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Optimistább lett az AI-részvényekre a Wells Fargo
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Optimistább lett az AI-részvényekre a Wells Fargo

Portfolio
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A korábbi negatívról semlegesre javította a mesterségesintelligencia-infrastruktúrát építő amerikai vállalatok megítélését a Wells Fargo. A nagybank szerint a félvezetőgyártók részvényeinek meredek zuhanása után sokat javult a szektor kockázat-hozam aránya, még akkor is, ha a technológiai beruházások lassulása miatti piaci aggodalmak továbbra sem múltak el.
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Az elemzőház rámutatott, hogy a félvezetőipari papírok árfolyama mintegy 38 százalékkal esett vissza a júniusi csúcsokhoz képest.

Ezzel párhuzamosan a cégek értékeltségi szorzói is jelentősen csökkentek, így a jelenlegi részvényárak már nagyrészt beárazták az AI-hez köthető eredménynövekedés várható mérséklődését.

Oszung Kvon vezető elemző és csapata hétfői elemzésében úgy fogalmazott, hogy a kockázat-hozam arány mostanra észszerű szintet ért el, a jelenlegi értékeltségek pedig nagyjából évi 8 százalékos eredménybővülést vetítenek előre a chipgyártóknál.

A legutóbbi tőzsdei eladási hullámot a múlt heti amerikai félidős választások eredményei váltották ki. A demokraták több olyan államban is győzelmet arattak, ahol egyre nagyobb a társadalmi ellenállás az új adatközpontok létesítésével szemben. Ez felerősítette azokat a félelmeket, amelyek szerint a szigorodó szabályozás lefékezheti a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra kiépítését. A kialakult piaci pánik következtében az S&P 500 indexben szereplő vállalatok piaci kapitalizációja mintegy 3000 milliárd dollárral zuhant.

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A Wells Fargo becslései szerint az AI-val kapcsolatos beruházások az elmúlt egy évben mintegy nyolc százalékponttal járultak hozzá az S&P 500 vállalatainak eredménynövekedéséhez. Ez a lendület az elemzők szerint 2027-ben is kitarthat, 2028-ra azonban nagyrészt kifulladhat a beruházási ütem lassulása és az értékcsökkenési leírások növekedése miatt. A pénzintézet arra is figyelmeztetett, hogy a 2028-ra várt beruházási csúcs és a megjelenő túlkínálat az egy részvényre jutó eredmény (EPS) visszaesését okozhatja, ezt a kockázatot pedig a piac még nem árazta be.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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