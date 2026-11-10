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Küszöbön a GTA VI megjelenése, özönlenek az előrendelések
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Küszöbön a GTA VI megjelenése, özönlenek az előrendelések

Portfolio
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A vártnál gyengébb negyedévet zárt a Take-Two, a részvénye mégis több mint 4 százalékkal emelkedett a hétfői gyorsjelentés után. A videojáték-kiadó megerősítette, hogy november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto VI, amelyre a vezérigazgató szerint jóval több előrendelés érkezett, mint amennyivel eredetileg számoltak. A cég megemelte éves árbevételi előrejelzését, a játékértékesítéseket és a játékon belüli költéseket követő mutatóra vonatkozó várakozását pedig változatlanul hagyta.

A szeptember végén zárult negyedévben a Take-Two árbevétele 15,6 százalékkal, 1,50 milliárd dollárra esett, szemben az elemzők által várt 1,62 milliárd dollárral. A visszaesés közel kétharmada a Borderlands és a Mafia sorozathoz köthető. Mindkét franchise új játékkal jelentkezett az előző év azonos időszakában.

A nettó foglalások értéke (net bookings) 18 százalékkal, 1,60 milliárd dollárra csökkent, így a vállalat saját, 1,62–1,67 milliárd dolláros előrejelzési sávjától is elmaradt. Ebben szerepet játszott az NBA 2K27, amelyből már több mint négymillió példány fogyott, ám a játék értékesítése a negyedévben elmaradt a vezetés várakozásától. A GTA-sorozat a megjelenés előtt is a vártnál jobban teljesített.

A nettó veszteség 134 millióról 54 millió dollárra mérséklődött, főként az adóhatás miatt. Az üzemi veszteség 98 millióról 118 millió dollárra nőtt.

A december végéig tartó negyedévre 3,35–3,50 milliárd dollárnyi nettó foglalást vár a Take-Two az egy évvel korábbi 1,76 milliárd dollár után.

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Ebben már benne van a november 19-én PlayStation 5-re és Xbox Series X|S-re érkező GTA VI. A Sensor Tower Reuters által idézett becslése szerint november 3-ig világszerte mintegy 7,7 millió digitális előrendelés futott be a játékra.

A március végén záruló pénzügyi évre a Take-Two továbbra is 8,0–8,2 milliárd dollárnyi nettó értékesítést vár. A számviteli árbevételre adott sáv mindkét végét 80 millió dollárral emelte, így már 7,98–8,18 milliárd dollárral számol. Az egy részvényre jutó nyereség előrejelzésének alsó határa 55 centről 57 centre nőtt, a felső határ 75 cent maradt.

A Take-Two részvénye a hétfői rendes kereskedésben 3,5 százalékot esett. A jelentés után, a zárás utáni kereskedés végén 216,43 dolláron állt, 4,35 százalékkal a záróár fölött.

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Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

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