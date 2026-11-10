Történelmi rekordot döntött a számillió dolláros ékszerrablás: vádalkut kötött a hollywoodi filmbe illő bűntény elkövetője

Elismerte bűnösségét az amerikai történelem legnagyobb, mintegy százmillió dollár értékű ékszerrablásának ecuadori vádlottja egy kaliforniai bíróságra hétfőn benyújtott dokumentum szerint.

Carlos Victor Mestanza Cercado a hatóságok szerint 2022 júliusában hat társával együtt vett részt az Egyesült Államok legnagyobb értékű ékszerrablásában.

A 32 éves ecuadori állampolgár, akit két éve vettek őrizetbe Panamában, a bírósági dokumentumok alapján múlt héten vádalkut kötött a kaliforniai ügyészséggel, és elismerte bűnösségét, hogy ejtsék a vele szembe felhozott többi vádpontot. A bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztésre is ítélhetik.

A Brink's cég páncélozott teherautóját, amely

73 zsák drágakövet és ékszert szállított

egy San Francisco-öbölbeli kiállításról a több száz kilométerre fekvő Pasadenába, 2022. július 11-én fosztotta ki a hétfős rablóbanda egy autós pihenőben.

A nyomozás szerint Mestanza és társai több járművel 480 kilométeren át követték a szállítmányt, és a teherautót feltörve 24 zsáknyi, mintegy százmillió dollár (mai árfolyamon számolva 32,3 milliárd forint) értékű drágakövet és ékszert vittek el magukkal.

A bírósági dokumentumokból kiderült, hogy Mestanza társaival együtt 2022 márciusában elektronikai termékeket szállító teherautókat is kirabolt.

A vádlott három bűntársának tárgyalását 2027 márciusára tűzték ki. Két további gyanúsított továbbra is szökésben van, míg a hetedik vádlottat már kitoloncolták az Egyesült Államokból.

A bírósági iratokból nem derült ki, hogy a 2022-es rablás során eltulajdonított ékszerek közül előkerült-e bármelyik.

Az ügyben érintett ékszerészeket képviselő ügyvéd hangsúlyozta, hogy a károsultakat súlyos anyagi veszteség érte, többeknek fel is kellett számolniuk az üzletüket.

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