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Gyenge napja volt a magyar tőzsdének
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Gyenge napja volt a magyar tőzsdének

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Egyszázalékos eséssel zárta a napot a BUX-index, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom mérsékelten emelkedett, a Mol és az OTP viszont jelentősebb mértékben esett.

Ma a BUX-index 1,0 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Két hazai blue chip, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett ma, előbbié 0,3 százalékkal, utóbbié 0,1 százalékkal, eközben a Mol és az OTP árfolyama esett, előbbi 1,2, utóbbi 1,7 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a 4iG papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,4 százalékkal került lejjebb, az Opus árfolyama pedig 3,7 százalékot esett.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 22,3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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