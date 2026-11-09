Veszélyes kiskapu nyílhat a magyar tőzsdén - a köztársasági elnökhöz fordult a TEBÉSZ

A TEBÉSZ közleményben bírálta az Országgyűlés által 2026. november 4-én elfogadott, T/961. számú törvényjavaslatot, amely „az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról” címet viseli. A szervezet kifogásolja, hogy a több jogszabályt érintő módosítás gyorsított eljárásban, előzetes társadalmi egyeztetés nélkül ment át a parlamenten, és a Tőkepiaci törvényt is érinti.

A TEBÉSZ álláspontja szerint a módosítások olyan kivételeket és felmentési lehetőségeket vezetnek be, amelyek

gyengítik a kötelező nyilvános vételi ajánlat intézményét.

Ez a szabályrendszer eddig azt biztosította, hogy ha valaki egy tőzsdei társaságban meghatározott mértékű befolyást szerez — 25 vagy 33 százalék feletti szavazati jogot —, akkor a többi részvényes számára is vételi ajánlatot kelljen tennie, előre meghatározott árazási elvek alapján.

A szervezet szerint a törvénymódosítás több ponton is csökkentheti a kisebbségi részvényesek védelmét. A TEBÉSZ különösen azt kifogásolja, hogy egyes esetekben a kötelező nyilvános vételi ajánlatot nem a befolyásszerzést követő 15 napon belül kellene megtenni, hanem akár hat hónapig is elhúzható lehet

A közlemény szerint ez azért jelenthet érdemi kockázatot a kisbefektetőknek, mert a vételi ajánlatban szereplő minimális ár meghatározása nem a befolyásszerzés időpontjához, hanem a vételi ajánlat felügyeleti benyújtásának időpontjához igazodik. A TEBÉSZ szerint míg egy 15 napos határidő esetén ez korlátozott piaci kockázatot jelent, hat hónapos időtávon már jelentősen megváltozhat a társaság részvényárfolyama és működési helyzete.

A szervezet attól tart, hogy a halasztás időszaka alatt az új, jelentős részesedéssel rendelkező részvényes már gyakorolhatná irányítói jogait, miközben a kisebbségi részvényesek még nem kapnának lehetőséget arra, hogy kötelező vételi ajánlat keretében kiszálljanak a társaságból.

A TEBÉSZ közleménye több konkrét módosítást is kifogásol. Ezek közé tartozik, hogy bizonyos esetekben nem kellene alkalmazni a kötelező vételi ajánlatra vonatkozó szabályokat, ha a befolyásszerző fél vállalja, hogy hat hónapon belül a törvényi küszöb alá csökkenti befolyását, és erről 15 napon belül értesíti a felügyeletet.

A szervezet szerint a módosítás problémás része az is, hogy egyes alapkezelő-váltások esetében a befolyás megváltozása nem vonna maga után vételi ajánlattételi kötelezettséget. A TEBÉSZ értelmezése szerint ez akkor is érdemi változást jelenthet a végső tulajdonosi vagy irányítási viszonyokban, ha a jogszabály ezt nem tekinti olyan eseménynek, amely kötelező ajánlatot alapozna meg.

A közlemény arra is kitér, hogy a módosítás szerint az alapkezelő, az alap és a befektetők közötti egyes kapcsolatok önmagukban nem minősülnének összehangolt eljárásnak. A TEBÉSZ szerint ez gyengítheti annak számonkérhetőségét, ha több szereplő együttesen olyan befolyást szerez egy tőzsdei társaságban, amely egyébként vételi ajánlati kötelezettséget vonna maga után.

A TEBÉSZ szerint különösen aggályos az az átmeneti rendelkezés is, amely bizonyos esetekben lehetővé tenné, hogy egy alap a korlátozás alá eső szavazati jogát is gyakorolja. A közlemény szerint ez olyan helyzetekre vonatkozna, amikor a közgyűlési határozati javaslat például a céltársaság vagyonának elidegenítését vagy megterhelését érinti, illetve igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tag visszahívásáról, új tag megválasztásáról, vezető tisztségviselők felelősségéről vagy a beszámoló elfogadásáról szól.

A TEBÉSZ álláspontja szerint ezzel egyes részvényesek a többiektől eltérő helyzetbe kerülhetnek, miközben korábban nem kellett kötelező vételi ajánlatot tenniük a kisebbségi részvényesek felé.

A szervezet szerint a módosítások ellentétesek a Tőkepiaci törvény befektetővédelmi céljaival, valamint az uniós tőkepiaci és kisbefektető-védelmi elvekkel. A TEBÉSZ a közleményben külön hivatkozik a kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó uniós szabályozási elvekre, amelyek szerint a jelentős befolyást szerző befektetőnek méltányos kiszállási lehetőséget kell biztosítania a kisebbségi részvényesek számára.

A TEBÉSZ ezért első lépésként a köztársasági elnökhöz fordult.

A szervezet azt kéri, hogy az államfő ne írja alá a törvényt, hanem küldje vissza azt az Országgyűlésnek.

A TEBÉSZ szerint az újratárgyalás során ki kellene venni a törvényből azokat a rendelkezéseket, amelyek álláspontja szerint ellentétesek a kisbefektetői jogok védelmével.

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