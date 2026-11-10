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Bajok vannak a Pepsinél, leépítésbe kezd a cég
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Bajok vannak a Pepsinél, leépítésbe kezd a cég

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Mintegy ezer munkahelyet szüntet meg Észak-Amerikában a PepsiCo, mivel az élelmiszer- és üdítőipari óriásvállalat a hazai piacán tapasztalható gyengélkedő eladásokat próbálja ismét növekedési pályára állítani. A leépítések célja a működés egyszerűsítése és a hatékonyság növelése egy olyan időszakban, amikor a cég eredményei elmaradnak a várakozásoktól - írta a CNBC.

A The Wall Street Journal által elsőként megszellőztetett hírt egy dolgozóknak szóló belső levél is megerősítette, amely a CNBC birtokába került. Ebben Ram Krishnan, a PepsiCo észak-amerikai részlegének vezérigazgatója kifejtette, hogy

a cél egy erősebb, a jövő kihívásaira jobban felkészült üzletmenet kialakítása, amely iparági szinten is kiemelkedő növekedést képes produkálni.

Ehhez a vezető szerint gyorsabb és összehangoltabb működésre van szükség, miközben a vállalat továbbra is befektet a márkáiba és a humán erőforrásba.

A jövő héten esedékes elbocsátásokkal a vállalat a működését kívánja észszerűsíteni, valamint szorosabbra fűzné az észak-amerikai csapatok közötti együttműködést. A hivatalos adatok szerint a PepsiCo világszerte mintegy 306 ezer embert foglalkoztat, közülük megközelítőleg 125 ezren dolgoznak az Egyesült Államokban.

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A költségcsökkentési lépés hátterében a hazai piac gyengélkedése áll, ami miatt a cég októberben már kénytelen volt rontani az egész évre vonatkozó eredményvárakozásán. A harmadik negyedévben az észak-amerikai üdítőital-üzletág értékesítési volumene két százalékkal zsugorodott, miközben az élelmiszeripari divízió eladásai stagnáltak.

Steve Schmitt pénzügyi igazgató a vállalat gyorsjelentését követő tájékoztatón elismerte, hogy bár árcsökkentésekkel és élénkebb marketingtevékenységgel próbálták felpörgetni a forgalmat, a kedvező fordulat a vártnál lassabban következik be. A bejelentést követően a PepsiCo részvényei enyhe emelkedést mutattak. A papírok árfolyama idén közel egy százalékkal csökkent, így jelentősen alulteljesítette az S&P 500 tőzsdeindexet, amely ugyanezen időszak alatt csaknem tizenegy százalékos emelkedést ért el.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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