Súlyos mellékhatásra figyelmeztetnek: látásvesztést is okozhatnak a népszerű fogyasztószerek

Az érintett kórkép a nem arteritiszes elülső iszkémiás optikus neuropátia (NAION), amely a látóideg elülső részének vérellátási zavara miatt alakul ki.
A betegség hirtelen látásromlást, sőt akár maradandó vakságot is előidézhet, bár a pontos kiváltó okait az orvostudomány még nem ismeri teljesen.
Az FDA külön kiemeli, hogy a NAION okozta hirtelen látásromlás fájdalommentes (és jellemzően csak az egyik szemet érinti).
A hatóság hangsúlyozta, hogy egy ritka állapotról van szó, és a közvetlen ok-okozati összefüggést egyelőre nem sikerült bizonyítani a gyógyszerek és a betegség között, ugyanakkor a jelenleg forgalomban lévő összes GLP-1-készítmény kapcsán jelentettek már ilyen eseteket.
A hatóság a klinikai vizsgálatok, a valós életbeli adatok és a publikált tanulmányok átfogó elemzése után hozta meg a döntését. Egy több mint 134 ezer páciens adatait feldolgozó, 126 klinikai vizsgálatot felölelő elemzés szerint a GLP-1-gyógyszereket szedők körében 100 ezer betegévre 6,4 NAION-eset jutott, míg a placebót vagy egyéb kezelést kapó kontrollcsoportnál ez az arány 3,8 volt. Az FDA aggodalmait több megfigyeléses vizsgálat eredménye is alátámasztotta.
A szigorítás olyan népszerű készítményeket érint, mint a Novo Nordisk által gyártott Ozempic és Wegovy, valamint az Eli Lilly portfóliójába tartozó Mounjaro, Zepbound és Foundayo. A Citi elemzői szerint a gyógyszercsoport egészére kiterjedő figyelmeztetés ugyan felkeltheti a közvélemény figyelmét, és átmenetileg fokozhatja a betegek, illetve a befektetők aggodalmát, az értékesítést azonban várhatóan csak kis mértékben veti majd vissza. A szakértők úgy vélik, hogy a szembetegség ritkasága, valamint a gyógyszerek jelentős előnyei a testsúlycsökkentésben, a vércukorszint szabályozásában, illetve a szív- és érrendszeri, a vese- és az alvási apnoéval kapcsolatos betegségek kezelésében továbbra is kedvező előny-kockázat arányt biztosítanak a készítményeknek, így az orvosi felírási gyakorlat sem változik majd érdemben.
A GLP-1-gyógyszerek többségén egyébként már most is szerepel az FDA legszigorúbb, úgynevezett fekete keretes figyelmeztetése a pajzsmirigydaganatok lehetséges kockázata miatt. A kutatások ugyanis kimutatták, hogy a Wegovy és az Ozempic hatóanyaga, a szemaglutid, valamint a Mounjaróban található tirzepatid rágcsálóknál a pajzsmirigy C-sejtjeinek daganatát okozza, azt azonban továbbra sem tudni, hogy ezek a szerek embereknél is kiváltják-e a betegségnek ezt a ritka formáját.
A NAION miatti döntés az alacsonyabb szintű "Figyelmeztetések és óvintézkedések" (Warnings and Precautions) szekciót érinti a betegtájékoztatókon.
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