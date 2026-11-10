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A Magyar Telekom meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói megbízatását
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A Magyar Telekom meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói megbízatását

Portfolio
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A Magyar Telekom igazgatósága 2030. június 30-ig meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói megbízatását. A vállalat emellett önálló informatikai területet hoz létre, amelynek irányítását 2027. január 1-jétől Takács Gergely veszi át informatikai vezérigazgató-helyettesként.

Rékasi Tibor tizennyolc éve dolgozik a távközlési vállalatnál, a vezérigazgatói posztot pedig 2018 óta tölti be. Irányítása alatt a társaság vezetékes hálózatán több mint 4,3 millió háztartás és vállalkozás számára vált elérhetővé a gigabites sebesség, miközben a lakosságszám-arányos kültéri 5G-lefedettség mára meghaladta a 95 százalékot.

A globális digitalizációs trendek és a mesterséges intelligencia térnyerése miatt a cégvezetés úgy döntött,

hogy az informatikai terület a jövőben önálló felsővezetői irányítást kap.

Az újonnan kialakított IT-divízió élére kinevezett Takács Gergely több mint 25 éves távközlési tapasztalattal rendelkezik. Korábban a Pantel, a Vodafone és a BT Global Services különböző vezetői pozícióit töltötte be, majd 2016-ban csatlakozott a Magyar Telekomhoz, ahol eddig az informatikai infrastruktúra átalakításáért és modernizációjáért felelt.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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