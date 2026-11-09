Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, azonnal reagálnak a piacok!

Az Israel Hayom értesülései szerint Irán kész lemondani arról a követeléséről, hogy ellenőrzése alatt tartsa a Hormuzi-szorost, és áthaladási díjat szedjen az ott közlekedő hajóktól.

A készülő megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldaná az Iránnal szembeni tengeri és gazdasági blokádot, Teherán pedig beszüntetné az Öböl menti országok hajói és olajszállító tankerei elleni támadásokat. A megállapodás részeként 8 milliárd dollárnyi, Katarban befagyasztott iráni pénzeszközt is felszabadíthatnának.

Bár végleges megállapodás egyelőre nincs, az iráni engedmény fontos előrelépést jelenthet a konfliktus rendezésében, és tovább csökkentheti az olajárakra nehezedő geopolitikai kockázati felárat.

Az olajár máris meredek esésnek indult, a Grent jegyzése pedig rövid időre 97,2 dollárig is leszúrt.