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Mi jön a tőzsdéken a múlt heti pánik után?
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Mi jön a tőzsdéken a múlt heti pánik után?

Portfolio
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A múlt héten a demokrata győzelem hatására nagy eladói nyomás alá kerültek a technológiai részvények, a hét végére azonban megérkezett a felpattanás. Ezt követően nagyobbat pattantak a tőzsdék Ázsiában, Európában azonban csak kisebb mozgások jöhetnek a pénteki nagy esés után.
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100 dollár alatt az olajár

A befektetők továbbra is az iráni deeszkalációt árazzák a múlt heti demokrata győzelmet követően. Ennek eredményeként 1,2 százalékos esést követően már 100 dollár alatt van a Brent hordónkénti ára.

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Kilőtt az arany és az ezüst

Emelkedéssel kezdte a hetet az arany és az ezüst, miután tovább javul a piaci hangulat. Előbbi árfolyama 1, utóbbié pedig már 1,2 százalékos pluszban áll hétfő reggel.

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Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang

Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatósága, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A chipgyártó első embere vasárnap a munkavállalóknak küldött levelében elismerte, hogy házasságon kívüli kapcsolatot folytatott, és bocsánatot kért családjától, valamint kollégáitól – számolt be a CNBC.

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Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang
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Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek

Belső vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa annak kiderítésére, hogy a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang idegen titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e. A lépésre azután került sor, hogy sajtóértesülések szerint a cégvezető szoros kapcsolatban állt egy kínai üzletasszonnyal, aki információkat szivárogtatott ki Pekingnek. Az eset komoly hullámokat vetett a pénzügyi világban, az elemzők és a piaci szereplők azonban megosztottak abban a kérdésben, hogy a botrány milyen hatással lesz a chipgyártó óriásra és vezetőjének sorsára.

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Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek
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Óvatos mozgások jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,5, míg a CSI 300 0,3 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a kínai statisztikai hivatal közli az októberi inflációt. Németországból a szeptemberi külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek, az MNB pedig a befektetési szolgáltatók szeptemberi kereskedési adatait teszi közzé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 285,73 -0,5% -0,9% -0,5% 6,7% 9,3% 41,2%
S&P 500 7 376,86 0,3% -2,7% -5,7% 7,8% 9,8% 57,0%
Nasdaq 26 989,99 1,4% -4,9% -13,6% 6,9% 7,4% 65,0%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 57 434,77 -6,0% -9,3% -18,7% 14,1% 12,9% 94,0%
Hang Seng 24 481,86 -1,3% 5,1% 0,8% -4,5% -7,6% -1,6%
CSI 300 4 054,28 -1,4% 1,7% -7,0% -12,4% -13,6% -16,3%
Európai részvényindexek              
DAX 25 820,36 -1,9% 0,0% 1,5% 5,4% 8,8% 60,8%
CAC 8 139 -0,8% 2,1% 3,5% -0,1% 2,2% 15,6%
FTSE 10 673,94 -1,0% -0,5% 1,3% 7,5% 9,6% 46,1%
FTSE MIB 50 052,96 -0,9% 1,1% -2,4% 11,4% 16,2% 80,1%
IBEX 19 369,5 -0,6% 3,8% -0,4% 11,9% 20,2% 112,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 453,8 -0,7% -1,2% -0,2% 29,2% 34,2% 160,4%
ATX 6 434,8 -1,2% 0,2% -5,3% 20,8% 35,0% 65,8%
PX 2 630,37 -0,4% 0,1% 0,0% -2,1% 8,8% 91,2%
Magyar blue chipek              
OTP 41 240 0,1% -1,3% -0,6% 17,5% 27,1% 117,7%
Mol 4 816 -3,3% -3,7% -4,7% 63,8% 65,8% 74,7%
Richter 12 870 -0,8% -0,6% 4,0% 30,5% 30,0% 46,8%
Magyar Telekom 2 902 1,1% 3,6% 12,8% 61,9% 62,1% 563,3%
Nyersanyagok              
WTI 94,37 0,3% -12,3% -1,9% 64,8% 56,7% 16,1%
Brent 98,43 0,1% -16,3% -2,3% 61,8% 55,2% 18,7%
Arany 4 063,59 -0,8% 4,3% -2,4% -6,0% 2,0% 124,4%
Devizák              
EURHUF 363,4750 -0,2% -0,6% -0,5% -5,3% -5,9% 1,3%
USDHUF 326,1036 0,5% -0,4% 0,5% -0,2% -2,6% 5,0%
GBPHUF 435,2 -0,4% -0,9% 1,0% -1,2% -0,9% 3,9%
EURUSD 1,1146 -0,7% -0,2% -1,0% -5,1% -3,4% -3,5%
USDJPY 157,8800 0,0% 0,3% -0,1% 0,7% 3,2% 39,2%
GBPUSD 1,3361 -0,9% -0,3% 0,6% -0,7% 2,0% -1,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 75 746,5 -0,3% -1,9% -11,5% -14,6% -25,2% 24,1%
Állampapírok              
10 éves német állampapírhozam 3,23 0,2% -1,9% -6,9% 12,9% 23,3% -1 258,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,4 -1,0% -2,2% -7,5% -21,4% -22,0% 36,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: cemagraphics

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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