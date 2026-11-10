Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A 95-ös benzin országos átlagára bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal mérséklődött szombathoz képest.

A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 606 Ft/liter

Gázolaj: 717 Ft/liter

A csökkenés mindkét üzemanyagtípust érinti, a benzin és a gázolaj ára azonban továbbra is jelentősen eltér egymástól. A két termék közötti különbség jelenleg 111 forint literenként.

Mi áll a háttérben?

Az áresés okaival ebben az elemzésben foglalkoztunk; röviden a lényeg: a nemzetközi olajpiacon egyszerre több olyan folyamat is kibontakozott, ami kedvező irányba mozdítja el az üzemanyagárakat.

A közel-keleti béketárgyalásokkal kapcsolatos várakozások,

a gyengülő benzinkereslet

és az európai stratégiai készletek felszabadítása egyaránt enyhíthetik a korábbi hónapokban kialakult árnyomást,

miközben a forint erősödése is segítheti a magyar autósokat.

A kép viszont korántsem egyértelmű:

a dízelpiac továbbra is rendkívül feszes, és a geopolitikai kockázatok sem tűntek el.

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