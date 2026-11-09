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Újabb gleccser tűnt el az Alpokból
Üzlet

Újabb gleccser tűnt el az Alpokból

MTI
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Elolvadt a Schwarzmilzferner, és ezzel az utolsó gleccser is eltűnt a német-osztrák határon húzódó Allgäui-Alpokból a klímaváltozás hatásait kutató tudósok közlése szerint.

A Bajor Tudományos Akadémia glaciológusai 26 éve kísérik figyelemmel a Keleti-Alpok vonulatához tartozó Allgäui-Alpok osztrák oldalán, mintegy 2450 méteres magasságban húzódó jégfolyamot. Bejelentésük szerint a Schwarzmilzferner (Schwarzmilz-gleccser)

többé nem tekinthető gleccsernek,

mivel az idei nyári hőhullám hatására több mint négy métert veszített vastagságából, tömege mintegy felére apadt, és nem is "folyik" tovább. A gleccserkutató Christoph Mayer szerint nagyon valószínű, hogy a gleccser jövő nyár végére teljesen elolvad.

A tudósok 2016-tól észlelték a jelentős jégtömegvesztést, majd a gleccser olvadása 2022-től felgyorsult. Azóta már világos volt számukra, hogy a jégfolyam el fog tűnni.

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Mayer hangsúlyozta, hogy a Schwarzmilzferner elolvadása nem elszigetelt jelenség, évente számos kisebb gleccser tűnik el az Alpokból. Hozzátette: ez a folyamat már megállíthatatlannak látszik. A dolgok mai állása szerint a Keleti-Alpokban 2060-ra vagy 2070-re teljesen eltűnhet az összes gleccser a klímaváltozás okozta hőhullámok és emelkedő átlaghőmérséklet miatt - figyelmeztetett rá a kutató. A német Alpok megmaradt gleccserei még hamarabb elolvadhatnak, mivel 2025-re mindössze két év alatt területük több mint negyedét veszítették el.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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