Emelkedik a Richter a gyorsjelentés után - Mit mond a menedzsment?

Ma reggel tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését a Richter, amelyben jelentős növekedésről számolt be a gyógyszergyártó mind a bevételek, mind az eredmények szintjén, és további jó hír, hogy a menedzsment ismét megemelte az idei évre vonatkozó várakozásait. A gyorsjelentést követően a cégvezetés kommentálta az eredményeket, mutatjuk a főbb megállapításokat.

A negyedéves gyorsjelentést alábbi cikkünkben dolgoztuk fel:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 10. Túl jól sikerült az év, újra megemelte várakozásait a Richter

Az üzleti teljesítmény tovább gyorsult a Richternél, az árbevétel növekedése pedig az eredményekben is egyre látványosabban megjelent. Ebben szerepe volt a biotechnológiai üzletágnak is, amely már nem veszteséges. Kovács László András vezérigazgató-helyettes a negyedéves számok ismertetését azzal kezdte, hogy

az erős harmadik negyedév további magabiztosságot ad a várakozások emeléséhez:

az árfolyamszűrt EBIT magas kétszámjegyű ütemben emelkedhet idén.

A menedzsment kiemelte, hogy erős kereslet mutatkozik a menopauza-készítmények iránt, különösen a Lenzetto esetében. Ez a Fylrevy számára is jelentős lehetőséget teremt: a készítményt az FDA befogadta, az engedélyezés pedig 2027 utolsó negyedévére várható.

A Lenzettónál hiány lépett fel az elmúlt hónapokban, ezzel kapcsolatban a vezetés kiemelte, hogy korábban körülbelül 100 ezer darabos volumenről volt szó, ma viszont már 9 milliónál tart a készítmény, a vállalatnak folyamatosan követnie kell a piac gyors növekedését. A menedzsment szerint kétféle időszámítás létezik: a külső és a belső óra. A külső idő gyorsan ketyeg, ebbe a fogyasztói viselkedés változása is beletartozik. A hormonok területén a Richter szerint jelenleg paradigmaváltás zajlik, a gyártási kapacitásokat ugyan 50 százalékkal emelték, de még így is hiány van a termékből, Marosvásárhelyen tovább kell növelni, ahol már zajlik az építkezés. A gyártási kapacitás 2028 elejétől bővülhet, a beruházás értéke mintegy 20 millió euró.

Az elmúlt negyedévben a szabad cash flow rekordra, 223 milliárd forintra emelkedett,

és az eredményesség is javult, miután az árfolyamhatások már nem voltak olyan kedvezőtlenek, mint korábban. A vezetés ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is nagy különbség van a jelentett és az árfolyamszűrt számok között: a harmadik negyedévben az árfolyamhatás mintegy 60 milliárd forintot tett ki az árbevételből, de az eredménysorokon is jelentős tényező volt. A negatív árfolyamhatás döntően a dollárhoz köthető. Az árfolyamveszteségek szintje közben mérséklődött, a második negyedévben tetőztek, a harmadik negyedévben pedig a forint csak kismértékben gyengült.

Az év első kilenc hónapjában a General Medicines üzletág kivételével minden terület kétszámjegyű növekedést ért el. A GenMed az év második felében javulást mutatott, de a vállalat saját várakozásaitól ez a terület kismértékben elmaradt.

A működési költségek összességében kiegyensúlyozottan alakultak, a kutatás-fejlesztési költségek viszont a harmadik negyedévben jelentősen emelkedtek. Ennek oka egyrészt az volt, hogy a nőgyógyászati területen alacsonyabb bázisról nőttek a ráfordítások, másrészt a GenMed üzletágban is felmerültek költségek.

A biotechnológiai üzletággal kapcsolatban a menedzsment megerősítette, hogy bár a harmadik negyedévben pozitív volt az eredmény, továbbra is 2027 lehet az első teljes év, amikor a terület nullszaldóssá válhat.

A kutatás-fejlesztésben nincs jelentős változás, ugyanakkor a CNS-üzletágban három fázis 2-es projekt fut párhuzamosan, amire korábban még nem volt példa a vállalatnál.

A tervezett akvizíciókkal kapcsolatos kérdésre válaszolva Orbán Gábor elmondta, hogy az akvizíciós tevékenységet a vezetés szerint két tényező korlátozza. Egyrészt még mindig nagyon sok pénz van a piacon, a versenytársaknál pedig sokkal több forrás áll rendelkezésre. Kevés jó célpontra sok vevőjelölt jut, ami nehezíti a tranzakciók végrehajtását. Másrészt a Richter nem szeretné tovább növelni a vállalat komplexitását, amely már most is jelentős. A négy üzletág a menedzsment szerint annak a határán van, ami egy gyógyszergyár számára ideális. A nőgyógyászatban ugyanakkor vannak olyan területek, amelyek iránt a Richter érdeklődik, és tárgyalások is folyamatban vannak. A vállalat döntően akvizíciókra kívánja fordítani a megtermelt cash flow-t.

A hatóanyaggyártás területén a Richter jelentős nyomást és erős versenyt érzékel, elsősorban az indiai és kínai gyártók részéről. A vezetés szerint látszanak a küzdelmek az európai hatóanyaggyártásban.

Az osztalékpolitikával kapcsolatban a menedzsment jelezte, hogy a Richter a korábbi tőkeallokációs tervet követi. 2025 után a társaság speciális osztalékot fizetett, ami annak volt köszönhető, hogy nem került sor akvizícióra. Orbán Gábor ehhez annyit tett hozzá, hogy az osztalékkal kapcsolatban nincs ok aggodalomra.

A biotechnológiai üzletágról szólva a vezetés azt emelte ki, hogy azt kell nézni, életképes-e ez a terület. Ha Európa le akarja cserélni a biologikumokat, akkor ennél jobb árakat kell fizetni, aminek eredményeként az áraknak emelkedniük kell.

A kormánnyal folytatott párbeszéd a menedzsment szerint intenzív, bár inkább hallgató-figyelő üzemmódban zajlik. Ez önmagában is pozitív fejlemény, ugyanakkor konkrét akciókba egyelőre nem fordult át, a 0 százalékos gyógyszeráfát leszámítva, amelynek jelentősége marginális. A fókusz ugyanakkor egybevág a Richter társadalmi missziójával.

Az amerikai félidős választások eredményével kapcsolatban Orbán Gábor elmondta, hogy egyelőre nem lehet tudni, a kialakuló kettős vezetés milyen aktivitású és intenzitású politikacsináláshoz vezet majd, mivel a kampánynak ez nem volt központi témája. Az új FDA-biztos egy korábbi fehér házi, a női egészség ügyében aktív orvos, emiatt a Richter bizakodó abban, hogy meg tudja találni a helyét az új környezetben.

A menedzsment végül megerősítette, hogy

a hosszabb távú stratégiában felvázolt jövedelmezőségi javulásban a Richter időarányosan jól halad.

A negyedéves gyorsjelentést és a megemelt várakozásokat jól fogadták a piacok, a Richter árfolyama emelkedik a mai kereskedésben, jelenleg 1 százalékos pluszban áll a papír.

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Címlapkép forrása: Portfolio