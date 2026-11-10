Gyenge napja volt a magyar tőzsdének

Egyszázalékos eséssel zárta a napot a BUX-index, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom mérsékelten emelkedett, a Mol és az OTP viszont jelentősebb mértékben esett.

Ma a BUX-index 1,0 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,3 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esett, előbbi 1,2, utóbbi 1,7 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a 4iG papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,4 százalékkal került lejjebb, az Opus árfolyama pedig 3,7 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 22,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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