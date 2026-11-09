Mi jön a tőzsdéken a múlt heti pánik után?

100 dollár alatt az olajár
A befektetők továbbra is az iráni deeszkalációt árazzák a múlt heti demokrata győzelmet követően. Ennek eredményeként 1,2 százalékos esést követően már 100 dollár alatt van a Brent hordónkénti ára.
Kilőtt az arany és az ezüst
Emelkedéssel kezdte a hetet az arany és az ezüst, miután tovább javul a piaci hangulat. Előbbi árfolyama 1, utóbbié pedig már 1,2 százalékos pluszban áll hétfő reggel.
Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang
Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatósága, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A chipgyártó első embere vasárnap a munkavállalóknak küldött levelében elismerte, hogy házasságon kívüli kapcsolatot folytatott, és bocsánatot kért családjától, valamint kollégáitól – számolt be a CNBC.
Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek
Belső vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa annak kiderítésére, hogy a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang idegen titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e. A lépésre azután került sor, hogy sajtóértesülések szerint a cégvezető szoros kapcsolatban állt egy kínai üzletasszonnyal, aki információkat szivárogtatott ki Pekingnek. Az eset komoly hullámokat vetett a pénzügyi világban, az elemzők és a piaci szereplők azonban megosztottak abban a kérdésben, hogy a botrány milyen hatással lesz a chipgyártó óriásra és vezetőjének sorsára.
Óvatos mozgások jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,5, míg a CSI 300 0,3 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a kínai statisztikai hivatal közli az októberi inflációt. Németországból a szeptemberi külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek, az MNB pedig a befektetési szolgáltatók szeptemberi kereskedési adatait teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 285,73
|-0,5%
|-0,9%
|-0,5%
|6,7%
|9,3%
|41,2%
|S&P 500
|7 376,86
|0,3%
|-2,7%
|-5,7%
|7,8%
|9,8%
|57,0%
|Nasdaq
|26 989,99
|1,4%
|-4,9%
|-13,6%
|6,9%
|7,4%
|65,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 434,77
|-6,0%
|-9,3%
|-18,7%
|14,1%
|12,9%
|94,0%
|Hang Seng
|24 481,86
|-1,3%
|5,1%
|0,8%
|-4,5%
|-7,6%
|-1,6%
|CSI 300
|4 054,28
|-1,4%
|1,7%
|-7,0%
|-12,4%
|-13,6%
|-16,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 820,36
|-1,9%
|0,0%
|1,5%
|5,4%
|8,8%
|60,8%
|CAC
|8 139
|-0,8%
|2,1%
|3,5%
|-0,1%
|2,2%
|15,6%
|FTSE
|10 673,94
|-1,0%
|-0,5%
|1,3%
|7,5%
|9,6%
|46,1%
|FTSE MIB
|50 052,96
|-0,9%
|1,1%
|-2,4%
|11,4%
|16,2%
|80,1%
|IBEX
|19 369,5
|-0,6%
|3,8%
|-0,4%
|11,9%
|20,2%
|112,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 453,8
|-0,7%
|-1,2%
|-0,2%
|29,2%
|34,2%
|160,4%
|ATX
|6 434,8
|-1,2%
|0,2%
|-5,3%
|20,8%
|35,0%
|65,8%
|PX
|2 630,37
|-0,4%
|0,1%
|0,0%
|-2,1%
|8,8%
|91,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 240
|0,1%
|-1,3%
|-0,6%
|17,5%
|27,1%
|117,7%
|Mol
|4 816
|-3,3%
|-3,7%
|-4,7%
|63,8%
|65,8%
|74,7%
|Richter
|12 870
|-0,8%
|-0,6%
|4,0%
|30,5%
|30,0%
|46,8%
|Magyar Telekom
|2 902
|1,1%
|3,6%
|12,8%
|61,9%
|62,1%
|563,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,37
|0,3%
|-12,3%
|-1,9%
|64,8%
|56,7%
|16,1%
|Brent
|98,43
|0,1%
|-16,3%
|-2,3%
|61,8%
|55,2%
|18,7%
|Arany
|4 063,59
|-0,8%
|4,3%
|-2,4%
|-6,0%
|2,0%
|124,4%
|Devizák
|EURHUF
|363,4750
|-0,2%
|-0,6%
|-0,5%
|-5,3%
|-5,9%
|1,3%
|USDHUF
|326,1036
|0,5%
|-0,4%
|0,5%
|-0,2%
|-2,6%
|5,0%
|GBPHUF
|435,2
|-0,4%
|-0,9%
|1,0%
|-1,2%
|-0,9%
|3,9%
|EURUSD
|1,1146
|-0,7%
|-0,2%
|-1,0%
|-5,1%
|-3,4%
|-3,5%
|USDJPY
|157,8800
|0,0%
|0,3%
|-0,1%
|0,7%
|3,2%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3361
|-0,9%
|-0,3%
|0,6%
|-0,7%
|2,0%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 746,5
|-0,3%
|-1,9%
|-11,5%
|-14,6%
|-25,2%
|24,1%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,23
|0,2%
|-1,9%
|-6,9%
|12,9%
|23,3%
|-1 258,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,4
|-1,0%
|-2,2%
|-7,5%
|-21,4%
|-22,0%
|36,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: cemagraphics
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