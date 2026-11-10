Emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, felpattant a Richter a jelentés után

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékkal került feljebb, így jelenleg 146 801 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban van. A Mol árfolyama ezzel szemben 0,2 százalékkal került lejjebb.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a BIF teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Waberer's indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo
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