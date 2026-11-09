4°C ködös
Budapest
  • Megjelenítés
Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra
Üzlet

Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közös felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot írtak alá a környezetvédelem, a biztonság és az emberi jogok területén a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok és a dél-koreai ipari és kereskedelmi tárca hétfőn Budapesten - tájékoztatta az MTI-t a dél-koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a két ország kereskedelmi-ipari együttműködése folyamatosan fejlődik.

A közlemény szerint az eseményen Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős miniszterének vezetésével az aláírók

megerősítették elkötelezettségüket a magyar társadalommal együtt fejlődő akkumulátoripari ökoszisztéma kialakítása mellett.

Az eseményen részt vettek a Magyarországon működő koreai akkumulátoripari cégek, mások mellett a

  • Samsung SDI,
  • az SK On,
  • az EcoPro BM,
  • a Dongwha Electrolyte,
  • a W-SCOPE és a
  • SungEel HiTech,

a Koreai Akkumulátoripari Szövetség (KBIA), a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint a KOTRA budapesti kereskedelmi irodájának vezetője.

Még több Üzlet

Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!

Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok

Szétszakadt egy tehervonat, pótlóbuszok jártak Székesfehérvár közelében

Az aláírt nyilatkozat három területen rögzít közös alapelveket és konkrét intézkedéseket:

  1. a környezetvédelem terén az aláírók elkötelezték magukat a levegő, a vizek és a talaj védelme, valamint a helyi közösségekkel folytatott átlátható kommunikáció mellett. Vállalták ezen
  2. a biztonsági követelmények megerősítését telephelyeiken és a teljes ellátási láncban.
  3. Az emberi jogok területén pedig nyilatkoztak valamennyi munkavállaló jogainak és méltóságának tiszteletben tartásáról, beleértve a külföldi és a partnercégek által foglalkoztatott dolgozókat is.

Pak Csongszong a közlemény szerint hangsúlyozta: a koreai kormány szorosan együtt fog működni a magyar kormánnyal annak érdekében, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítsék a nyilatkozatban vállaltakat, és

a magyar társadalommal együtt fejlődjenek.

A koreai akkumulátoripari vállalatok a jövőben rendszeres párbeszédet kívánnak folytatni a magyar kormánnyal és a helyi közösségekkel, velük közösen áttekinteni a nyilatkozatban foglaltak megvalósításának előrehaladását - áll a közleményben.

Pak Csongszong, a Koreai Köztársaság kereskedelemért felelős minisztere az MTI-nek nyilatkozva hangoztatta: a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok elkötelezettek a beruházásaik folytatása, a környezetvédelmi előírások betartása mellett, ugyanakkor fontosnak tartják a kiszámítható, átlátható szabályozási környezetet.

Kiemelte, hogy a dél-koreai cégek magyarországi beruházásai az olyan gyorsan növekvő iparágakban, mint az elektromosjárműipar, a megújuló energia és a robotika stratégiai jelentőségűek. Hangsúlyozta, hogy a koreai vállalatok nemcsak az akkumulátorgyártásban, hanem a teljes iparági ökoszisztéma kiépítésében is részt vesznek, és ezek a beruházások hosszú távon is komoly lehetőségeket nyújtanak Magyarország számára.

A dél-koreai cégek hosszú távon kívánnak együttműködni a helyi közösségekkel, és elkötelezettek a nemzetközi környezetvédelmi, munkaügyi és munkavédelmi normák betartásában - szögezte le a koreai miniszter.

Pak Csongszong beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel és Orbán Anita miniszterelnök-helyettessel folytatott tárgyalásain a magyarországi szabályozási gyakorlat "gördülékeny és kiszámítható" működését kérte.

A megbeszélésen ismertette a Magyarországon működő cégek gyakorlati tapasztalatait és az ágazat szereplőinek szempontjait. Hangsúlyozta, hogy a dél-koreai vállalatok betartják a magyarországi jogszabályokat, ugyanakkor

fontosnak tartják az egyértelmű szabályozást és az átlátható hatósági eljárásokat.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában ismertette: Dél-Korea Magyarország 3. legnagyobb üzleti partnere, és a harmadik legnagyobb beruházó. A kereskedelmi-ipari együttműködés folyamatosan fejlődik, 2026-ban jelentős, 10 százalékos növekedést mutatott.

A miniszter közlése szerint tárgyalásaik során

hangsúlyozták környezetvédelmi szabályok betartásának fontosságát, és azt is, hogy minden munkavédelmi és munkajogi szempontnak

meg kell felelnie a Magyarországon működő vállalatoknak. Hozzátette: ebben teljes egyetértés volt közöttük. Arról is tárgyaltak a miniszterrel és a koreai delegációval, hogy miként tudnák tovább fejleszteni ezt a kooperációt.

Kapitány István jelezte: a jövő év elején Koreába utazik üzleti delegációval. Megvizsgálják, hogy a magyar vállalatok hogyan tudnak bekapcsolódni egyre jobban az értékláncba. Arról tárgyaltak a tájékoztatása szerint, hogy nagyobb mértékben hoznak kutatás-fejlesztést Magyarországra. A miniszter azt írta: nagyon optimista a magyar-koreai üzleti, ipari és gazdasági kapcsolatok fejlődését illetően.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Megelégelték a mesterséges intelligencia óriási energiaéhségét: leállították az új hálózati csatlakozásokat Norvégiában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility