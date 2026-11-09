5°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb veszélyes betegségre lehet jó az Eli Lilly fogyasztószere
Üzlet

Újabb veszélyes betegségre lehet jó az Eli Lilly fogyasztószere

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelentősen mérsékelte az éjszakai légzéskimaradások számát az Eli Lilly szájon át szedhető fogyasztószere, a Foundayo a legújabb klinikai vizsgálatok során. A készítmény ezzel sikeresen teljesítette a kései fázisú kutatás elsődleges végpontját a közepesen súlyos vagy súlyos obstruktív alvási apnoéban szenvedő, elhízott felnőttek körében.

A betegség lényege, hogy alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll, ami csökkenti a véroxigénszintet és megemeli a vérnyomást, hosszú távon pedig súlyos szív- és érrendszeri szövődményekhez vezethet. A tünetek enyhítésére a jelenlegi orvosi gyakorlatban legtöbbször légsínterápiát (PAP) alkalmaznak.

A 712 páciens bevonásával készült, 52 héten át tartó vizsgálatban a betegség súlyosságát mérő diagnosztikai skála alapján értékelték a Foundayo hatékonyságát. Az eredmények szerint a gyógyszer

a légsínterápiát nem alkalmazó betegeknél átlagosan akár 44 százalékkal, a készüléket használók körében pedig 27,5 százalékkal csökkentette az éjszakai légzéskimaradások előfordulását.

Az orforglipron hatóanyagú készítmény az alvási apnoéhoz köthető oxigénhiányos állapotot – vagyis azt, hogy milyen mértékben és mennyi ideig esik le a véroxigénszint alvás közben – szintén számottevően enyhítette. Ez a mutató a PAP-terápiában nem részesülő résztvevőknél 55,9 százalékkal, a gépi lélegeztetést használóknál pedig 45,8 százalékkal javult.

Még több Üzlet

Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra

Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok

Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, élesen reagálnak a piacok!

Az eredményekre építve a vállalat még az idén, 2026 végéig benyújtja az amerikai hatóságokhoz a Foundayo engedélyezési kérelmét a közepesen súlyos és súlyos obstruktív alvási apnoé kezelésére. Az Eli Lilly nem először ér el áttörést ezen a területen, ugyanis 2024-ben a cég rendkívül népszerű, injekciós fogyasztószere, a Zepbound volt az első olyan gyógyszer, amely megkapta az engedélyt az Egyesült Államokban ennek a gyakori alvászavarnak a kezelésére.

A hírre emelkedik az Eli Lilly árfolyama, 3,5 százalékos pluszban áll a részvény.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Nagy bejelentés jött Iránból - Szakad az olaj, élesen reagálnak a piacok!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility