Egyre jobb a hangulat, folytatódik a felpattanás a tőzsdéken

A hétfői amerikai rali után Európában is erősödéssel indult a keddi kereskedés. A páneurópai Stoxx 600 0,9 százalékos pluszban jár, a német DAX 1,1, a francia CAC 40 pedig 1,2 százalékkal került feljebb. A vezető indexek közül a spanyol IBEX 35 emelkedik a legnagyobb mértékben, 1,4 százalékkal, miközben a londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött.

A részvénypiaci hangulatot az olajár csökkenése is támogatja, a Brent hordónkénti ára reggel 92 dollár alá esett. Délután az amerikai infláció kerül a figyelem középpontjába, az októberi adat magyar idő szerint 14.30-kor érkezik.