Kijött a hét legfontosabb adata, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Közel 12 százalékkal, 4,06 dollárra ugrott a Lucid a keddi amerikai kereskedés első órájában. Az elektromosautó-gyártó részvénye pénteken 10,4, hétfőn 9,4 százalékkal erősödött, így már mintegy 35 százalékkal jár a múlt csütörtöki záróár fölött.

A felpattanást a közvetlen finanszírozási kockázat enyhülése is magyarázhatja. A Lucid legnagyobb tulajdonosa, a szaúdi állami vagyonalap 1,75 milliárd dollárral megemelte a cég hitelkeretét. Ezzel a rendelkezésre álló likviditás 3,75 milliárd dollárra nő, ami a menedzsment szerint 2027 negyedik negyedévéig fedezheti a működést és a főbb beruházásokat. A készpénzégetés az előző negyedévhez képest 30 százalékkal mérséklődött, a szabad cash flow így is 1,04 milliárd dolláros mínuszban volt a harmadik negyedévben.