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Jövő héten tőzsdére léphet az Anthropic
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Jövő héten tőzsdére léphet az Anthropic

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Történelmi léptékű tőzsdei bevezetésre készül az Anthropic, a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat ugyanis összesen 825 millió darab részvényt bocsát ki, papíronként 70 és 78 dollár közötti ársávban. A cég legfrissebb tőzsdei beadványa alapján a kibocsátásból származó bevétel elérheti a 64,35 milliárd dollárt, ami a májusi 965 milliárd dolláros szintről akár 1405 milliárd dollárra is feltornázhatja a mindössze ötéves cég teljes piaci értékét - közölte a CNBC.
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Bennfentes információk szerint a végleges árazásra november 18-án kerül sor,

a kereskedés pedig november 19-én indulhat el a Nasdaqon, "ANT" ticker alatt.

Szokatlan lépésként a vállalat a részvények mintegy 20 százalékát lakossági befektetőknek szánja, ami jóval meghaladja az elsődleges nyilvános részvénykibocsátásoknál (IPO) megszokott 5–10 százalékos arányt. Az intézményi befektetők érdeklődése eközben rendkívül erős, az ajánlati könyv a megjelölt ársávban már most betelt, a kereslet pedig még a SpaceX öt hónappal ezelőtti, 85,7 milliárd dolláros rekordkibocsátásánál tapasztaltakat is felülmúlja.

A nyilvános részvénykibocsátással párhuzamosan a technológiai szektor hét óriása – az AMD, a Broadcom, a Google, a Micron, a Microsoft, az Nvidia és a TSMC – zártkörű tőkeemelés keretében 26 milliárd dollár értékben vásárol a vállalat N osztályú törzsrészvényeiből, a tőzsdei bevezetési árfolyammal megegyező áron. Ezekre a papírokra nem vonatkozik majd a jegyzési garanciát vállaló bankokkal kötött értékesítési tilalom, vagyis a zárolási időszak (lock-up).

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A cégvezetésnek ugyanakkor összetett piaci és politikai környezetben kell meggyőznie a befektetőket, ezért a korábban remélt kétezermilliárd dolláros cégértékből is engedniük kellett. A múlt heti félidős választásokon a demokraták átvették az irányítást a Kongresszusban, több államban pedig olyan népszavazási kezdeményezéseket fogadtak el, amelyek lassíthatják az AI-infrastruktúra kiépítését. Emellett a tőkepiac is egyre szkeptikusabb a szektorral szemben, mivel az emelkedő kamatok megdrágítják a költséges infrastrukturális beruházásokhoz szükséges hitelfelvételt.

A vállalat pénzügyi mutatói egyszerre tükröznek robbanásszerű növekedést és hatalmas kiadásokat. A szeptember 30-ával zárult kilenchónapos időszakban az Anthropic 33,24 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami tizenkétszeres ugrás az előző év azonos időszakához képest, október végére pedig az évesített árbevétele (ARR) elérte a 81 milliárd dollárt. A cég ugyanakkor 104 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el az első kilenc hónapban – szemben a 2025-ös év azonos időszakában mért 25,1 milliárdos mínusszal –, bár ez a veszteség döntően az átváltható kötvények és a származékos kötelezettségek valós értékének változásából fakadt.

A 2021-ben, az OpenAI-tól kivált kutatók által alapított vállalat közvetlenül a tőzsdei rajt előtt, hétfőn két új csúcskategóriás AI-modellt is bemutatott Claude Fable 5.2 és Claude Mythos 5.2 néven. Ez az első ilyen szintű termékbejelentés azóta, hogy Dario Amodei vezérigazgató szeptemberben a fejlesztési tempó lassítására szólított fel. A cég közlése szerint az új modellek szigorú biztonsági teszteken estek át, a megjelenés előtt pedig új értékelési és utólagos felügyeleti eszközöket is kifejlesztettek hozzájuk.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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