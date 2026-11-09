Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, azonnal reagálnak a piacok!

Az olajár eközben tovább esik, miután ismét felerősödtek az iráni konfliktus lezárására tett diplomáciai erőfeszítések. A legfrissebb hírek szerint Teherán kész lehet lemondani a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről és az áthaladási díjak beszedéséről, ami fontos előrelépést jelenthet a béketárgyalásokban. A Brent árfolyama így már 100 dollár alatt jár. Eközben nagyot eshet az Nvidia, miután egyre nagyobb hullámokat vet a Jensen Huang körüli botrány.
Rég nem látott szinteken az európai gázár
A holland TTF határidős jegyzése 1,9 százalékos esést követően már 85 euró alá esett, ami október 20-a óta nem látott mélypontot jelent.
A Dow vezetésével emelkedhet Amerika is
Emelkedéssel indulhat a kereskedés az amerikai tőzsdéken: a határidős jegyzések alapján a Dow Jones 1,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos pluszban nyithat.
Rákapcsolt Európa
Az Iránból érkező hírek hatására rákapcsoltak az európai tőzsdék, a vezető részvényindexek így már kivétel nélkül emelkednek. A német DAX 1,1 százalékkal, a francia CAC 40 0,8 százalékkal, míg a brit FTSE 100 szintén 0,8 százalékkal került feljebb. A
legnagyobb emelkedés az olasz tőzsdén látható, ahol a FTSE MIB 2,1 százalékot erősödött, de a spanyol IBEX 35 is 1,6 százalékos pluszban áll.
Az összeurópai Stoxx 600 index 1,0 százalékkal emelkedik.
Fontos engedményt tehet Irán, tovább esik az olajár
Az Israel Hayom értesülései szerint Irán kész lemondani arról a követeléséről, hogy ellenőrzése alatt tartsa a Hormuzi-szorost, és áthaladási díjat szedjen az ott közlekedő hajóktól.
A készülő megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldaná az Iránnal szembeni tengeri és gazdasági blokádot, Teherán pedig beszüntetné az Öböl menti országok hajói és olajszállító tankerei elleni támadásokat. A megállapodás részeként 8 milliárd dollárnyi, Katarban befagyasztott iráni pénzeszközt is felszabadíthatnának.
Bár végleges megállapodás egyelőre nincs, az iráni engedmény fontos előrelépést jelenthet a konfliktus rendezésében, és tovább csökkentheti az olajárakra nehezedő geopolitikai kockázati felárat.
Az olajár máris meredek esésnek indult, a Grent jegyzése pedig rövid időre 97,2 dollárig is leszúrt.
Esik tovább az olajár
A Brent már 2,2 százalékos mínuszban, 99 dollár alatt van, mivel a befektetők ismét az iráni háborúval kapcsolatos deeszaklációs forgatókönyvet árazzák.
Egyre jobb a hangulat
A vezető börzék közül a FTSE 0,5 a DAX 0,6, a CAC pedig 0,3 százalékos pluszban áll már.
Tényleg elbukhat az AI-forradalom legfontosabb embere?
Három évtized alatt a világ egyik legértékesebb vállalatává építette az Nvidiát Jensen Huang, most azonban saját jövője is kérdésessé vált. A legendás cégvezető magánéleti botrányához nemzetbiztonsági aggályok társultak, az igazgatóság vizsgálatot indított, a részvények pedig jelentős eséssel reagáltak a fejleményekre.
Kis pluszok a magyar tőzsdén
A BUX 0,4 százalékos emelkedésben van hétfő reggel. A hazai nagypapírok közül eközben a Mol 0,7, a Richter 0,5, az OTP 0,2, a Telekom pedig 0,1 százalékos pluszban van.
Ezzel egyébként európai szinten felülteljesítők között helyezkedik el a hazai benchmark, tekintve, hogy a régiós indexek közül a lengyel WIG stagnál, a cseh CTX pedig 0,5 százalékkal került lejjebb. A vezető börzék közül a DAX eközben 0,1, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Nagy esésben az Nvidia
A Jensen Huang körül kialakult botrány hatására nagy mínuszban nyithat ma az Nvidia, Az előzetes piaci adatok jelenleg 5,7 százalékos esést vetítenek előre,
amivel egészen április 7-e óta nem látott mélypontra eshetnek a részvények.
Black Friday a tőzsdén: most 70 százalékkal olcsóbban veheted meg ezt a részvényt!
A nagy esés után péntekre megérkezett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, ami most különösen az egyedi részvényekben rejthet kezdvező vételi lehetőségeket, különösen az árfolyamesésekben beszállási pontokat kereső, „buy the dip” szemléletű befektetők számára. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt mutatunk be, amely 14 éve nem volt ilyen olcsó, ráadásul hatalmas felértékelődési potenciál előtt áll.
100 dollár alatt az olajár
A befektetők továbbra is az iráni deeszkalációt árazzák a múlt heti demokrata győzelmet követően. Ennek eredményeként 1,2 százalékos esést követően már 100 dollár alatt van a Brent hordónkénti ára.
Kilőtt az arany és az ezüst
Emelkedéssel kezdte a hetet az arany és az ezüst, miután tovább javul a piaci hangulat. Előbbi árfolyama 1, utóbbié pedig már 1,2 százalékos pluszban áll hétfő reggel.
Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang
Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatósága, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A chipgyártó első embere vasárnap a munkavállalóknak küldött levelében elismerte, hogy házasságon kívüli kapcsolatot folytatott, és bocsánatot kért családjától, valamint kollégáitól – számolt be a CNBC.
Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek
Belső vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa annak kiderítésére, hogy a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang idegen titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e. A lépésre azután került sor, hogy sajtóértesülések szerint a cégvezető szoros kapcsolatban állt egy kínai üzletasszonnyal, aki információkat szivárogtatott ki Pekingnek. Az eset komoly hullámokat vetett a pénzügyi világban, az elemzők és a piaci szereplők azonban megosztottak abban a kérdésben, hogy a botrány milyen hatással lesz a chipgyártó óriásra és vezetőjének sorsára.
Óvatos mozgások jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,5, míg a CSI 300 0,3 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a kínai statisztikai hivatal közli az októberi inflációt. Németországból a szeptemberi külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek, az MNB pedig a befektetési szolgáltatók szeptemberi kereskedési adatait teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 285,73
|-0,5%
|-0,9%
|-0,5%
|6,7%
|9,3%
|41,2%
|S&P 500
|7 376,86
|0,3%
|-2,7%
|-5,7%
|7,8%
|9,8%
|57,0%
|Nasdaq
|26 989,99
|1,4%
|-4,9%
|-13,6%
|6,9%
|7,4%
|65,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 434,77
|-6,0%
|-9,3%
|-18,7%
|14,1%
|12,9%
|94,0%
|Hang Seng
|24 481,86
|-1,3%
|5,1%
|0,8%
|-4,5%
|-7,6%
|-1,6%
|CSI 300
|4 054,28
|-1,4%
|1,7%
|-7,0%
|-12,4%
|-13,6%
|-16,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 820,36
|-1,9%
|0,0%
|1,5%
|5,4%
|8,8%
|60,8%
|CAC
|8 139
|-0,8%
|2,1%
|3,5%
|-0,1%
|2,2%
|15,6%
|FTSE
|10 673,94
|-1,0%
|-0,5%
|1,3%
|7,5%
|9,6%
|46,1%
|FTSE MIB
|50 052,96
|-0,9%
|1,1%
|-2,4%
|11,4%
|16,2%
|80,1%
|IBEX
|19 369,5
|-0,6%
|3,8%
|-0,4%
|11,9%
|20,2%
|112,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 453,8
|-0,7%
|-1,2%
|-0,2%
|29,2%
|34,2%
|160,4%
|ATX
|6 434,8
|-1,2%
|0,2%
|-5,3%
|20,8%
|35,0%
|65,8%
|PX
|2 630,37
|-0,4%
|0,1%
|0,0%
|-2,1%
|8,8%
|91,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 240
|0,1%
|-1,3%
|-0,6%
|17,5%
|27,1%
|117,7%
|Mol
|4 816
|-3,3%
|-3,7%
|-4,7%
|63,8%
|65,8%
|74,7%
|Richter
|12 870
|-0,8%
|-0,6%
|4,0%
|30,5%
|30,0%
|46,8%
|Magyar Telekom
|2 902
|1,1%
|3,6%
|12,8%
|61,9%
|62,1%
|563,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,37
|0,3%
|-12,3%
|-1,9%
|64,8%
|56,7%
|16,1%
|Brent
|98,43
|0,1%
|-16,3%
|-2,3%
|61,8%
|55,2%
|18,7%
|Arany
|4 063,59
|-0,8%
|4,3%
|-2,4%
|-6,0%
|2,0%
|124,4%
|Devizák
|EURHUF
|363,4750
|-0,2%
|-0,6%
|-0,5%
|-5,3%
|-5,9%
|1,3%
|USDHUF
|326,1036
|0,5%
|-0,4%
|0,5%
|-0,2%
|-2,6%
|5,0%
|GBPHUF
|435,2
|-0,4%
|-0,9%
|1,0%
|-1,2%
|-0,9%
|3,9%
|EURUSD
|1,1146
|-0,7%
|-0,2%
|-1,0%
|-5,1%
|-3,4%
|-3,5%
|USDJPY
|157,8800
|0,0%
|0,3%
|-0,1%
|0,7%
|3,2%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3361
|-0,9%
|-0,3%
|0,6%
|-0,7%
|2,0%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 746,5
|-0,3%
|-1,9%
|-11,5%
|-14,6%
|-25,2%
|24,1%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,23
|0,2%
|-1,9%
|-6,9%
|12,9%
|23,3%
|-1 258,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,4
|-1,0%
|-2,2%
|-7,5%
|-21,4%
|-22,0%
|36,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: cemagraphics
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