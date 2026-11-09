Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok

A Digitális Állampolgárság Program két éve indult, az összegyűlt tapasztalatok alapján szükségessé vált kiigazítani a kisebb hibákat és pótolni néhány hiányosságot. Ezzel egy lépésben javítják a Gondosóra program adatkezelésének biztonságát is - közölte a kormány a honlapján.
A közigazgatást elérhetőbbé, a hivatalos ügyintézést egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi a Digitális Állampolgárság Program (DÁP), melynek célja, hogy akár mobiltelefonnal is kezelhetők legyenek a fontosabb, közigazgatást érintő ügyek. A 2024-es indulás óta összegyűlt tapasztalatok kiértékelése és új funkciók bevezetése indokolja a programot szabályozó jogszabályok módosítását - írják.
A változásokkal lehetővé válik, hogy az emberek a születési idejük megadása nélkül is igazolhassák korukat. Ez olyan helyzetekben lehet hasznos, ahol a nagykorúságot vagy a betöltött 65. évet kell bizonyítani, például egy bolti vásárlásnál.
A módosítások után
a DÁP-applikáció alkalmas lesz interaktív űrlapok kezelésére, és a közszolgáltatók az alkalmazáson keresztül is kapcsolatba léphetnek a felhasználókkal.
A DÁP-szolgáltatók körébe belép a Nemzetközi Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is, azaz náluk is használható lesz egyebek mellett a DÁP eAzonosítás, az eAláírás vagy a hivatalos adatszolgáltatás.
Bővül a Cégkapuval kapcsolatos tevékenységre jogosultak köre a cégek és vállalkozók között, és
az egyéni vállalkozói adatok is igazolhatók lesznek az applikáció adattárcájában.
2027. december 31-ig megmarad a Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás és a Rendelkezési Nyilvántartás.
A módosítások biztonságosabbá teszik a Gondosóra program adatkezelését és az ott összegyűlt adatok átadását harmadik félnek. A program jövőre a korábbi költségvetésének feléből, 13 és fél milliárd forintból valósul meg.
A tervezett módosításokról társadalmi egyeztetés indult, a hozzászólók véleményét a vonatkozó törvények és kormányrendeletek módosításáról 2026. november 14-ig várják.
Címlapkép forrása: Portfolio
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