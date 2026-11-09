Megelégelték a mesterséges intelligencia óriási energiaéhségét: leállították az új hálózati csatlakozásokat Norvégiában

Bár Norvégia jelenleg több áramot termel, mint amennyit elfogyaszt, így nettó áramexportőrnek számít, a legfrissebb előrejelzések szerint
az új adatközpontok rohamosan növekvő kereslete néhány éven belül áramhiányhoz és az áramárak emelkedéséhez vezethet.
Az iparág terjeszkedése világszerte egyre nagyobb ellenállásba ütközik, a kritikusok szerint ugyanis ezek a létesítmények kevés munkahelyet teremtenek, miközben jelentősen felverik az energiaárakat.
A kormányzati lépéssel párhuzamosan a norvég átviteli rendszerirányító, a Statnett hétfőn ideiglenesen felfüggesztette az új adatközpontok hálózati csatlakozási kérelmeinek befogadását. A moratórium addig marad érvényben, amíg ki nem dolgozzák a beruházások szabályozására szolgáló új állami engedélyezési rendszert. Terje Aasland energiaügyi miniszter közlése szerint a Statnett csak az idén 26 000 megawattnyi új kapacitásra kapott csatlakozási kérelmet, ami meghaladja Norvégia teljes jelenlegi áramtermelő kapacitását, az igények 75 százaléka pedig adatközpontoktól érkezett.
Torgeir Micaelsen digitalizációért és közigazgatásért felelős miniszter egy sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a szigorítás célja az ellenőrzés visszaszerzése, így biztosítva, hogy csak a valóban szükséges létesítmények épüljenek meg. Az új engedélyezési rendszer előnyben részesíti majd a honvédelmet, a rendőrséget, a katasztrófavédelmet és az egészségügyet kiszolgáló adatközpontokat, valamint az olyan kritikus infrastruktúrákat, mint a mobilhálózat és a pénzügyi rendszer.
Micaelsen hozzátette, hogy miközben az ország támogatni kívánja a hazai mesterségesintelligencia-fejlesztéseket, korlátozni fogja a globális felhőszolgáltatók és a kriptobányászattal foglalkozó cégek hozzáférését a földterületekhez és az elektromos hálózathoz. A kormány tervei szerint az új adatközpontoknak maguknak kell majd állniuk a hálózatfejlesztés rájuk eső költségeit, és akár arra is kötelezhetik őket, hogy szén-dioxid-leválasztással és -tárolással (CCS) felszerelt gázerőműveket építsenek saját áramellátásuk biztosítására.
Forrás: Reuters
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