Menetelt ma az OTP

A nemzetközi folyamatokhoz igazodva remek volt ma a hangulat a magyar tőzsdén, az emelkedést az OTP részvénye vezette.

Ma a BUX-index 1,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett,

a sort az OTP vezette a maga 3,8 százalékos pluszával.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Masterplast árfolyama 3,6 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 1,0 százalékkal esett. A legjobban ma a MBH JZB részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,1 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 20,8 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Tadamichi

Címlapkép forrása: Portfolio