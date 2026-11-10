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Egyre jobb a hangulat, folytatódik a felpattanás a tőzsdéken
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Egyre jobb a hangulat, folytatódik a felpattanás a tőzsdéken

Portfolio
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A múlt heti eladási hullám után nagyot pattantak hétfőn az amerikai tőzsdék, kedd reggel pedig a japán és a dél-koreai részvények vezették az emelkedést Ázsiában. A Brent hordónkénti ára 92 dollár alá esett, miután Donald Trump jelezte, hogy egyelőre kivár az újabb Irán elleni csapásokkal. Részben a csökkenő olajár hatására Európában is emelkedéssel indult a kereskedés. Délután az amerikai inflációs adat mozgathatja meg a piacokat, a befektetők ebből kaphatnak újabb támpontot a Fed decemberi kamatdöntéséhez.
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Súlyos mellékhatásra figyelmeztetnek: látásvesztést is okozhatnak a népszerű fogyasztószerek

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) elrendelte, hogy a gyártók minden GLP-1-receptor-agonista gyógyszer betegtájékoztatóján tüntessenek fel egy új biztonsági figyelmeztetést. A hatóság hétfői bejelentése szerint az intézkedést az indokolja, hogy a készítmények alkalmazása növelheti egy ritka, hirtelen látásvesztést okozó szembetegség kialakulásának kockázatát - írta meg a CNBC.

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Súlyos mellékhatásra figyelmeztetnek: látásvesztést is okozhatnak a népszerű fogyasztószerek
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Emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék

A hétfői amerikai rali után Európában is erősödéssel indult a keddi kereskedés. A páneurópai Stoxx 600 0,9 százalékos pluszban jár, a német DAX 1,1, a francia CAC 40 pedig 1,2 százalékkal került feljebb. A vezető indexek közül a spanyol IBEX 35 emelkedik a legnagyobb mértékben, 1,4 százalékkal, miközben a londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött.

A részvénypiaci hangulatot az olajár csökkenése is támogatja, a Brent hordónkénti ára reggel 92 dollár alá esett. Délután az amerikai infláció kerül a figyelem középpontjába, az októberi adat magyar idő szerint 14.30-kor érkezik.

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Emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, felpattant a Richter a jelentés után

A kezdvező nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdett. Itthon megérkezett az újabb blue chip jelentés: a Richternél az év első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ennek eredményeként ismét megemelte éves várakozásait a menedzsment, idén már másodszor. A jelentésre emelkedéssel reagált az árfolyam.

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Emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, felpattant a Richter a jelentés után
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Emelkedik a Richter a gyorsjelentés után

1,2 százalékkal emelkedett a Richter árfolyama a keddi kereskedés elején, miután a gyógyszergyártó idén másodszor javította éves kilátásait. A menedzsment változatlan devizaárfolyamokkal számolva már 10 százalék feletti bevételnövekedést és 20 százalékhoz közeli bővülést vár a tisztított üzemi eredményben.

A harmadik negyedéves árbevétel valamivel meghaladta az elemzői várakozásokat. Az üzemi eredmény kétszámjegyű ütemben nőtt éves alapon, de elmaradt a konszenzustól. A negyedéves növekedést elsősorban a nőgyógyászati és a generikus üzletág húzta.

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Túl jól sikerült az év, újra megemelte várakozásait a Richter

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Bajok vannak a Pepsinél, leépítésbe kezd a cég

Mintegy ezer munkahelyet szüntet meg Észak-Amerikában a PepsiCo, mivel az élelmiszer- és üdítőipari óriásvállalat a hazai piacán tapasztalható gyengélkedő eladásokat próbálja ismét növekedési pályára állítani. A leépítések célja a működés egyszerűsítése és a hatékonyság növelése egy olyan időszakban, amikor a cég eredményei elmaradnak a várakozásoktól - írta a CNBC.

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Bajok vannak a Pepsinél, leépítésbe kezd a cég
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Küszöbön a GTA VI megjelenése, özönlenek az előrendelések

A vártnál gyengébb negyedévet zárt a Take-Two, a részvénye mégis több mint 4 százalékkal emelkedett a hétfői gyorsjelentés után. A videojáték-kiadó megerősítette, hogy november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto VI, amelyre a vezérigazgató szerint jóval több előrendelés érkezett, mint amennyivel eredetileg számoltak. A cég megemelte éves árbevételi előrejelzését, a játékértékesítéseket és a játékon belüli költéseket követő mutatóra vonatkozó várakozását pedig változatlanul hagyta.

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Küszöbön a GTA VI megjelenése, özönlenek az előrendelések
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Túl jól sikerült az év, újra megemelte várakozásait a Richter

Folytatódik a növekedési sztori a Richternél, a harmadik negyedévben az idei "árfolyamellenszél" ellenére mind a bevétel, mind a főbb eredménysorok szépen növekedtek az egy évvel korábbihoz képest. A Vraylar továbbra is jól teljesít, de a növekedés fő húzóereje ezúttal a nőgyógyászat és a generikus üzletág volt, miközben a biotechnológia a veszteséges negyedévek után már minimális profitot termel üzemi szinten. Az év első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ennek eredményeként ismét megemelte éves várakozásait a menedzsment, idén már másodszor. Mindeközben az árfolyam történelmi csúcs közelében mozog.

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Túl jól sikerült az év, újra megemelte várakozásait a Richter
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Emelkedéssel indulhat a nap Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Április óta a legerősebb napját zárta hétfőn az S&P 500, amely 2,35 százalékkal emelkedett. A Nasdaq Composite 2,74 százalékot, a Dow Jones 2,15 százalékot erősödött.

  • Ázsiában a technológiai részvények vezetik a felpattanást. A reggeli kereskedésben a japán Nikkei 2,9 százalékos, a dél-koreai Kospi 4,1 százalékos pluszban jár. A hongkongi Hang Seng 0,4 százalékkal került feljebb.

  • Európában emelkedést jeleznek a határidős jegyzések. A DAX kontraktusa a reggeli kereskedésben 0,8 százalékkal, az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,7 százalékkal került feljebb.

  • Az amerikai határidős piacokon kisebb pluszok látszottak a kora reggeli kereskedésben. A Dow Jones kontraktusa 0,3 százalékkal, az S&P 500-é 0,2 százalékkal emelkedett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,1 százalékkal került feljebb.

Mi várható makrofronton?

A KSH 8.30-kor közli az októberi inflációs adatot. Az elemzők a szeptemberi 1,6 százalék után 2 százalékos éves drágulásra számítanak.

Az Egyesült Államokból magyar idő szerint 14.30-kor érkezik az októberi inflációs jelentés. A Reuters konszenzusa szerint a fogyasztói árak havi alapon 0,3 százalékkal, a magárak 0,2 százalékkal emelkedhettek. A tavaly októberi kormányzati leállás miatt hiányzik az éves összevetéshez szükséges bázisadat, így ezúttal a havi változásra figyel a piac.

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