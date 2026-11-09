Szétszakadt egy tehervonat, pótlóbuszok jártak Székesfehérvár közelében

A vasúti pályán történt műszaki hiba miatt az utasok továbbutazását közúti járművekkel biztosítják. A forgalmi fennakadás kezelése érdekében

Székesfehérvár és Várpalota között pótlóbuszok indulnak,

emellett a Sárszentmihályon veszteglő, 247-es számú Citadella InterCity utasaiért is külön mentesítő járatot küldenek.

A már Székesfehérváron tartózkodó utasok a menetrend szerinti helyközi buszjáratokat is igénybe vehetik a továbbutazáshoz. Ennek megfelelően a Székesfehérváron várakozó Bakony InterCity (916) utasai az autóbusz-állomásról 17:30-kor Veszprém felé induló 7315/412-es Volán-járattal is utazhatnak, amely indulás után a vasútállomásra is betér"

UPDATE 19.15: Megindult a forgalom Székesfehérvár és Várpalota között, a Székesfehérvárról

18.25 órakor Veszprémbe továbbinduló sebesvonat már teljes vonalon közlekedik

- közölte később a Mávinform a Facebook-oldalán hétfőn.

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