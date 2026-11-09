Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra

A közlemény szerint az eseményen Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős miniszterének vezetésével az aláírók
megerősítették elkötelezettségüket a magyar társadalommal együtt fejlődő akkumulátoripari ökoszisztéma kialakítása mellett.
Az eseményen részt vettek a Magyarországon működő koreai akkumulátoripari cégek, mások mellett a
- Samsung SDI,
- az SK On,
- az EcoPro BM,
- a Dongwha Electrolyte,
- a W-SCOPE és a
- SungEel HiTech,
a Koreai Akkumulátoripari Szövetség (KBIA), a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint a KOTRA budapesti kereskedelmi irodájának vezetője.
Az aláírt nyilatkozat három területen rögzít közös alapelveket és konkrét intézkedéseket:
- a környezetvédelem terén az aláírók elkötelezték magukat a levegő, a vizek és a talaj védelme, valamint a helyi közösségekkel folytatott átlátható kommunikáció mellett. Vállalták ezen
- a biztonsági követelmények megerősítését telephelyeiken és a teljes ellátási láncban.
- Az emberi jogok területén pedig nyilatkoztak valamennyi munkavállaló jogainak és méltóságának tiszteletben tartásáról, beleértve a külföldi és a partnercégek által foglalkoztatott dolgozókat is.
Pak Csongszong a közlemény szerint hangsúlyozta: a koreai kormány szorosan együtt fog működni a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítsék a nyilatkozatban vállaltakat, és
a magyar társadalommal együtt fejlődjenek.
A koreai akkumulátoripari vállalatok a jövőben rendszeres párbeszédet kívánnak folytatni a magyar kormánnyal és a helyi közösségekkel, velük közösen áttekinteni a nyilatkozatban foglaltak megvalósításának előrehaladását - áll a közleményben.
Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős minisztere az MTI-nek nyilatkozva hangoztatta: a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok elkötelezettek a beruházásaik folytatása, a környezetvédelmi előírások betartása mellett, ugyanakkor fontosnak tartják a kiszámítható, átlátható szabályozási környezetet.
Kiemelte, hogy a dél-koreai cégek magyarországi beruházásai az olyan gyorsan növekvő iparágakban, mint az elektromosjárműipar, a megújuló energia és a robotika stratégiai jelentőségűek. Hangsúlyozta, hogy a koreai vállalatok nemcsak az akkumulátorgyártásban, hanem a teljes iparági ökoszisztéma kiépítésében is részt vesznek, és ezek a beruházások hosszú távon is komoly lehetőségeket nyújtanak Magyarország számára.
A dél-koreai cégek hosszú távon kívánnak együttműködni a helyi közösségekkel, és elkötelezettek a nemzetközi környezetvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi normák betartásában - szögezte le a koreai miniszter.
Pak Csongszong beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Orbán Anita miniszterelnök-helyettessel folytatott tárgyalásain a magyarországi szabályozási gyakorlat "gördülékeny és kiszámítható" működését kérte.
A megbeszélésen ismertette a Magyarországon működő cégek gyakorlati tapasztalatait és az ágazat szereplőinek szempontjait. Hangsúlyozta, hogy a dél-koreai vállalatok betartják a magyarországi jogszabályokat, ugyanakkor
fontosnak tartják az egyértelmű szabályozást és az átlátható hatósági eljárásokat.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában ismertette: Dél-Korea Magyarország 3. legnagyobb üzleti partnere, és a harmadik legnagyobb beruházó. A kereskedelmi-ipari együttműködés folyamatosan fejlődik, 2026-ban jelentős, 10 százalékos növekedést mutatott.
A miniszter közlése szerint tárgyalásaik során
hangsúlyozták környezetvédelmi szabályok betartásának fontosságát, és azt is, hogy minden munkavédelmi és munkajogi szempontnak
meg kell felelnie a Magyarországon működő vállalatoknak. Hozzátette: ebben teljes egyetértés volt közöttük. Arról is tárgyaltak a miniszterrel és a koreai delegációval, hogy miként tudnák tovább fejleszteni ezt a kooperációt.
Kapitány István jelezte: a jövő év elején Koreába utazik üzleti delegációval. Megvizsgálják, hogy a magyar vállalatok hogyan tudnak bekapcsolódni egyre jobban az értékláncba. Arról tárgyaltak a tájékoztatása szerint, hogy nagyobb mértékben hoznak kutatás-fejlesztést Magyarországra. A miniszter azt írta: nagyon optimista a magyar-koreai üzleti, ipari és gazdasági kapcsolatok fejlődését illetően.
Címlapkép forrása: Portfolio
Kibertámadással okoztak tüzeket több száz üzletben – Irán állhat a példátlan akció mögött
Hűtőket hackeltek meg, tüzeket okoztak.
Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya
Távozik Fendler Judit.
Megszületne a világ legnagyobb áramszolgáltatója, de óriási botrány tört ki Amerikában
Drasztikus rezsiemeléstől tartanak.
2,5 millió ember jelenlétében üzent az argentin elnöknek XIV. Leó pápa
Buenos Airesben hívta fel a figyelmet a társadalmi válságra a katolikus egyházfő.
Meghosszabbították az EUMAM Ukraine megbízatását
Az Ukrajnát támogató katonai kiképzési misszió.
335 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most elképesztően olcsón megveheted!
Ez most az egész tőzsde egyik legolcsóbb papírja.
Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra
Kapitány Istvánnal és Orbán Anitával találkoztak a koreai vezetők.
Itt vannak az újabb szankciók Moszkva ellen - Bekeményített Anita Anand
Kanada már 4000 szankciót vezetett be.
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Az anyák sarkára lép az új költségvetés
A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.