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Trump személyesen árulta el: az FBI is nyomoz az Nvidia kémbotránya miatt
Üzlet

Trump személyesen árulta el: az FBI is nyomoz az Nvidia kémbotránya miatt

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök személyesen beszélt az Nvidia cégvezetőjével, és biztosította a támogatásáról, miközben az ügyben már az FBI, valamint a vállalat igazgatótanácsa is vizsgálatot indított, a részvényesek pedig csoportos keresetet nyújtottak be a techóriás ellen.

A botrány azután robbant ki, hogy a New York Times a múlt hónapban megírta, hogy a mesterségesintelligencia-forradalom egyik legfontosabb alakjának számító cégvezető szoros kapcsolatban állt Alice Huanggal, a szingapúri székhelyű Megaspeed korábbi vezetőjével, aki a névrokonság ellenére nem a családtagja. Az amerikai hírszerzés megállapítása szerint a nő információkat szivárogtatott ki Pekingnek. Jensen Huang a vállalat dolgozóinak időközben beismerte, hogy megcsalta a feleségét, ám a viszony részleteiről nem árult el többet.

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Kémbotrány az Nvidiánál: elismerte hibáját Jensen Huang

Donald Trump egy hétfői fehér házi sajtótájékoztatón a Reuters tudósítása szerint elmondta, hogy

telefonon beszélt a vezérigazgatóval, és megdöbbentették a vádak.

Az elnök közvetlenül rákérdezett Huangnál, tudott-e arról, hogy a nő kém, mire az üzletember azt felelte, hogy fogalma sem volt róla. Trump hangsúlyozta, hogy teljes mértékben hisz a cégvezetőnek, és szerinte nem lesz nagyobb baja az ügyből, bár

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azt megerősítette, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) már vizsgálódik.

Huang egyébként az elnök egyik legszorosabb szilícium-völgyi szövetségesének számít. Kapcsolatuk legalább 2025-ig nyúlik vissza, és az elmúlt két évben rendszeres vendég volt Washingtonban, ahol nyíltan támogatta a kormányzat politikáját, miközben az Nvidia a fejlett chipek kínai exportjára törekedett.

A hírek hatására az Nvidia igazgatótanácsa vasárnap belső vizsgálatot rendelt el. A tőzsde hétfőn komoly eséssel reagált a fejleményekre, a világ legértékesebb chipgyártójának részvényei ugyanis hét hónapos mélypontra zuhantak, és végül 4,3 százalékos mínuszban zártak, ami nagyjából 190 milliárd dollárral csökkentette a vállalat piaci kapitalizációját.

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Öt perccel a hétfői piaczárás után a részvényesek egy csoportja Mark Kistenmacher vezetésével csoportos keresetet nyújtott be a kaliforniai San José szövetségi bíróságán az Nvidia és Jensen Huang ellen. A beadvány szerint a vezérigazgató és a cég megtévesztette a befektetőket azzal, hogy eltitkolták a kémgyanús üzletasszonnyal folytatott viszonyt, valamint azt a tényt, hogy az ügy komoly nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, ami veszélyezteti a vállalat jó hírnevét és üzleti kilátásait. A felperesek egyelőre meg nem határozott összegű kártérítést követelnek az árfolyamzuhanás miatt, a Santa Clara-i székhelyű vállalat pedig nem reagált a sajtó megkereséseire.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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