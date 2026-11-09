Újabb veszélyes betegségre lehet jó az Eli Lilly fogyasztószere

A betegség lényege, hogy alvás közben a légzés rövid időre többször is leáll, ami csökkenti a véroxigénszintet és megemeli a vérnyomást, hosszú távon pedig súlyos szív- és érrendszeri szövődményekhez vezethet. A tünetek enyhítésére a jelenlegi orvosi gyakorlatban legtöbbször légsínterápiát (PAP) alkalmaznak.
A 712 páciens bevonásával készült, 52 héten át tartó vizsgálatban a betegség súlyosságát mérő diagnosztikai skála alapján értékelték a Foundayo hatékonyságát. Az eredmények szerint a gyógyszer
a légsínterápiát nem alkalmazó betegeknél átlagosan akár 44 százalékkal, a készüléket használók körében pedig 27,5 százalékkal csökkentette az éjszakai légzéskimaradások előfordulását.
Az orforglipron hatóanyagú készítmény az alvási apnoéhoz köthető oxigénhiányos állapotot – vagyis azt, hogy milyen mértékben és mennyi ideig esik le a véroxigénszint alvás közben – szintén számottevően enyhítette. Ez a mutató a PAP-terápiában nem részesülő résztvevőknél 55,9 százalékkal, a gépi lélegeztetést használóknál pedig 45,8 százalékkal javult.
Az eredményekre építve a vállalat még az idén, 2026 végéig benyújtja az amerikai hatóságokhoz a Foundayo engedélyezési kérelmét a közepesen súlyos és súlyos obstruktív alvási apnoé kezelésére. Az Eli Lilly nem először ér el áttörést ezen a területen, ugyanis 2024-ben a cég rendkívül népszerű, injekciós fogyasztószere, a Zepbound volt az első olyan gyógyszer, amely megkapta az engedélyt az Egyesült Államokban ennek a gyakori alvászavarnak a kezelésére.
A hírre emelkedik az Eli Lilly árfolyama, 3,5 százalékos pluszban áll a részvény.
Forrás: Reuters
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