagy energiaigényű adatközpontok gyors terjedését az országban, mivel az új létesítmények energiaigénye már a helyi áramellátás biztonságát veszélyezteti.

Bár Norvégia jelenleg több áramot termel, mint amennyit elfogyaszt, így nettó áramexportőrnek számít, a legfrissebb előrejelzések szerint

az új adatközpontok rohamosan növekvő kereslete néhány éven belül áramhiányhoz és az áramárak emelkedéséhez vezethet.

Az iparág terjeszkedése világszerte egyre nagyobb ellenállásba ütközik, a kritikusok szerint ugyanis ezek a létesítmények kevés munkahelyet teremtenek, miközben jelentősen felverik az energiaárakat.

A kormányzati lépéssel párhuzamosan a norvég átviteli rendszerirányító, a Statnett hétfőn ideiglenesen felfüggesztette az új adatközpontok hálózati csatlakozási kérelmeinek befogadását. A moratórium addig marad érvényben, amíg ki nem dolgozzák a beruházások szabályozására szolgáló új állami engedélyezési rendszert. Terje Aasland energiaügyi miniszter közlése szerint a Statnett csak az idén 26 000 megawattnyi új kapacitásra kapott csatlakozási kérelmet, ami meghaladja Norvégia teljes jelenlegi áramtermelő kapacitását, az igények 75 százaléka pedig adatközpontoktól érkezett.

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Torgeir Micaelsen digitalizációért és közigazgatásért felelős miniszter egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a szigorítás célja az ellenőrzés visszaszerzése, így biztosítva, hogy csak a valóban szükséges létesítmények épüljenek meg. Az új engedélyezési rendszer előnyben részesíti majd a honvédelmet, a rendőrséget, a katasztrófavédelmet és az egészségügyet kiszolgáló adatközpontokat, valamint az olyan kritikus infrastruktúrákat, mint a mobilhálózat és a pénzügyi rendszer.

Micaelsen hozzátette, hogy miközben az ország támogatni kívánja a hazai mesterségesintelligencia-fejlesztéseket, korlátozni fogja a globális felhőszolgáltatók és a kriptobányászattal foglalkozó cégek hozzáférését a földterületekhez és az elektromos hálózathoz. A kormány tervei szerint az új adatközpontoknak maguknak kell majd állniuk a hálózatfejlesztés rájuk eső költségeit, és akár arra is kötelezhetik őket, hogy szén-dioxid-leválasztással és -tárolással (CCS) felszerelt gázerőműveket építsenek saját áramellátásuk biztosítására.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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