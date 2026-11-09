Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, élesen reagálnak a piacok!

Az olajár eközben tovább esik, miután ismét felerősödtek az iráni konfliktus lezárására tett diplomáciai erőfeszítések. A legfrissebb hírek szerint Teherán kész lehet lemondani a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről és az áthaladási díjak beszedéséről, ami fontos előrelépést jelenthet a béketárgyalásokban. A Brent árfolyama így már 100 dollár alatt jár. Eközben nagyot esik az Nvidia, miután egyre nagyobb hullámokat vet a Jensen Huang körüli botrány.
Egyre nagyobb rali bontakozik ki Amerikában
A remek kezdést követően még feljebb kúsztak a vezető tőzsdék a tengerentúlon: a Nasdaq immár 2,6 százalékos pluszban van, miközben az S&P 500 két százalékkal, a Dow pedig 2,1 százalékkal került feljebb.
Még ki sem nyitott a tőzsde, máris megindult a roham az Nvidia ellen – Hatalmas összegek mozdultak meg
Amikor vasárnap elkezdtek kiszivárogni a hírek az Nvidia vezérigazgatóját, Jensen Huangot övező esetleges botrányról, a befektetők nem várták meg a hagyományos tőzsdék hétfői nyitását. A kereskedők az éjjel-nappal elérhető lejárat nélküli határidős ügyletek (perpetual futures), az előrejelzési piacok és a tőzsdenyitás előtti opciók segítségével azonnal beárazták a kockázatokat, ami jól mutatja a folyamatos kereskedést biztosító alternatív pénzügyi eszközök térnyerését - számolt be a CNBC.
Menetelt ma az OTP
A nemzetközi folyamatokhoz igazodva remek volt ma a hangulat a magyar tőzsdén, az emelkedést az OTP részvénye vezette.
Eldőlt merre megy a kötvénypiac, de ez nem jó hír
Az amerikai 10 éves államkötvény hozama október elején közel 5,4 százalékon tetőzött, ami 2007 óta a legmagasabb szint, majd egy hónap alatt 4,84 százalékra esett vissza. A mozgás nagy részét a reálkamat 30 bázispontos csökkenése vitte, az inflációs várakozás viszont csak 12 bázisponttal mérséklődött. A fordulatot a félidős választás hozta, amelyen a demokraták megszerezték a kongresszus mindkét házát, így lekerült a napirendről a nagy fiskális élénkítés, az olajár pedig a béke reményében 95-98 dollárra esett. Közben a mesterséges intelligenciához kötődő részvények zuhanása miatt a piac már azt árazza, hogy az amerikai gazdaság túl lehet a növekedési csúcsán. Bár a hozam a 4 százalék felé tart, a magas finanszírozási igény fékezi az esést, és 4,5 százalék alá csak az AI-sztori tartós sérülése vagy az olajár érdemi esése vihetné.
Nagyot pattan az USA
A Nasdaq már 2,1, az S&P 500 1,6, a Dow pedig 1,3 százalékos emelekdésben van.
Zuhan az Nvidia
A Jensen Huang vezérigazgató körüli botrány hatására 6,5 százalékot zuhant az Nvidia a hétfői nyitást követően. Ezzel április eleje óta nem látott mélypontra csökkent a vállalat részvényeinek jegyzése.
Nagyot esett az olaj ára!
Újabb 4,5 százalékot esett a Brent típusú kőolaj ára, így a hordónkénti jegyzés 94 dollár alá, augusztus 31. óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A mostani esést elsősorban az amerikai-iráni béketárgyalásokról érkező kedvező hírek okozhatják. Az Israel Hayom értesülése szerint Irán lemondhat a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről, cserébe pedig az Egyesült Államok feloldaná a Teherán elleni blokádot, és újra szabaddá válhatna a hajóforgalom. Az áttörés ugyanakkor korántsem biztos, mert Washingtonban is vannak ellenzői a megállapodásnak, a térségben pedig továbbra is zajlanak a katonai összecsapások.
Már 96 dollár alatt
Tovább szakad az olajár, az előző percekben a Brent már 96 dollár alá is benézett, ezzel a napon belüli esés elérte az 5,2 százalékot.
Szeptember eleje óta nem láttott mélyponton az olaj
A Brent jegyzése már 4,4 százalékos esésben van, ezzel pedig már egészen szeptember 4-e óta nem látott mélyponton van az árfolyam.
Nagy formában az OTP
Az OTP már 3,3 százalékos pluszban áll hétfő délután, ezzel a legjobban teljesítő hazai blue chip. A Richter eközben 0,4 százalékos pluszban van, a Telekom stagnál, a Mol pedig 1,1 százalékos esésben van.
A BUX pedig mintegy 1,2 százalékos pluszban áll, amivel a felülteljesítők között szerepel a hazai benchmark európai összevetésben.
Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét
Azonnali rendkívüli közgyűlést kezdeményez és lecseréli a Commerzbank vezetését az UniCredit, amint november végén megszerzi a tényleges irányítást a német pénzintézet felett. A második legnagyobb olasz bank rekordnyereséget ért el az idei harmadik negyedévben, eközben gőzerővel halad a német versenytárs bekebelezésével, az ötvenszázalékos tulajdoni küszöböt azonban egyelőre nem tervezi átlépni. A milániói tőzsdén 5,6%-os emelkedést mutat az olasz bankcsoport részvényárfolyama a gyorsjelentés közzététele után.
Kitart még a növekedés a Richternél - Holnap jönnek a friss számok
Kedden teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, rendszerint tőzsdenyitás előtt, reggel 6-kor publikálja számait a vállalat. Az elemzői várakozások szerint mind a bevétel, mind az eredmény szintjén növekedést könyvelhetett el a gyógyszercég, mutatjuk, mi várható a konszenzus alapján.
Rég nem látott szinteken az európai gázár
A holland TTF határidős jegyzése 1,9 százalékos esést követően már 85 euró alá esett, ami október 20-a óta nem látott mélypontot jelent.
A Dow vezetésével emelkedhet Amerika is
Emelkedéssel indulhat a kereskedés az amerikai tőzsdéken: a határidős jegyzések alapján a Dow Jones 1,1 százalékos, az S&P 500 0,6 százalékos, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos pluszban nyithat.
Rákapcsolt Európa
Az Iránból érkező hírek hatására rákapcsoltak az európai tőzsdék, a vezető részvényindexek így már kivétel nélkül emelkednek. A német DAX 1,1 százalékkal, a francia CAC 40 0,8 százalékkal, míg a brit FTSE 100 szintén 0,8 százalékkal került feljebb. A
legnagyobb emelkedés az olasz tőzsdén látható, ahol a FTSE MIB 2,1 százalékot erősödött, de a spanyol IBEX 35 is 1,6 százalékos pluszban áll.
Az összeurópai Stoxx 600 index 1,0 százalékkal emelkedik.
Fontos engedményt tehet Irán, tovább esik az olajár
Az Israel Hayom értesülései szerint Irán kész lemondani arról a követeléséről, hogy ellenőrzése alatt tartsa a Hormuzi-szorost, és áthaladási díjat szedjen az ott közlekedő hajóktól.
A készülő megállapodás értelmében az Egyesült Államok feloldaná az Iránnal szembeni tengeri és gazdasági blokádot, Teherán pedig beszüntetné az Öböl menti országok hajói és olajszállító tankerei elleni támadásokat. A megállapodás részeként 8 milliárd dollárnyi, Katarban befagyasztott iráni pénzeszközt is felszabadíthatnának.
Bár végleges megállapodás egyelőre nincs, az iráni engedmény fontos előrelépést jelenthet a konfliktus rendezésében, és tovább csökkentheti az olajárakra nehezedő geopolitikai kockázati felárat.
Az olajár máris meredek esésnek indult, a Grent jegyzése pedig rövid időre 97,2 dollárig is leszúrt.
Esik tovább az olajár
A Brent már 2,2 százalékos mínuszban, 99 dollár alatt van, mivel a befektetők ismét az iráni háborúval kapcsolatos deeszaklációs forgatókönyvet árazzák.
Egyre jobb a hangulat
A vezető börzék közül a FTSE 0,5 a DAX 0,6, a CAC pedig 0,3 százalékos pluszban áll már.
Tényleg elbukhat az AI-forradalom legfontosabb embere?
Három évtized alatt a világ egyik legértékesebb vállalatává építette az Nvidiát Jensen Huang, most azonban saját jövője is kérdésessé vált. A legendás cégvezető magánéleti botrányához nemzetbiztonsági aggályok társultak, az igazgatóság vizsgálatot indított, a részvények pedig jelentős eséssel reagáltak a fejleményekre.
Kis pluszok a magyar tőzsdén
A BUX 0,4 százalékos emelkedésben van hétfő reggel. A hazai nagypapírok közül eközben a Mol 0,7, a Richter 0,5, az OTP 0,2, a Telekom pedig 0,1 százalékos pluszban van.
Ezzel egyébként európai szinten felülteljesítők között helyezkedik el a hazai benchmark, tekintve, hogy a régiós indexek közül a lengyel WIG stagnál, a cseh CTX pedig 0,5 százalékkal került lejjebb. A vezető börzék közül a DAX eközben 0,1, a CAC pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Nagy esésben az Nvidia
A Jensen Huang körül kialakult botrány hatására nagy mínuszban nyithat ma az Nvidia, Az előzetes piaci adatok jelenleg 5,7 százalékos esést vetítenek előre,
amivel egészen április 7-e óta nem látott mélypontra eshetnek a részvények.
Jócskán felülmúlta a várakozásokat az UniCredit, karnyújtásnyira a Commerzbank bekebelezése
A vártnál jóval erősebb, 24 százalékos éves profitnövekedést ért el az UniCredit a harmadik negyedévben. Olaszország második legnagyobb pénzintézete a kiemelkedő teljesítmény hatására megemelte az idei évre vonatkozó eredményvárakozását, miközben a tervek szerint már a jövő év elején átveszi az irányítást a német Commerzbank felett.
Black Friday a tőzsdén: most 70 százalékkal olcsóbban veheted meg ezt a részvényt!
A nagy esés után péntekre megérkezett a felpattanás az amerikai tőzsdékre, ami most különösen az egyedi részvényekben rejthet kezdvező vételi lehetőségeket, különösen az árfolyamesésekben beszállási pontokat kereső, „buy the dip” szemléletű befektetők számára. Mostani elemzésünkben egy olyan részvényt mutatunk be, amely 14 éve nem volt ilyen olcsó, ráadásul hatalmas felértékelődési potenciál előtt áll.
100 dollár alatt az olajár
A befektetők továbbra is az iráni deeszkalációt árazzák a múlt heti demokrata győzelmet követően. Ennek eredményeként 1,2 százalékos esést követően már 100 dollár alatt van a Brent hordónkénti ára.
Kilőtt az arany és az ezüst
Emelkedéssel kezdte a hetet az arany és az ezüst, miután tovább javul a piaci hangulat. Előbbi árfolyama 1, utóbbié pedig már 1,2 százalékos pluszban áll hétfő reggel.
Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang
Független vizsgálatot indított az Nvidia igazgatósága, miután olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang egy külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott. A chipgyártó első embere vasárnap a munkavállalóknak küldött levelében elismerte, hogy házasságon kívüli kapcsolatot folytatott, és bocsánatot kért családjától, valamint kollégáitól – számolt be a CNBC.
Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek
Belső vizsgálatot indított az Nvidia igazgatótanácsa annak kiderítésére, hogy a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang idegen titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e. A lépésre azután került sor, hogy sajtóértesülések szerint a cégvezető szoros kapcsolatban állt egy kínai üzletasszonnyal, aki információkat szivárogtatott ki Pekingnek. Az eset komoly hullámokat vetett a pénzügyi világban, az elemzők és a piaci szereplők azonban megosztottak abban a kérdésben, hogy a botrány milyen hatással lesz a chipgyártó óriásra és vezetőjének sorsára.
Óvatos mozgások jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 2,4 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,5, míg a CSI 300 0,3 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,3 százalékos mínuszban nyithat, a CAC stagnálhat, míg a FTSE 0,21 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,6 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a kínai statisztikai hivatal közli az októberi inflációt. Németországból a szeptemberi külkereskedelmi mérleg adatai érkeznek, az MNB pedig a befektetési szolgáltatók szeptemberi kereskedési adatait teszi közzé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,4 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 63,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 64,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 285,73
|-0,5%
|-0,9%
|-0,5%
|6,7%
|9,3%
|41,2%
|S&P 500
|7 376,86
|0,3%
|-2,7%
|-5,7%
|7,8%
|9,8%
|57,0%
|Nasdaq
|26 989,99
|1,4%
|-4,9%
|-13,6%
|6,9%
|7,4%
|65,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 434,77
|-6,0%
|-9,3%
|-18,7%
|14,1%
|12,9%
|94,0%
|Hang Seng
|24 481,86
|-1,3%
|5,1%
|0,8%
|-4,5%
|-7,6%
|-1,6%
|CSI 300
|4 054,28
|-1,4%
|1,7%
|-7,0%
|-12,4%
|-13,6%
|-16,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 820,36
|-1,9%
|0,0%
|1,5%
|5,4%
|8,8%
|60,8%
|CAC
|8 139
|-0,8%
|2,1%
|3,5%
|-0,1%
|2,2%
|15,6%
|FTSE
|10 673,94
|-1,0%
|-0,5%
|1,3%
|7,5%
|9,6%
|46,1%
|FTSE MIB
|50 052,96
|-0,9%
|1,1%
|-2,4%
|11,4%
|16,2%
|80,1%
|IBEX
|19 369,5
|-0,6%
|3,8%
|-0,4%
|11,9%
|20,2%
|112,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 453,8
|-0,7%
|-1,2%
|-0,2%
|29,2%
|34,2%
|160,4%
|ATX
|6 434,8
|-1,2%
|0,2%
|-5,3%
|20,8%
|35,0%
|65,8%
|PX
|2 630,37
|-0,4%
|0,1%
|0,0%
|-2,1%
|8,8%
|91,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 240
|0,1%
|-1,3%
|-0,6%
|17,5%
|27,1%
|117,7%
|Mol
|4 816
|-3,3%
|-3,7%
|-4,7%
|63,8%
|65,8%
|74,7%
|Richter
|12 870
|-0,8%
|-0,6%
|4,0%
|30,5%
|30,0%
|46,8%
|Magyar Telekom
|2 902
|1,1%
|3,6%
|12,8%
|61,9%
|62,1%
|563,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|94,37
|0,3%
|-12,3%
|-1,9%
|64,8%
|56,7%
|16,1%
|Brent
|98,43
|0,1%
|-16,3%
|-2,3%
|61,8%
|55,2%
|18,7%
|Arany
|4 063,59
|-0,8%
|4,3%
|-2,4%
|-6,0%
|2,0%
|124,4%
|Devizák
|EURHUF
|363,4750
|-0,2%
|-0,6%
|-0,5%
|-5,3%
|-5,9%
|1,3%
|USDHUF
|326,1036
|0,5%
|-0,4%
|0,5%
|-0,2%
|-2,6%
|5,0%
|GBPHUF
|435,2
|-0,4%
|-0,9%
|1,0%
|-1,2%
|-0,9%
|3,9%
|EURUSD
|1,1146
|-0,7%
|-0,2%
|-1,0%
|-5,1%
|-3,4%
|-3,5%
|USDJPY
|157,8800
|0,0%
|0,3%
|-0,1%
|0,7%
|3,2%
|39,2%
|GBPUSD
|1,3361
|-0,9%
|-0,3%
|0,6%
|-0,7%
|2,0%
|-1,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|75 746,5
|-0,3%
|-1,9%
|-11,5%
|-14,6%
|-25,2%
|24,1%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,23
|0,2%
|-1,9%
|-6,9%
|12,9%
|23,3%
|-1 258,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,4
|-1,0%
|-2,2%
|-7,5%
|-21,4%
|-22,0%
|36,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: cemagraphics
Még ki sem nyitott a tőzsde, máris megindult a roham az Nvidia ellen – Hatalmas összegek mozdultak meg
Teret nyernek az alternatív befektetési formák.
Szétszakadt egy tehervonat, pótlóbuszok járnak Székesfehérvár közelében
Szünetel a vonatforgalom.
Vége lesz a sebességkorlátozásoknak: egy vasútfelújítás végét jelentette be Vitézy Dávid
A magyar vasúthálózaton túl sok helyen maradtak el ezek a kisebb munkák.
Támadás érte a kulcsfontosságú Petroline-olajvezetéket, felcsaptak a lángok!
Napi 7 millió hordó olajat lehet rajta szállítani - ha működik.
Hatalmas fordulat az olajpiacon – Napi közel másfél millió hordóval ugrott meg az OPEC kitermelése
Jelentősen nőtt a termelés.
Menetelt ma az OTP
Komoly pluszban zárta a napot a bankpapír.
Óriási aranylelőhelyre bukkantak!
A közép-idahói Stibnite Gold projekt területén.
Eldőlt, merre megy a kötvénypiac, de ez nem jó hír
Két szcenáriót vázoltunk fel, a 4% felé indultunk el.
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Az anyák sarkára lép az új költségvetés
A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.