Megérkezett a friss előrejelzés: ónos eső is lehet Magyarországon

Csapadékosra fordul az idő a Kárpát-medencében, ahol egy térségünkben kimélyülő ciklon veszi át az időjárás alakítását. Kedden egyre többfelé várható számottevő eső, az Északi-középhegységben hajnalban átmenetileg ónos eső is eshet. Éjjel -5 és +5 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig általában 4 és 10 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, de nyugaton, délnyugaton ennél pár fokkal melegebb is lehet a HungaroMet jelentése szerint.

Kelet-Közép-Európa időjárását döntően továbbra is egy anticiklon alakítja, ahol a rétegfelhős, ködös területek mellett derült tájak is előfordulnak. Ezzel szemben a Skandináv-félsziget és a Kelet-európai-síkság északi, északkeleti részén, illetve az Ibériai-félszigeten és Franciaország délnyugati felén ciklonok és frontjaik következtében felhős az ég, és többfelé fordul elő eső.

Norvégiában a magasabban fekvő helyekről havazásról, míg Portugáliából és Spanyolországból záporokról, zivatarokról is érkezik jelentés. A legmelegebb a Gibraltári-szoros környékén van ahol 20, 25 fok körül alakul a hőmérséklet csúcsértéke, míg a legalacsonyabb maximumokat a Kelet-európai-síkságon és a Skandináv-félszigeten mérik, ott helyenként napközben is 0 fok alatt marad a hőmérséklet.

A Kárpát-medence időjárását egy, a térségünkben kimélyülő ciklon alakítja,

így megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk csapadékra.

A felettünk lévő felhőzet - miközben szakadozik - lassan tovább vonul kelet felé. Ezt követően éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és beborul az ég. Hétfőn délután kisebb eső a délkeleti országrészben még előfordulhat, majd átmeneti szünet után az éjszaka második felétől egyre többfelé várható számottevő eső a keddi nap folyamán. Az Északi-középhegységben hajnalban átmeneti ónos eső sem kizárt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +5 fok között várható, a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti tájakon mérhetjük az alacsonyabb értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 4 és 10 fok között valószínű, de a nyugati, délnyugati megyékben pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio