Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin országos átlagára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal mérséklődött szombathoz képest.
A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:
- 95-ös benzin: 606 Ft/liter
- Gázolaj: 717 Ft/liter
A csökkenés mindkét üzemanyagtípust érinti, a benzin és a gázolaj ára azonban továbbra is jelentősen eltér egymástól. A két termék közötti különbség jelenleg 111 forint literenként.
Mi áll a háttérben?
Az áresés okaival ebben az elemzésben foglalkoztunk; röviden a lényeg: a nemzetközi olajpiacon egyszerre több olyan folyamat is kibontakozott, ami kedvező irányba mozdítja el az üzemanyagárakat.
- A közel-keleti béketárgyalásokkal kapcsolatos várakozások,
- a gyengülő benzinkereslet
- és az európai stratégiai készletek felszabadítása egyaránt enyhíthetik a korábbi hónapokban kialakult árnyomást,
- miközben a forint erősödése is segítheti a magyar autósokat.
A kép viszont korántsem egyértelmű:
a dízelpiac továbbra is rendkívül feszes, és a geopolitikai kockázatok sem tűntek el.
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