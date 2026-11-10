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Több mint hétmilliárd dollárnyi Nvidia-chip juthatott Kínába Jensen Huang viszonya révén
Üzlet

Több mint hétmilliárd dollárnyi Nvidia-chip juthatott Kínába Jensen Huang viszonya révén

MTI
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Legkevesebb 7,5 milliárd dollár értékben szállíthatott chipeket kínai cégeknek az Nvidia, a vállalatot igazgató Jensen Huang egy feltételezett kínai kémmel folytatott viszonya révén - derült ki a The Information című amerikai lap keddi beszámolójából.

A lap, amely az állítólagos kém, Alice Huang két ismerősére hivatkozik úgy tudja, az üzletasszony - férjével és testvérével közösen - Kínában és Szingapúrban is létrehozott céghálózatokat, amelyek az Nvidia chipjeit vásárolták fel.

A hálózat középpontja az értesülések szerint a Shanghai Century Litong nevű, 2023-ban létrehozott kínai központú vállalt volt, amely először Alice Huang testvére, Huang Yu érdekeltségébe tartozott.

Amikor az Nvidia chipjeire szóló megrendelések - az amerikai vámintézkedések miatt - megtorpantak, Alice Huang a lap szerint felhasználta az Nvidiához és a forgalmazóihoz fűződő kapcsolatait az ellátás biztosítása érdekében,

és így mintegy 240 ezer, H100-as, H200-as és - kisebb mennyiségben - A100-as chipet juttatott Kínába.

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Mindeközben a Shanghai Century Litong olyan adatközpontokat hozott létre, amelyek a vállalat chipjeit használták, köztük olyat is, amelynek az értékesítése tilos volt Kínában. Néhány chip a jelek szerint az Alibabához, a Tencenthez és kisebb kínai AI-laborokba került.

Alice Huang emellett - a The Information szerint - a Shanghai Century Litonghoz köthető, Szingapúrban bejegyzett Megaspeed nevű vállalatban töltött be vezető tisztséget, és az amerikai hatóságok vizsgálatot kezdeményeztek ellene az Nvidia Délkelet-Ázsiából Kínába érkező chipszállítmányai ügyében.

A lap szerint a Megaspeed délkelet-ázsiai adatközpontoktól bérelt, kínai vásárlóknak nyújtott számítástechnikai kapacitás segítségével tett szert az Nvidia chipjeire, vagy úgy, hogy tengeri úton hardvert szállított Kínába. A hardware-t a Megaspeed 2024-ben alapított malajziai leányvállalata, a Speedmatrix szerezte be.

A jelentés szerint Alice Huang arra használta viszonyát Jensen Huanggal, hogy üzleti körökben nevet szerezzen magának, miközben igyekezett nyomok nélkül tevékenykedni.

Az Nvidia egyelőre nem reagált a The Information cikkére, az Alibabát, a Tencentet, a Megaspeedet és a Shangai Century Litongot pedig a sajtó nem tudta elérni.

A vállalat vezetése vasárnap indított belső nyomozást az ügyben, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) pedig azt vizsgálja, hogy Jensen Huang külföldi hírszerzés áldozatává vált-e.

Az igazgató beismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, azonban a viszony természetéről nem közölt részleteket.

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