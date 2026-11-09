Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra

A közlemény szerint az eseményen Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős miniszterének vezetésével az aláírók

megerősítették elkötelezettségüket a magyar társadalommal együtt fejlődő akkumulátoripari ökoszisztéma kialakítása mellett.

Az eseményen részt vettek a Magyarországon működő koreai akkumulátoripari cégek, mások mellett a

Samsung SDI,

az SK On,

az EcoPro BM,

a Dongwha Electrolyte,

a W-SCOPE és a

SungEel HiTech,

a Koreai Akkumulátoripari Szövetség (KBIA), a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint a KOTRA budapesti kereskedelmi irodájának vezetője.

Az aláírt nyilatkozat három területen rögzít közös alapelveket és konkrét intézkedéseket:

a környezetvédelem terén az aláírók elkötelezték magukat a levegő, a vizek és a talaj védelme, valamint a helyi közösségekkel folytatott átlátható kommunikáció mellett. Vállalták ezen a biztonsági követelmények megerősítését telephelyeiken és a teljes ellátási láncban. Az emberi jogok területén pedig nyilatkoztak valamennyi munkavállaló jogainak és méltóságának tiszteletben tartásáról, beleértve a külföldi és a partnercégek által foglalkoztatott dolgozókat is.

Pak Csongszong a közlemény szerint hangsúlyozta: a koreai kormány szorosan együtt fog működni a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítsék a nyilatkozatban vállaltakat, és

a magyar társadalommal együtt fejlődjenek.

A koreai akkumulátoripari vállalatok a jövőben rendszeres párbeszédet kívánnak folytatni a magyar kormánnyal és a helyi közösségekkel, velük közösen áttekinteni a nyilatkozatban foglaltak megvalósításának előrehaladását - áll a közleményben.

Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős minisztere az MTI-nek nyilatkozva hangoztatta: a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok elkötelezettek a beruházásaik folytatása, a környezetvédelmi előírások betartása mellett, ugyanakkor fontosnak tartják a kiszámítható, átlátható szabályozási környezetet.

Kiemelte, hogy a dél-koreai cégek magyarországi beruházásai az olyan gyorsan növekvő iparágakban, mint az elektromosjárműipar, a megújuló energia és a robotika stratégiai jelentőségűek. Hangsúlyozta, hogy a koreai vállalatok nemcsak az akkumulátorgyártásban, hanem a teljes iparági ökoszisztéma kiépítésében is részt vesznek, és ezek a beruházások hosszú távon is komoly lehetőségeket nyújtanak Magyarország számára.

A dél-koreai cégek hosszú távon kívánnak együttműködni a helyi közösségekkel, és elkötelezettek a nemzetközi környezetvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi normák betartásában - szögezte le a koreai miniszter.

Pak Csongszong beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Orbán Anita miniszterelnök-helyettessel folytatott tárgyalásain a magyarországi szabályozási gyakorlat "gördülékeny és kiszámítható" működését kérte.

A megbeszélésen ismertette a Magyarországon működő cégek gyakorlati tapasztalatait és az ágazat szereplőinek szempontjait. Hangsúlyozta, hogy a dél-koreai vállalatok betartják a magyarországi jogszabályokat, ugyanakkor

fontosnak tartják az egyértelmű szabályozást és az átlátható hatósági eljárásokat.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában ismertette: Dél-Korea Magyarország 3. legnagyobb üzleti partnere, és a harmadik legnagyobb beruházó. A kereskedelmi-ipari együttműködés folyamatosan fejlődik, 2026-ban jelentős, 10 százalékos növekedést mutatott.

A miniszter közlése szerint tárgyalásaik során

hangsúlyozták környezetvédelmi szabályok betartásának fontosságát, és azt is, hogy minden munkavédelmi és munkajogi szempontnak

meg kell felelnie a Magyarországon működő vállalatoknak. Hozzátette: ebben teljes egyetértés volt közöttük. Arról is tárgyaltak a miniszterrel és a koreai delegációval, hogy miként tudnák tovább fejleszteni ezt a kooperációt.

Kapitány István jelezte: a jövő év elején Koreába utazik üzleti delegációval. Megvizsgálják, hogy a magyar vállalatok hogyan tudnak bekapcsolódni egyre jobban az értékláncba. Arról tárgyaltak a tájékoztatása szerint, hogy nagyobb mértékben hoznak kutatás-fejlesztést Magyarországra. A miniszter azt írta: nagyon optimista a magyar-koreai üzleti, ipari és gazdasági kapcsolatok fejlődését illetően.

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