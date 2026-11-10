Mínuszban zárt Amerika

Estek az amerikai tőzsdék
A keddi kereskedést eséssel zárták a meghatározó amerika részvényindexek: a Nasdaq értéke több mint 0,7 százalékot, az S&P 500 és a Dow Jones értéke pedig több mint 0,3 százalékot esett a hétfői záróértékéhez képest.
Örömhírrel kedveskedett a Siemens Energy a befektetőinek
Akár 9 milliárd euró értékű, újabb részvény-visszavásárlási programot indít a Siemens Energy a 2030-as pénzügyi év végéig. A német energetikai vállalat a kedvező piaci környezetre és a megugró globális energiaigényre alapozva bővíti tovább a jelenleg is futó konstrukcióját.
Nvidia-botrány: független vizsgálat indul, kiderült, kit bíztak meg vele
Külső ügyvédi irodát bízott meg az Nvidia igazgatótanácsa a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang ügyének kivizsgálásával. A független vizsgálat arra keresi a választ, hogy a cégvezető magánéleti botránya veszélybe sodorta-e az üzleti titkokat vagy az Egyesült Államok nemzetbiztonságát - számolt be a CNBC.
Pirosban Amerika, adják a részvényeket
A keddi kereskedésben az eladók diktálnak a tengerentúli részvénypiacokon. Az esést a technológiai vállalatokat magába tömörítő Nasdaq vezeti, amelynek értéke több mint 1 százalékot esett a hétfői záróértékéhez képest. Ebben meghatározó szerepe van az Nvidia gyenge teljesítményének, amelynek árfolyama több mint 6 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest. Az S&P 500 értéke 0,5 százalékot, míg a Dow Jones értéke 0,3 százalékot esett.
Megingott a piac: hatalmas veszteséget okozott az Nvidia vezérigazgatójának botránya
Két kereskedési nap alatt nagyjából 400 milliárd dollárral zuhant az Nvidia piaci kapitalizációja, miután súlyos vádak láttak napvilágot a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang magánéleti botrányával kapcsolatban. A befektetőket megrémisztette a hír, miszerint a cégvezető viszonyt folytatott egy pekingi kémkedéssel gyanúsított kínai üzletasszonnyal, amelynek révén hatalmas mennyiségű, exportkorlátozás alá eső chip juthatott el Kínába.
Gyenge napja volt a magyar tőzsdének
Egyszázalékos eséssel zárta a napot a BUX-index, a blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom mérsékelten emelkedett, a Mol és az OTP viszont jelentősebb mértékben esett.
6 százalékot esett az Nvidia
Március vége óta nem látott szintre ütötték az Nvidiát a cégvezér körüli botrányt követően. A mai kereskedésben ismét begyorsult az esés, már 6 százalékos mínuszban van a papír.
Tovább száguld a Lucid, a szaúdiak kitolták a finanszírozási határidőt
Közel 12 százalékkal, 4,06 dollárra ugrott a Lucid a keddi amerikai kereskedés első órájában. Az elektromosautó-gyártó részvénye pénteken 10,4, hétfőn 9,4 százalékkal erősödött, így már mintegy 35 százalékkal jár a múlt csütörtöki záróár fölött.
A felpattanást a közvetlen finanszírozási kockázat enyhülése is magyarázhatja. A Lucid legnagyobb tulajdonosa, a szaúdi állami vagyonalap 1,75 milliárd dollárral megemelte a cég hitelkeretét. Ezzel a rendelkezésre álló likviditás 3,75 milliárd dollárra nő, ami a menedzsment szerint 2027 negyedik negyedévéig fedezheti a működést és a főbb beruházásokat. A készpénzégetés az előző negyedévhez képest 30 százalékkal mérséklődött, a szabad cash flow így is 1,04 milliárd dolláros mínuszban volt a harmadik negyedévben.
Tovább esik az Nvidia
A hétfői 4,3 százalékos esés után kedden is adják az Nvidia részvényét. Az amerikai nyitást követően 3,1 százalékos mínuszba van az árfolyam. A The Information keddi beszámolója szerint Jensen Huang vezérigazgató és egy feltételezett kínai kém kapcsolata elősegíthette, hogy kínai cégek legalább 7,5 milliárd dollár értékben jussanak Nvidia-chipekhez. Az Nvidia igazgatósága már a hétvégén független vizsgálatot indított annak tisztázására, hogy Huang külföldi hírszerzési művelet célpontja volt-e. Donald Trump szerint az FBI is vizsgálja az ügyet.
Eséssel nyitottak az amerikai tőzsdék az inflációs adat után
A hétfői rali után eséssel indult a keddi kereskedés a Wall Streeten. A nyitást követő percekben a Nasdaq Composite 1 százalékkal esett, az S&P 500 0,7 százalékos mínuszban jár, a Dow Jones pedig 0,5 százalékkal került lejjebb.
Az októberi amerikai infláció a vártnál magasabb lett. A fogyasztói árak havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek a várt 0,3 százalék helyett, a maginfláció pedig 0,3 százalékon maradt a várt 0,2 százalékra lassulás helyett. Az adat erősíti a decemberi Fed-kamatemelés melletti érveket, a kétéves amerikai állampapír hozama a közlés után 4,71 százalékig emelkedett.
Jövő héten tőzsdére léphet az Anthropic
Történelmi léptékű tőzsdei bevezetésre készül az Anthropic, a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalat ugyanis összesen 825 millió darab részvényt bocsát ki, papíronként 70 és 78 dollár közötti ársávban. A cég legfrissebb tőzsdei beadványa alapján a kibocsátásból származó bevétel elérheti a 64,35 milliárd dollárt, ami a májusi 965 milliárd dolláros szintről akár 1405 milliárd dollárra is feltornázhatja a mindössze ötéves cég teljes piaci értékét - közölte a CNBC.
Optimistább lett az AI-részvényekre a Wells Fargo
A korábbi negatívról semlegesre javította a mesterségesintelligencia-infrastruktúrát építő amerikai vállalatok megítélését a Wells Fargo. A nagybank szerint a félvezetőgyártók részvényeinek meredek zuhanása után sokat javult a szektor kockázat-hozam aránya, még akkor is, ha a technológiai beruházások lassulása miatti piaci aggodalmak továbbra sem múltak el.
A vártnál magasabb lett az amerikai infláció
Októberben 0,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az Egyesült Államokban az előző hónaphoz képest. Szeptemberben még 0,6 százalékos volt a havi drágulás, az elemzők októberre 0,3 százalékot vártak. Az élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt maginfláció 0,3 százalék maradt, a várt 0,2 százalék helyett. A tavaly októberi kormányzati leállás miatt hiányzik az éves összevetéshez szükséges bázisadat.
A közlés után a Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,9 százalékos, az S&P 500-é 0,35 százalékos mínuszba került. A Dow Jones határidős kontraktusa 0,1 százalékos pluszban maradt. A vártnál magasabb maginfláció erősíti a decemberi kamatemelés melletti érveket.
Nincs mese: tovább nőtt az amerikai infláció
Októberben havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek az árak az Egyesült Államokban, ami gyorsulás az előző havi 0,3 százalékhoz képest, a maginfláció pedig 0,2 százalékról 0,3 százalékra erősödött. Éves összevetés most nem készülhetett, mert tavaly októberben a kormányzati leállás miatt elmaradt az inflációs statisztika. Becslések szerint azonban az infláció 3,8 százalékra, a maginfláció 2,7 százalékra gyorsulhatott. Miközben az inflációs nyomás erősödik és a munkaerőpiaci adatok is a vártnál jobbak lettek, az olajárak nagyot estek, a mesterséges intelligenciához kötődő befektetések megtorpanása pedig a növekedést is veszélyeztetheti. Az egymásnak ellentmondó adatok miatt egyelőre nem látszik, hogyan dönt a Fed decemberben.
Lefordult a magyar tőzsde
Bár az európai piacokon továbbra is kedvező a hangulat, a magyar tőzsde lendülete egyre csak fogy. Kora délutánra a BUX emelkedése teljesen elolvadt, és mostanra már 0,2 százalékos mínuszban van a hazai részvényindex.
A nagypapírok közül a Mol vezeti az esést, ami a csökkenő olajárak fényében nem nagy meglepetés, viszont a kedvező reggeli gyorsjelentés ellenére a Richter korábbi erősödése is a múlté lett, már csak 0,3 százalékos pluszban van a gyógyszergyártó.
Több mint hétmilliárd dollárnyi Nvidia-chip juthatott Kínába Jensen Huang viszonya révén
Legkevesebb 7,5 milliárd dollár értékben szállíthatott chipeket kínai cégeknek az Nvidia, a vállalatot igazgató Jensen Huang egy feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya révén - derült ki a The Information című amerikai lap keddi beszámolójából.
Tartáson maradt a Magyar Telekom az MBH-nál, a célár fölött jár a részvény
Fenntartotta tartási ajánlását és 2850 forintos, 12 hónapos célárát a Magyar Telekomra az MBH Befektetési Bank. A távközlési cég bevételnövekedése felgyorsult a harmadik negyedévben, az eredmények összességében megfeleltek az elemzőház várakozásainak. Az MBH szerint a javuló üzleti teljesítmény nagy részét már tükrözheti a részvényárfolyam, amely hétfőn mintegy 2,5 százalékkal zárt a célár fölött.
Kiderült, hova árazná be részvényeit az Anthropic
Akár 64,4 milliárd dolláros tőkebevonást is hozhat az Anthropic tőzsdei bevezetése a kibocsátási tájékoztató legfrissebb tervezete szerint. A mesterséges intelligenciát fejlesztő amerikai vállalat és befektetői 70 és 78 dollár közötti ársávban kínálják fel a részvényeket.
Félrelépett az Nvidia vezére - Jöhet az afférrali, most lehet nagy pénzt keresni a tőzsdén?
Nézd meg, mi történt Jeff Bezos vagy Bill Gates félrelépése után! Bezuhan az árfolyam, akkor kell beszállni, simán meg kell venni az egész botrányt, aztán meg szénné keresni magadat. Az Instán és a TikTokon az ilyen jellegű videók mennek most nagyot Jensen Huang félrelépése után. Az Nvidia vezére állítólag egy kínai kémmel csalta meg a feleségét, az Nvidia árfolyama pedig első reakcióként jó nagyot esett. Szóval az elmélet szerint most jöhet az afférrali. De tényleg igaz ez az elmélet? Most kell nagy pénzt tenni az Nvidiába? Utánanéztünk 10 nagy, cégvezéres botránynak, mutatjuk a tapasztalatokat!
Tartják a pluszt az európai tőzsdék
Délelőtt is emelkednek a vezető európai részvényindexek, a páneurópai Stoxx 600 0,8 százalékos pluszban jár. A milánói FTSE MIB 1,6 százalékkal vezeti az emelkedést, a madridi IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal került feljebb. A német DAX 1,2 százalékot, a francia CAC 40 1 százalékot erősödött. A londoni FTSE 100 0,3 százalékos pluszban áll.
A BUX 0,4 százalékot emelkedett, a hazai blue chipek közül a reggel jelentő Richter teljesít a legjobban, 0,9 százalékos pluszban van. Az OTP 0,5 százalékkal, a Mol 0,3 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom 0,3 százalékkal esik.
A Magyar Telekom meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói megbízatását
A Magyar Telekom igazgatósága 2030. június 30-ig meghosszabbította Rékasi Tibor vezérigazgatói megbízatását. A vállalat emellett önálló informatikai területet hoz létre, amelynek irányítását 2027. január 1-jétől Takács Gergely veszi át informatikai vezérigazgató-helyettesként.
Bő kéthavi mélypontra esett az olajár Donald Trump kijelentései után
Folytatódik az olajárak csökkenése kedden, miután Donald Trump jelezte, hogy egyelőre nem tartja szükségesnek az Irán elleni újabb katonai fellépést. A bejelentés enyhítette a közel-keleti kínálati zavaroktól való piaci félelmeket, így a Brent és a WTI típusú kőolaj jegyzése is tovább esett az előző napi jelentős veszteségek után.
Tovább megy a Richter
Tovább emelkedik a Richter a mai kereskedésben, a gyógyszergyártó árfolyama 2,2 százalékkal került feljebb, amivel a legjobban teljesítő blue chip ma a BUX-ban. A technikai kép is egyre jobban néz ki, a 13 400 forint közelében húzódó ellenállás után megnyílhat a tér felfelé.
A forgalom közben átlag felett, eddig 934 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények. Ezzel a Richter az OTP után a második legforgalmasabb papír ma a magyar tőzsdén.
Súlyos mellékhatásra figyelmeztetnek: látásvesztést is okozhatnak a népszerű fogyasztószerek
Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) elrendelte, hogy a gyártók minden GLP-1-receptor-agonista gyógyszer betegtájékoztatóján tüntessenek fel egy új biztonsági figyelmeztetést. A hatóság hétfői bejelentése szerint az intézkedést az indokolja, hogy a készítmények alkalmazása növelheti egy ritka, hirtelen látásvesztést okozó szembetegség kialakulásának kockázatát - írta meg a CNBC.
Mutatunk néhány látványos ábrát arról, hogy mi most a legnagyobb baj a mesterséges intelligenciával
Recseg-ropog a tőzsdéket évek óta hajtó AI-sztori, legújabban az amerikai félidős választást adott egy nagy pofont a szektor részvényeinek, de valójában nem válaszolta meg a szektor körüli legnagyobb kérdéseket. A világ legnagyobb vállalatai éveken keresztül gyárként termelték a pénzt a befektetők számára, az AI korszakban viszont éles váltást látni az üzleti modellekben. Masszív összegek mennek el beruházásokra, ezeket egyre kevésbé lehet saját forrásból finanszírozni, a befektetők pedig egyre türelmetlenebbül várják, hogy mikor fog mindez végre megtérülni. A baj csak az, hogy ebben az óriási versenyben egyelőre nem látni a célvonalat.
Emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék
A hétfői amerikai rali után Európában is erősödéssel indult a keddi kereskedés. A páneurópai Stoxx 600 0,9 százalékos pluszban jár, a német DAX 1,1, a francia CAC 40 pedig 1,2 százalékkal került feljebb. A vezető indexek közül a spanyol IBEX 35 emelkedik a legnagyobb mértékben, 1,4 százalékkal, miközben a londoni FTSE 100 0,7 százalékot erősödött.
A részvénypiaci hangulatot az olajár csökkenése is támogatja, a Brent hordónkénti ára reggel 92 dollár alá esett. Délután az amerikai infláció kerül a figyelem középpontjába, az októberi adat magyar idő szerint 14.30-kor érkezik.
Emelkedéssel kezdett a magyar tőzsde, felpattant a Richter a jelentés után
A kezdvező nemzetközi hangulat mellett a magyar tőzsde is emelkedéssel kezdett. Itthon megérkezett az újabb blue chip jelentés: a Richternél az év első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ennek eredményeként ismét megemelte éves várakozásait a menedzsment, idén már másodszor. A jelentésre emelkedéssel reagált az árfolyam.
Emelkedik a Richter a gyorsjelentés után
1,2 százalékkal emelkedett a Richter árfolyama a keddi kereskedés elején, miután a gyógyszergyártó idén másodszor javította éves kilátásait. A menedzsment változatlan devizaárfolyamokkal számolva már 10 százalék feletti bevételnövekedést és 20 százalékhoz közeli bővülést vár a tisztított üzemi eredményben.
A harmadik negyedéves árbevétel valamivel meghaladta az elemzői várakozásokat. Az üzemi eredmény kétszámjegyű ütemben nőtt éves alapon, de elmaradt a konszenzustól. A negyedéves növekedést elsősorban a nőgyógyászati és a generikus üzletág húzta.
Bajok vannak a Pepsinél, leépítésbe kezd a cég
Mintegy ezer munkahelyet szüntet meg Észak-Amerikában a PepsiCo, mivel az élelmiszer- és üdítőipari óriásvállalat a hazai piacán tapasztalható gyengélkedő eladásokat próbálja ismét növekedési pályára állítani. A leépítések célja a működés egyszerűsítése és a hatékonyság növelése egy olyan időszakban, amikor a cég eredményei elmaradnak a várakozásoktól - írta a CNBC.
Küszöbön a GTA VI megjelenése, özönlenek az előrendelések
A vártnál gyengébb negyedévet zárt a Take-Two, a részvénye mégis több mint 4 százalékkal emelkedett a hétfői gyorsjelentés után. A videojáték-kiadó megerősítette, hogy november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto VI, amelyre a vezérigazgató szerint jóval több előrendelés érkezett, mint amennyivel eredetileg számoltak. A cég megemelte éves árbevételi előrejelzését, a játékértékesítéseket és a játékon belüli költéseket követő mutatóra vonatkozó várakozását pedig változatlanul hagyta.
Túl jól sikerült az év, újra megemelte várakozásait a Richter
Folytatódik a növekedési sztori a Richternél, a harmadik negyedévben az idei "árfolyamellenszél" ellenére mind a bevétel, mind a főbb eredménysorok szépen növekedtek az egy évvel korábbihoz képest. A Vraylar továbbra is jól teljesít, de a növekedés fő húzóereje ezúttal a nőgyógyászat és a generikus üzletág volt, miközben a biotechnológia a veszteséges negyedévek után már minimális profitot termel üzemi szinten. Az év első kilenc hónapja a korábban vártnál erősebben alakult, ennek eredményeként ismét megemelte éves várakozásait a menedzsment, idén már másodszor. Mindeközben az árfolyam történelmi csúcs közelében mozog.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
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Április óta a legerősebb napját zárta hétfőn az S&P 500, amely 2,35 százalékkal emelkedett. A Nasdaq Composite 2,74 százalékot, a Dow Jones 2,15 százalékot erősödött.
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Ázsiában a technológiai részvények vezetik a felpattanást. A reggeli kereskedésben a japán Nikkei 2,9 százalékos, a dél-koreai Kospi 4,1 százalékos pluszban jár. A hongkongi Hang Seng 0,4 százalékkal került feljebb.
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Európában emelkedést jeleznek a határidős jegyzések. A DAX kontraktusa a reggeli kereskedésben 0,8 százalékkal, az Euro Stoxx 50 határidős jegyzése 0,7 százalékkal került feljebb.
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Az amerikai határidős piacokon kisebb pluszok látszottak a kora reggeli kereskedésben. A Dow Jones kontraktusa 0,3 százalékkal, az S&P 500-é 0,2 százalékkal emelkedett. A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,1 százalékkal került feljebb.
Mi várható makrofronton?
A KSH 8.30-kor közli az októberi inflációs adatot. Az elemzők a szeptemberi 1,6 százalék után 2 százalékos éves drágulásra számítanak.
Az Egyesült Államokból magyar idő szerint 14.30-kor érkezik az októberi inflációs jelentés. A Reuters konszenzusa szerint a fogyasztói árak havi alapon 0,3 százalékkal, a magárak 0,2 százalékkal emelkedhettek. A tavaly októberi kormányzati leállás miatt hiányzik az éves összevetéshez szükséges bázisadat, így ezúttal a havi változásra figyel a piac.
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