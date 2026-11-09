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Percekre volt a katasztrófa: alig 120 méterre húzott el egymás mellett két repülőgép 500 utassal a fedélzeten
Üzlet

Percekre volt a katasztrófa: alig 120 méterre húzott el egymás mellett két repülőgép 500 utassal a fedélzeten

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Kis híján összeütközött a levegőben két utasszállító repülőgép szombat kora reggel, közvetlenül a Los Angeles-i nemzetközi repülőtérről történt felszállásuk után. A balesetveszélyes helyzetet az idézte elő, hogy az Air France egyik gépe engedély nélkül bekanyarodott egy párhuzamosan felszálló American Airlines-járat repülési útvonalába, ám a légiforgalmi irányítás gyors közbelépésének köszönhetően sikerült elkerülni a katasztrófát - írja a New York Post.

Az incidens akkor történt, amikor az Air France 28-as, Tahitire tartó járata és az American Airlines Dallasba induló gépe szinte egyszerre emelkedett a magasba a repülőtér két párhuzamos futópályájáról. Emelkedés közben a francia légitársaság Airbus típusú gépe hirtelen balra tért el a kijelölt útvonaltól, és egyenesen az amerikai légitársaság gépe felé vette az irányt. A két repülőgép közötti függőleges elkülönítés egy ponton mindössze 400 lábra, vagyis

alig 120 méterre csökkent.

A veszélyt észlelve a légiforgalmi irányító azonnal közbelépett, és sürgős irányváltoztatásra utasította a francia pilótákat. Ezzel egy időben figyelmeztette az American Airlines személyzetét a közvetlenül előttük, alig másfél kilométeren belül keresztező gépre, és az emelkedés azonnali megszakítását rendelte el számukra a biztonságos elkülönítés fenntartása érdekében.

Az amerikai gép pilótái követték az utasításokat, így a közvetlen veszély gyorsan elhárult. Az irányító ezt követően többször is számonkérte az Air France személyzetén a szabálytalan manővert.

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Az irányító végül rádión kért elnézést az American Airlines pilótáitól az ijesztő helyzetért, és megköszönte a profi közreműködésüket. A két repülőgép – a fedélzetükön összesen mintegy 500 utassal – ezután eseménytelenül folytatta útját a célállomása felé, az incidens során senki sem sérült meg.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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