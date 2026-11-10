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Emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, felpattant a Richter a jelentés után
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Emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, felpattant a Richter a jelentés után

Portfolio
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A kezdvező nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdett. Itthon megérkezett az újabb blue chip jelentés: a Richternél az év első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ennek eredményeként ismét megemelte éves várakozásait a menedzsment, idén már másodszor. A jelentésre emelkedéssel reagált az árfolyam.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékkal került feljebb, így jelenleg 146 801 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban van. A Mol árfolyama ezzel szemben 0,2 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és a BIF teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Waberer's indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Ricardo Mendoza Garbayo

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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